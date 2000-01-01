Home Academy Daftar periksa penyiapan Undang anggota ke ruang kerja Anda

Undang anggota ke ruang kerja Anda

Mari kita bahas cara mengundang rekan satu tim ke workspace Anda sehingga Anda bisa berkolaborasi dan mulai berkarya segera.

Undang anggota ke ruang kerja Anda

Dari dasbor, klik akun Anda, lalu buka kelola ruang kerja. Di tampilan pengelolaan ruang kerja, Anda akan melihat:

Daftar pengguna yang sudah Anda undang

Peran yang diberikan kepada mereka

Status undangan mereka saat ini

Bagian ini juga dapat menampilkan rekan satu tim yang mendaftar ke HeyGen menggunakan domain email perusahaan Anda.

Anda dapat mengundang anggota baru dengan:

Memasukkan alamat email mereka, atau

Menyalin dan membagikan tautan undangan

Setelah mengirim undangan, email pengguna akan muncul di daftar dengan status Undangan Terkirim.

Jika ruang kerja Anda dikonfigurasi untuk memerlukan persetujuan sebelum bergabung, Anda juga akan melihat permintaan bergabung di tampilan ini.

Lacak status undangan dan permintaan

Setelah pengguna masuk ke HeyGen, menerima undangan, dan bergabung ke ruang kerja, status mereka akan diperbarui menjadi Aktif.

Jika Anda menyetujui permintaan bergabung, pengguna tersebut langsung menjadi anggota ruang kerja aktif. Nama mereka akan muncul di daftar anggota aktif, dan satu kursi akan terpakai.

Memahami peran ruang kerja

Ruang kerja HeyGen mendukung beberapa peran, masing-masing dengan izin yang berbeda.

Super Admin

Super Admin biasanya mengelola paket dan workspace HeyGen. Mereka memiliki akses penuh, termasuk mengelola pengguna dan izin, melakukan pembelian atau upgrade, serta membuat, mengedit, dan meninjau konten.

Super Admin biasanya mengelola paket dan workspace HeyGen. Mereka memiliki akses penuh, termasuk mengelola pengguna dan izin, melakukan pembelian atau upgrade, serta membuat, mengedit, dan meninjau konten. Pengembang

Pengembang dapat membuat konten dan mengakses HeyGen API. Berikan peran ini kepada rekan satu tim yang memerlukan integrasi lanjutan, seperti menghubungkan sistem CRM atau email.

Pengembang dapat membuat konten dan mengakses HeyGen API. Berikan peran ini kepada rekan satu tim yang memerlukan integrasi lanjutan, seperti menghubungkan sistem CRM atau email. Kreator

Kreator adalah pengguna yang secara rutin membuat konten. Mereka dapat membuat avatar, video, dan suara, tetapi tidak dapat mengelola izin, pembelian, atau akses API.

Kreator adalah pengguna yang secara rutin membuat konten. Mereka dapat membuat avatar, video, dan suara, tetapi tidak dapat mengelola izin, pembelian, atau akses API. Penampil

Penampil biasanya adalah pengulas atau pemberi persetujuan. Mereka dapat melihat konten tetapi tidak dapat melakukan pengeditan.

Setujui atau tolak permintaan bergabung

Jika ruang kerja Anda mengharuskan pengguna untuk meminta akses, Anda dapat meninjau permintaan di dua tempat:

Panel notifikasi

Tab Anggota dan Ruang Kerja

Dari kedua lokasi tersebut, Anda dapat menerima atau menolak permintaan yang tertunda. Setelah disetujui, pengguna menjadi anggota aktif dan menggunakan satu kursi (seat).

Bagikan konten di dalam ruang kerja

Selain melalui peran, Anda dapat mengatur akses ke proyek, video, atau folder tertentu.

Untuk membagikan konten:

Pilih menu tiga titik pada draf, video, atau folder

Pilih Bagikan

Dari sana, Anda dapat:

Bagikan dengan pengguna tertentu

Tetapkan izin hanya lihat atau izin mengedit

Atur akses keseluruhan menjadi hanya untuk diri sendiri, hanya untuk pengguna tertentu, atau siapa pun yang memiliki akses ke workspace

Pengguna dengan peran Viewer akan selalu tetap hanya dapat melihat.

Bagikan dan publikasikan video

Setelah video dibuat, video akan terbuka di Halaman Berbagi, tempat Anda dapat:

Lindungi video dengan kata sandi

Konfigurasikan izin akses umum

Tambah atau edit keterangan

Anda juga dapat menggunakan tab Bagikan untuk memublikasikan video ke web, sehingga siapa pun dapat menonton versi hanya-tampilan tanpa harus masuk.

Dengan langkah-langkah ini selesai, Anda siap berkolaborasi dengan tim Anda di HeyGen dengan mengundang anggota, menetapkan peran, dan berbagi konten secara aman.