Mengelola sub-ruang kerja

Sub-workspace adalah lingkungan terpisah dalam satu akun HeyGen. Setiap sub-workspace dapat memiliki anggota, izin, dan pengaturannya sendiri, sehingga memudahkan pengorganisasian tim, departemen, atau pekerjaan klien tanpa saling tumpang tindih.

Mereka sangat berguna untuk:

Agen yang mengelola banyak klien

Tim perusahaan dengan berbagai departemen

Mengelola akses dan izin

Mengelola penagihan dan langganan

Melacak penggunaan API

Memisahkan sumber daya antar tim

Bergantung pada konfigurasi, sub-workspace dapat berbagi atau memisahkan penagihan, avatar, kunci API, dan template.

Akses sub-ruang kerja

Dari dashboard HeyGen Anda, klik nama Anda lalu pilih Kelola Workspace.

Di dalam bagian ini, Anda akan melihat opsi Sub-workspaces.

Buat sub-ruang kerja baru

Untuk membuat sub-workspace, pilih Buat Sub-workspace.

Mulai dengan:

Menamai subruang kerja

Menambahkan gambar (opsional) untuk membantu membedakan tim atau klien secara visual

Undang anggota dan tetapkan peran

Selanjutnya, undang anggota dengan memasukkan alamat email mereka dan menetapkan peran.

Peran yang tersedia meliputi:

Super Admin – Hak akses penuh, termasuk mengelola pengguna, akses, dan pembelian

– Hak akses penuh, termasuk mengelola pengguna, akses, dan pembelian Pengembang – Dapat membuat konten dan mengakses API

– Dapat membuat konten dan mengakses API Kreator – Dapat membuat avatar, video, dan suara

– Dapat membuat avatar, video, dan suara Penampil– Dapat melihat konten tetapi tidak dapat membuat perubahan

Konfigurasikan pengaturan dan izin

Setelah menetapkan peran, konfigurasikan pengaturan sub-ruang kerja.

Jika Kelola Penagihan oleh Workspace Induk diaktifkan:

Sub-workspace mengelola langganannya sendiri

Ini tidak menggunakan kuota atau slot avatar ruang kerja induk

Pemilik sub-workspace dapat membuat sub-workspace tambahan

Anda juga dapat memilih apakah sub-workspace dapat melihat pengaturan API.

Jika diaktifkan, sub-workspace akan menerima kunci API-nya sendiri, dan penggunaan akan dilacak secara terpisah, sehingga memudahkan pemantauan aktivitas berdasarkan tim atau klien.

Jika semuanya sudah diatur, pilih Buat Sub-workspace untuk menyelesaikan penyiapan.

Setelah dibuat, kursi dari ruang kerja induk akan dialokasikan secara otomatis.

Saat mengundang anggota, kursi akan dialokasikan berdasarkan ketersediaan. Jika batas jumlah kursi telah tercapai, seorang anggota yang sudah ada harus dihapus sebelum menambahkan anggota baru.

Kelola sumber daya dan penggunaan

Dengan memilih ikon roda gigi di sebelah sub-workspace mana pun, Anda dapat memperbarui pengaturannya dan sumber daya yang dialokasikan.

Kontrol utama meliputi:

Slot avatar – Batasi berapa banyak avatar yang dapat dibuat oleh setiap sub-workspace

– Batasi berapa banyak avatar yang dapat dibuat oleh setiap sub-workspace Kredit generatif – Digunakan untuk biaya avatar, pembuatan video, pembuatan gambar, dan terjemahan

– Digunakan untuk biaya avatar, pembuatan video, pembuatan gambar, dan terjemahan Kredit API – Digunakan untuk otomatisasi, integrasi, dan alur kerja berbasis API

Memberikan kredit per sub-workspace memberi admin visibilitas, kontrol biaya, dan fleksibilitas yang lebih baik. Anda juga dapat menghapus sub-workspace dari menu ini jika diperlukan.

Bagikan aset di seluruh sub-ruang kerja

Berbagi aset mengikuti proses yang konsisten di seluruh HeyGen.

Untuk avatar, suara, kit merek, atau template, buka pustaka aset lalu pilih menu tiga titik pada aset tersebut. Pilih Bagikan, lalu pilih sub-ruang kerja yang ingin Anda bagikan.

Setelah dibagikan, aset tersebut akan langsung tersedia di sub-workspace yang dipilih untuk pembuatan video.

Dengan sub-workspace, Anda dapat mengatur tim, mengontrol akses, dan meningkatkan skala pembuatan video tanpa kehilangan kendali.