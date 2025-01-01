Home Academy Studio AI Cara membuat proyek pertama Anda

Cara membuat proyek pertama Anda

Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar cara membuat proyek pertama Anda di HeyGen dan mengenal berbagai alat utama yang akan Anda gunakan di seluruh platform.

Baik Anda benar-benar baru maupun sudah terbiasa membuat video, panduan ini akan membantu Anda dengan percaya diri menemukan semua yang Anda butuhkan untuk mulai berkarya.

Mulai dari dasbor

Setelah masuk ke HeyGen, Anda akan diarahkan ke dasbor. Di sinilah semua proyek Anda sebelumnya tersimpan. Di sisi kiri layar, Anda akan menemukan panel navigasi utama dengan akses ke semua alat yang dimiliki HeyGen.

Untuk memulai video baru, klik Buat Video.

Anda akan melihat beberapa opsi. Untuk membuat video avatar kustom, pilih Mulai dari Awal. Anda juga mungkin melihat opsi Interaktivitas, yang akan membuka template Pembelajaran & Pengembangan; hal ini akan dibahas dalam pelajaran terpisah.

Selanjutnya, pilih orientasi video Anda: vertikal (portrait) atau horizontal (landscape). Anda bisa mengubahnya nanti jika diperlukan.

Setelah dipilih, Anda akan langsung dibawa ke AI Studio.

Mengenal AI Studio

Di dalam AI Studio, Anda dapat mulai dengan memberi nama proyek Anda. Di bawahnya, Anda akan menemukan editor skrip, tempat Anda menulis, mengedit, dan mengelola adegan. Di sinilah Anda menambahkan skrip dan menyusun struktur video Anda.

Di bawah editor skrip, Anda akan menemukan opsi untuk menambahkan adegan baru, merekam atau mengunggah audio, atau menyisipkan jeda di antara baris dialog. Anda juga dapat menggunakan Voice Director (ikon megafon) untuk mengatur nada suara, tempo, dan penyampaian emosi.

Mengklik tiga titik di sebelah sebuah adegan akan menampilkan lebih banyak tindakan, seperti membuat ulang audio, merender adegan untuk menyinkronkan gerakan bibir, mengonversi ke pencerminan suara, menerjemahkan adegan, atau menghapusnya. Dari editor naskah, Anda juga dapat mengganti avatar, mengubah suara, atau beralih antara mesin Avatar Unlimited dan Avatar IV Motion.

Bekerja dengan linimasa

Editor timeline memungkinkan Anda meninjau video dari awal hingga akhir. Anda dapat menyeret playhead untuk melihat pratinjau momen tertentu, melihat total durasi video, dan mengatur ulang adegan dengan menyeretnya ke kiri atau ke kanan.

Anda juga dapat menambahkan adegan dari template, menyisipkan adegan video atau slide premium, dan membuat transisi yang mulus antaradegan menggunakan ikon panah di antara klip.

Pilih dan sesuaikan avatar Anda

Di atas kanvas video, klik Avatars untuk memilih avatar yang ingin Anda gunakan. Anda dapat memilih dari avatar milik Anda sendiri atau menelusuri pustaka publik HeyGen.

Mengklik avatar di dalam kanvas akan membuka opsi kustomisasi. Dari sini, Anda dapat mengganti tampilan, menyesuaikan pembingkaian, menghapus latar belakang, menambahkan radius sudut, atau menerapkan animasi.

Tingkatkan visual dan desain

Di sebelah tab Avatar, Anda akan menemukan berbagai alat kreatif untuk menyempurnakan video Anda. Alat-alat ini memungkinkan Anda menambahkan teks, mengunggah media, menyisipkan elemen, membuat gambar AI, mengelola teks otomatis, atau menyesuaikan warna latar belakang.

Di atas editor skrip, buka menu hamburger untuk mengakses alat tambahan. Dari sini, Anda dapat menyimpan video sebagai template, mengunggah atau mengunduh skrip, meninjau riwayat versi, menghubungi dukungan, membuka tutorial, atau mengubah tema Anda.

Di opsi di sebelah menu hamburger, Anda dapat mengatur orientasi video, memilih brand kit, atau mengirimkan masukan langsung ke tim HeyGen.

Kolaborasi dan manajemen proyek

Pekerjaan Anda tersimpan secara otomatis, tetapi Anda juga dapat mengklik Simpan secara manual kapan saja.

Untuk berkolaborasi, pilih Undang Anggota untuk mengajak rekan satu tim ke dalam proyek. Notifikasi dan komentar akan muncul di panel atas, sehingga memudahkan Anda meninjau masukan.

Jika proyek Anda memiliki beberapa lapisan, buka panel Layers untuk menyusun ulang elemen dengan menyeretnya ke atas atau ke bawah satu sama lain.

Pratinjau dan buat video Anda

Saat naskah dan visual Anda sudah siap, klik Pratinjau untuk menonton proyek Anda. Jika avatar tampak diam atau buram, itu berarti video belum dirender; sinkronisasi bibir akan diterapkan selama proses rendering.

Saat sudah puas, klik Generate. Anda dapat mengganti nama video, memilih folder tujuan, dan menentukan resolusi output hingga 4K. Jika Anda menggunakan Avatar IV, HeyGen akan otomatis menghitung penggunaan.

HeyGen akan memproses video Anda, dan setelah selesai, video tersebut akan muncul di tab Proyek Anda, siap untuk ditinjau, dibagikan, atau diunduh.