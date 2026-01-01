עם HeyGen White Glove, מכינים בשבילך את הווידאו מקצה לקצה. פשוט שולחים לנו טקסט ואנחנו עובדים יחד איתך כדי לתכנן, ללטש וליצור את הסרטונים שלך. פרסם כל שבוע והפוך לפנים שהקונים בשוק שלך מזהים וסומכים עליהן. זמין למשתמשים בארה"ב בלבד.

זה אתה, לא זבל AI

הווידאו שלך צריך להיראות ולהישמע כמוך, כי המוניטין שלך על הכף. הפנים שלך הן המותג שלך, והריאליזם הוא מה ששומר על המותג בטוח כשמגדילים אותו. דורג במקום הראשון ב-G2 כאווטארים הכי ריאליסטיים, כך שהסוכן שהקהל שלך רואה הוא בעצם אתה.