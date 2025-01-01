Home Academy Studio AI Cara menambahkan animasi dan transisi

Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar cara menghidupkan video Anda menggunakan animasi, elemen gerak, dan transisi antar adegan di HeyGen. Alat-alat ini membantu membuat konten Anda terasa lebih dinamis, rapi, dan menarik, tanpa memerlukan perangkat lunak pengeditan tambahan.

Menganimasikan elemen dalam adegan Anda

Di HeyGen, Anda dapat menganimasikan hampir semua elemen, termasuk teks, gambar, ikon, dan bahkan avatar.

Mulailah dengan mengklik elemen yang ingin Anda animasikan. Setelah dipilih, penanda animasi akan muncul di Panel Script. Penanda ini mengontrol kapan elemen masuk dan keluar dari adegan.

Anda dapat menyeret penanda di sepanjang garis waktu untuk menyelaraskan animasi dengan naskah Anda. Lalu buka menu Animasi dan pilih gaya seperti Fade, Slide, Zoom, atau Pop. Arahkan kursor ke setiap opsi untuk melihat pratinjau langsung sebelum menerapkannya.

Gunakan penggeser Duration untuk mengatur seberapa cepat atau lambat animasi diputar. Jika sudah selesai, klik Preview untuk melihat tampilannya dalam konteks.

Tambahkan Elemen Motion Premium

Untuk menambah sentuhan visual yang lebih menarik, Anda dapat menggunakan Premium Motion Elements. Elemen-elemen ini mencakup intro animasi, kartu pembicara, judul, kutipan, dan teks bergaya mesin tik, yang dirancang agar bekerja mulus dengan avatar.

Buka tab Elements, pilih Motion, lalu seret elemen motion ke dalam scene Anda. Anda dapat menyesuaikan teksnya, memindahkan atau mengubah ukurannya di kanvas, dan mengatur waktunya menggunakan marker animasi yang sama.

Pratinjau adegan untuk melihat elemen gerak beranimasi secara alami bersama konten Anda.

Tambahkan transisi adegan

Transisi membantu video Anda mengalir dengan mulus dari satu adegan ke adegan berikutnya.

Di timeline bagian bawah, arahkan kursor di antara dua scene lalu klik menu tiga titik, kemudian pilih Tambahkan Transisi Scene. Pilih gaya seperti Fade, Slide, atau Zoom.

Anda dapat menyesuaikan durasi transisi agar lebih cepat atau lebih lambat, dan menerapkannya pada satu transisi saja atau ke semua adegan dalam video Anda. Pratinjau langsung akan muncul di editor sehingga Anda dapat menyempurnakan efeknya sampai terasa pas.

Gunakan Magic Match untuk alur yang mulus

Magic Match adalah transisi cerdas yang secara otomatis menganimasikan elemen-elemen yang sama di antara berbagai scene.

Jika sebuah elemen muncul di akhir satu adegan dan muncul lagi di awal adegan berikutnya, Magic Match akan membuat gerakan yang halus dan berkesinambungan di antara keduanya. Untuk menggunakannya, salin elemen tersebut dan tempelkan ke adegan berikutnya sehingga elemen itu muncul di keduanya.

Lalu klik tiga titik di antara scene, pilih Tambahkan Transisi Scene, dan pilih Magic Match. HeyGen akan mengatur animasinya secara otomatis, sehingga tercipta perpindahan visual yang mulus.