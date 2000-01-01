Mari kita bahas cara mengundang rekan satu tim ke workspace Anda sehingga Anda bisa berkolaborasi dan mulai berkarya segera.
Undang anggota ke ruang kerja Anda
Dari dasbor, klik akun Anda, lalu buka kelola ruang kerja. Di tampilan pengelolaan ruang kerja, Anda akan melihat:
Bagian ini juga dapat menampilkan rekan satu tim yang mendaftar ke HeyGen menggunakan domain email perusahaan Anda.
Anda dapat mengundang anggota baru dengan:
Setelah mengirim undangan, email pengguna akan muncul di daftar dengan status Undangan Terkirim.
Jika ruang kerja Anda dikonfigurasi untuk memerlukan persetujuan sebelum bergabung, Anda juga akan melihat permintaan bergabung di tampilan ini.
Lacak status undangan dan permintaan
Setelah pengguna masuk ke HeyGen, menerima undangan, dan bergabung ke ruang kerja, status mereka akan diperbarui menjadi Aktif.
Jika Anda menyetujui permintaan bergabung, pengguna tersebut langsung menjadi anggota ruang kerja aktif. Nama mereka akan muncul di daftar anggota aktif, dan satu kursi akan terpakai.
Memahami peran ruang kerja
Ruang kerja HeyGen mendukung beberapa peran, masing-masing dengan izin yang berbeda.
Setujui atau tolak permintaan bergabung
Jika ruang kerja Anda mengharuskan pengguna untuk meminta akses, Anda dapat meninjau permintaan di dua tempat:
Dari kedua lokasi tersebut, Anda dapat menerima atau menolak permintaan yang tertunda. Setelah disetujui, pengguna menjadi anggota aktif dan menggunakan satu kursi (seat).
Bagikan konten di dalam ruang kerja
Selain melalui peran, Anda dapat mengatur akses ke proyek, video, atau folder tertentu.
Untuk membagikan konten:
Dari sana, Anda dapat:
Pengguna dengan peran Viewer akan selalu tetap hanya dapat melihat.
Bagikan dan publikasikan video
Setelah video dibuat, video akan terbuka di Halaman Berbagi, tempat Anda dapat:
Anda juga dapat menggunakan tab Bagikan untuk memublikasikan video ke web, sehingga siapa pun dapat menonton versi hanya-tampilan tanpa harus masuk.
Dengan langkah-langkah ini selesai, Anda siap berkolaborasi dengan tim Anda di HeyGen dengan mengundang anggota, menetapkan peran, dan berbagi konten secara aman.