Home Academy Studio AI Cara menambahkan aset ke video Anda

Cara menambahkan aset ke video Anda

Aset video adalah semua elemen yang Anda gunakan untuk membuat video. Ini mencakup gambar, klip video, file audio, logo, teks, dan bahkan avatar AI.

HeyGen mendukung berbagai format, termasuk file JPG dan PNG hingga 200 MB, file MP4 dan MOV hingga 200 MB, serta file font TTF atau OTF hingga 100 MB. Menjaga aset-aset ini tetap terorganisir memudahkan Anda untuk mengedit, menggunakan kembali, dan berkolaborasi dengan percaya diri.

Unggah dan kelola aset

Untuk memulai, buka Media dan klik Upload untuk menambahkan file Anda ke Asset Library HeyGen. Anda dapat mengunggah beberapa file sekaligus, termasuk gambar, video, dan audio.

Jika Anda berencana menggunakan GIF, ubahlah terlebih dahulu menjadi MP4 sebelum mengunggahnya ke editor video.

Setelah mengunggah, Anda dapat mengganti nama aset agar lebih jelas. Untuk file video, Anda juga memiliki opsi untuk mengekstrak audio saja. Membuat folder untuk setiap proyek, merek, atau jenis konten membantu menjaga semuanya tetap teratur dan mudah ditemukan.

Untuk menghapus aset, pilih aset tersebut menggunakan kotak centang atau menu tiga titik lalu pilih Hapus.

Tambahkan aset ke proyek Anda

Kembali ke proyek Anda di AI Studio setelah skrip dan avatar Anda siap. Dari sini, Anda dapat mulai merancang adegan dengan menambahkan latar belakang, media, dan elemen visual lainnya.

Jika avatar Anda memiliki latar belakang bawaan, pilih avatarnya dan gunakan Background Remover untuk menempatkannya pada latar belakang baru. Anda dapat mengubah ukuran avatar dengan menyeret sudut-sudutnya agar sesuai dengan tata letak Anda.

Sesuaikan latar belakang dan media

Klik Latar Belakang untuk memilih warna solid, gambar stok, video, atau template. Untuk fleksibilitas lebih, pilih Lepaskan dari Latar Belakang agar dapat memindahkan dan mengubah ukuran elemen dengan bebas di dalam adegan.

Tab Media memberi Anda akses ke pustaka stok HeyGen, file yang Anda unggah, serta opsi untuk mengunggah media tambahan. Semua media di sini juga dapat dijadikan latar belakang.

Tambahkan dan kelola audio

Untuk menambahkan musik latar, buka tab Musik. Anda dapat memilih dari koleksi lagu stok HeyGen atau mengunggah file audio Anda sendiri.

Audio muncul di pemutar adegan di bawah video Anda. Gunakan menu tiga titik pada trek audio untuk melakukan penyesuaian seperti memotong atau mengganti file.

Edit gambar dan visual

Untuk gambar, Anda dapat menyesuaikan radius sudut untuk membuat tepi yang lebih lembut atau mengedit visual menggunakan AI. Cukup masukkan prompt edit, pilih mesin AI yang Anda inginkan, dan secara opsional tambahkan gambar referensi untuk memandu hasilnya.

Untuk menambah variasi visual, buka tab Elemen. Di sini, Anda akan menemukan elemen premium seperti bentuk, bingkai, stiker, dan ikon yang dapat mempercantik desain Anda.

Tambahkan dan gaya teks

Klik Teks di bagian atas kanvas untuk menambahkan judul, label, atau pesan di layar. Anda dapat menyesuaikan gaya huruf, ukuran, format, opasitas, dan perataan, atau mengunggah font merek Anda sendiri agar tetap konsisten.

Elemen teks dapat diseret dan diubah ukurannya di mana saja pada kanvas. Anda juga dapat memilih beberapa elemen sekaligus untuk merapikan tata letak dengan menyelaraskan atau mengelompokkannya.

Tambahkan teks

Untuk menambahkan teks, klik Teks dan pilih gaya teks. Anda dapat menyesuaikan warna, font, dan ukuran teks, serta menentukan apakah gaya tersebut diterapkan hanya pada satu adegan atau ke semua adegan.

Sesuaikan pemutaran video

Pilih video yang sudah diunggah di dalam adegan Anda untuk menyesuaikan cara pemutarannya. Anda dapat mengulang video secara terus-menerus, membekukan frame terakhir untuk menahan gambar akhir, atau memilih Sesuaikan dengan Adegan agar durasi video otomatis disamakan dengan panjang adegan.

Untuk kontrol yang lebih presisi, gunakan ikon Gunting di timeline untuk memotong titik awal dan akhir tepat di posisi yang Anda inginkan.