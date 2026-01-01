להיות הפנים המוכרות והאמינות של השוק שלך – בלי מצלמה
נדל״ן עובד על אמון, ואמון נבנה כשנמצאים שם. הפוך את הפנים, הקול והמומחיות המקומית שלך לסרטוני וידאו שהשוק שלך רואה כל שבוע – בלי מצלמה, צוות צילום או כישורי עריכה.
סוכנים
סרטונים שנוצרו
שפות וניבים
כל פורמט הווידאו שהשוק שלך צריך, בכיכובך
ספוטים לנכסים, עדכוני שוק, מדריכי שכונות והיכרות עם סוכנים – הכל מובנה ומוכן לשימוש. בחר את הפורמט שמתאים, ו‑HeyGen הופכת אותו לסרטון גמור בקול שלך, מוכן לפרסום.
לבנות סמכות בשוק שלך עם עדכוני וידאו עקביים שממצבים אותך כמומחה המקומי המהימן.ליצור וידאו משלך
להעלות את רמת נכסי היוקרה עם ויז׳ואלים קולנועיים באיכות סרט שמייצרים אימפקט רגשי ומצדיקים תמחור פרימיום.ליצור וידאו משלך
שלושה צעדים אל
וידאו שהוא אתה
שלב 1 – להקליט את עצמך
להקדיש 15 שניות מול המצלמה. HeyGen לוכדת את הפנים, הקול וההבעה שלך. כל טלפון, כל רקע.
שלב 2 – לבחור את הפורמט
לבחור את הווידאו שאתה צריך: עדכון שוק, סיור מודרך בנכס או סרטון היילייט למודעה. אנחנו נכתוב עבורך את הסקריפט – או להדביק את הטקסט שלך במקום.
שלב 3 – לפרסם
לעבור על הווידאו המוגמר, לבצע כל תיקון שצריך ולשתף אותו עם הקהל שלך. מותאם לפורמטים של Instagram, Facebook או YouTube.
סרטוני וידאו עקביים בלי עלויות הפקה
בעולם שבו וידאו הוא קודם, 75% מבעלי הבתים מעדיפים לפרסם את הנכס עם סוכן שמשתמש בווידאו. אבל הבעיה היא לא שווידאו מורכב טכנית, אלא שהופעה עקבית מול המצלמה גובה ממך זמן, תקציב, אנרגיה ונוחות – בכל שבוע מחדש.
מחסום ההפקה
אין זמן, אין צוות, אין ציוד, ואין גם כישורי עריכה. סרטון אחד של נכס יכול לגמור לך חצי יום.
מחסום הביטחון העצמי
לא חייבים להיות מול המצלמה כל יום או להישחק מזה. אתה סוכן, לא שחקן.
מחסום ההפצה
כל פלטפורמה צריכה גרסה משלה. Instagram, YouTube, TikTok ואימייל. סרטון אחד פשוט לא מספיק.
מחסום האמון
תוכן AI זול פוגע באמינות שלך. כשצריך לבנות אמון, וידאו שנראה מזויף גרוע יותר מאשר בלי וידאו בכלל.
להיראות כמו המומחה המקומי שאתה באמת
להגדיל את העסק שלך בזה שאתה מופיע בעצמך. HeyGen לנדל״ן בנוי בדיוק לאיך שסוכנים באמת עובדים, כדי שנוכחות ושיווק לא יתנגשו עם לעשות את העבודה עצמה.
להופיע באופן עקבי
נדל״ן זה קודם כל קשרים. הסוכנים הכי טובים מנצחים כי אנשים כבר מכירים אותם עוד לפני שהם צריכים אותם. הפוך את הפנים, הקול והמומחיות המקומית שלך לסרטוני וידאו קבועים, כדי שהנוכחות שלך לא תתנגש יותר עם ביצוע העבודה עצמה.
מותאם לעולם הנדל״ן
להתחיל מהסרטונים שהסוכנים כבר מצלמים: ספוטלייטים על נכסים, עדכוני שוק, מדריכים לשכונות והיכרות עם הסוכן. בלי מסך ריק, בלי טמפלייט גנרי שמנסים לכופף לצרכים שלך – רק הפורמטים שעולם הנדל״ן כבר עובד איתם.
HeyGen שירות White Glove
עם HeyGen White Glove, מכינים בשבילך את הווידאו מקצה לקצה. פשוט שולחים לנו טקסט ואנחנו עובדים יחד איתך כדי לתכנן, ללטש וליצור את הסרטונים שלך. פרסם כל שבוע והפוך לפנים שהקונים בשוק שלך מזהים וסומכים עליהן. זמין למשתמשים בארה"ב בלבד.
זה אתה, לא זבל AI
הווידאו שלך צריך להיראות ולהישמע כמוך, כי המוניטין שלך על הכף. הפנים שלך הן המותג שלך, והריאליזם הוא מה ששומר על המותג בטוח כשמגדילים אותו. דורג במקום הראשון ב-G2 כאווטארים הכי ריאליסטיים, כך שהסוכן שהקהל שלך רואה הוא בעצם אתה.
הנוכחות שלך, בקנה מידה גדול
המוניטין שלך על הכף בכל פוסט. תוכן AI גנרי שלא נראה או נשמע כמוך גרוע יותר מאשר בלי תוכן בכלל. HeyGen לנדל״ן בנוי סביב סטנדרט אחד: האם זה מרגיש כמוך?
הסרטונים שהשוק שלך מחכה לראות
להתחיל מהפורמטים שהסוכנים כבר יוצרים. בלי דף ריק, בלי ניחושים לגבי מה לפרסם.
להישאר בתודעה, בלי מאמץ
להישאר בתודעה של קהל היעד שלך עם סרטון חוזר בהובלת אווטאר, שהופך נתוני שוק מקומי לתוכן שאפשר לשלוח כל שבוע או חודש – בלי לשבת מול מצלמה.
להיות הסוכן שכולם זוכרים בשוק שלך
להיראות כמו המומחה המקומי שאתה כבר היום, בלי מצלמה, בלי צוות ובלי השחיקה השבועית.