ברוך הבא למדריך המהיר שלך ליצירת סרטוני AI בתחום הנדל״ן
יש לך נכסים למכור, שוק להוביל ומותג אישי לבנות? עם HeyGen אפשר להפוך מיד את הפנים, הקול והידע המקומי שלך לתוכן וידאו איכותי ברמת סטודיו, בקנה מידה גדול — בדקות, לא בשבועות.
המדריך הזה יעזור לך לעבור מרעיון לסרטון מוכן לפרסום, ולחזק את הנוכחות, המהירות והאמינות שלך בשוק שלך. תלמד איך ליצור את הסרטון הראשון שלך, לגלות את שיטות העבודה המומלצות, ולחקור אסטרטגיות להגדלת ההשפעה שלך על כל נכס, בכל ערוץ, ובכל קהילת קונים שאתה משרת.
שימושים מובילים: איך אנשי נדל״ן משתמשים ב-HeyGen
HeyGen היא הרבה יותר מכלי וידאו. זו מנוע נוכחות לסוכנים, מתווכים ומנהלי נכסים שמנצחים עסקים דרך אמון ונראות.
עדכוני שוק
- Jim McDonner: עבר מיצירה של 1–2 סרטונים בשבוע ל־5 סרטונים בשבוע בעזרת מערכת תוכן מבוססת AI, וכיום סוגר עסקאות עם קוני רילוקיישן מממפיס ומקליפורניה שמצאו אותו דרך סרטוני יוטיוב חינוכיים.
סיור בית קולנועי
- Craig Veroni: הגדיל את כמות העוקבים שלו ב‑Instagram פי 4 בתוך 10 חודשים, היום מגיע ליותר מ‑770,000 חשבונות בחודש כשהוא מפרסם 2 HeyGen Reels ביום, המבוססים על תוכן אווטאר קולנועי.
ספוטלייט על הנכס
- Scott Henninger: בנה את כל עסק הנדל״ן שלו סביב ערוץ YouTube שמופעל על ידי אווטארים של HeyGen, וסוגר 25–30 עסקאות בשנה מלידים שמגיעים מסרטוני וידאו.
מצב שיווק הנדל״ן
That gap is the opportunity. (NAR 2025 Technology Survey)
וידאו כבר לא אופציה. זו התשתית לאיך קונים מחפשים, בודקים, בוחרים וסומכים על הסוכן שהם מתקשרים אליו ראשון.
The challenge
- הפקת וידאו מסורתית עולה בין $500 ל-$2,000 ואף יותר לכל נכס, מה שהופך את זה ללא משתלם כשיש כמה וכמה נכסים.
- Most agents cite time and cost as their top barriers to creating consistent video.
- שוק רב־לשוני דורש תוכן מתורגם שרוב הסוכנים לא יכולים להפיק בעלות משתלמת.
- 46% מסוכני הנדל״ן כבר משתמשים בתוכן שנוצר בעזרת AI. 32% עדיין לא התחילו. הפער הזה הוא ההזדמנות (NAR 2025 Technology Report).
מה סרטוני AI מאפשרים
- מהירות.סקוט הנינג׳ר עבר מסטאפ סלון עם כמה מצלמות לוידאו גמור בפחות משעתיים.
- Cost savings. Replace a $2,000 videographer workflow with a HeyGen subscription for under $50 a month.
- סקייל. לייצר תוכן בכמויות גדולות במקביל למספר מודעות, שווקים או שפות.
- Consistency. Maintain a regular video presence on every channel without burnout.
- לוקליזציה. לשרת קהילות קונים דוברות ספרדית, מנדרינית, וייטנאמית ושפות נוספות בשפת האם שלהן בלחיצה אחת.
Making your first AI video
הקדמה
חדש בעולם הווידאו או מנסה את HeyGen בפעם הראשונה? החלק הזה יעבור איתך שלב אחר שלב כדי לעזור לך ליצור סרטונים איכותיים במהירות.
לפני שלוחצים על "Create", חשוב להבהיר את המטרה. לשאול את עצמך:
- מטרה: מה אתה רוצה שהווידאו הזה ישיג? לדוגמה: ליצור פניות מרוכשים, לחזק מודעות במעגל הקשרים שלך, לטפח לקוחות עבר, לזכות בהצגת נכס מול מוכרים.
- קהל יעד: למי מדברים? לדוגמה: רוכשים בפעם הראשונה, מוכרי ״שדרוג״ לדירה גדולה יותר, לקוחות משקיעים, קהילה רב־לשונית.
- הפצה:איפה הווידאו הזה יופץ? לדוגמה: Instagram Reels, עמוד הליסטינג שלך, ניוזלטר במייל, YouTube.
- Hook:מה יתפוס את תשומת הלב בשניות הראשונות?
טיפ מקצועי
Need a second opinion? Ask ChatGPT or Claude:
"אני יוצר וידאו נדל"ן עבור [property type/market]. המטרה שלי היא [goal]. הקהל שלי הוא [audience]. ההוק שלי הוא [hook]. אפשר להציע דרכים להפוך אותו למושך יותר?"
שלב 1: הגדרת סביבת העבודה שלך ב‑HeyGen להתרחבות בקנה מידה גדול
לסוכני נדל״ן שעובדים לבד, המותג שלך הוא הפנים שלך. קונים ומוכרים בוחרים סוכנים שהם סומכים עליהם, והאווטאר AI שלך הוא הדרך להופיע באופן עקבי בכל סרטון, בלי לצלם כל פעם מחדש.
Before you create your first video, set up two things:
- Your digital twin. This is your most important asset in HeyGen. A 15-second recording is all it takes to create an avatar that looks and sounds exactly like you. Skip ahead to Step 2 to do this first if you'd like.
- ערכת המיתוג שלך. הוסף את צבעי המשרד, הלוגו והפונטים שלך כדי שכל וידאו יהיה ממותג אוטומטית. הדבק את כתובת ה-URL של אתר המשרד שלך כדי לייבא אוטומטית את סגנון המותג, או העלה את הנכסים ידנית.
טיפ מקצועי
הטווין הדיגיטלי שלך הוא המותג שלך. ככל שההקלטה שלך טבעית ומלאת הבעה יותר, כך האווטאר ישקף טוב יותר את האישיות האמיתית שלך על המסך.
שלב 2: לבחור את אווטאר ה‑AI המתאים
האווטאר שלך הוא הנוכחות שלך על המסך. אפשר ליצור אווטאר מותאם אישית שמתאים למותג שלך, או, בשביל טאץ׳ אישי מקסימלי, ליצור את התאום הדיגיטלי שלך בתוך דקות עם יכולת ה־אווטאר מציאותי של HeyGen!
In real estate, trust is the currency that wins listings. Avatar V, trained on a 15-second video of you, delivers the most realistic, full-body digital twin and is the best choice for agents building a personal brand. Avatar IV works great for photo-based looks or non-human characters and is the default engine.
שימו לב: HeyGen מציעה גם אווטארים ציבוריים מוכנים, למקרה שרוצים להתחיל לפני שהדיג׳יטל טווין שלך מוכן.
Avatar Type
מה צריך להכין
תקבל
Best For
הקלטת וידאו של 15 שניות
אווטאר מציאותי שמדמה את התנועות, המחוות וההבעות הייחודיות שלך. מופעל על ידי Avatar V לביצועי חצי גוף עליון באיכות קולנועית.
סוכנים שרוצים את הפנים והנוכחות האמיתיות שלהם בכל וידאו. האפשרות הכי אותנטית למיתוג אישי.
תמונה אחת
A realistic avatar built from a still image, with AI-generated movement and lip sync. Powered by Avatar IV.
סוכנים שאין להם חומרי וידאו זמינים או שרוצים נקודת פתיחה מהירה.
Stock avatar
No recording needed
אווטאר מוכן מספריית HeyGen, זמין במגוון רחב של סגנונות ושפות.
סוכנים שרוצים להתחיל מיד בלי ליצור אווטאר מותאם אישית.
אווטאר שנוצר
Text prompt
אווטאר שנוצר כולו באמצעות AI עם מראה, תנועות, קול וסנכרון שפתיים מותאמים אישית.
Branded mascots, fictional personas, or non-human characters.
Pro tip
Use HeyGen’s generating looks feature to switch your avatar's pose, surroundings, or attire with nothing but a text prompt. Place yourself at a luxury property, a neighborhood landmark, or your brokerage office without leaving your desk.
שיטות מומלצות: ליצור תאום דיגיטלי מושלם
Quality in equals quality out. The better your photos, videos, and prompts, the more realistic and polished your avatar will be. Whatever's in your training video, from gestures to facial expressions or vocal inflection, will be reflected in the final result.
Avatar Type
You'll Need
Best Practices
סרטון באורך 15 שניות
Record on a smartphone in cinematic mode or 4K. Use a simple background with natural light. Be expressive: the energy you put in is the energy you get out. Avoid covering your face or wearing large accessories.
תמונה אחת
Professional headshot or portrait of only you, well-lit and high resolution. Avoid sunglasses, hats, filters, or other people in frame.
Real estate-specific tip
Record your training video in the attire you want to be associated with your brand, whether that's business professional or business casual. Your avatar will mirror that look in every video you generate.
Best practices: יצירת קולות AI מותאמים אישית באיכות גבוהה
HeyGen has a massive library of stock AI-generated voices in over 175 languages, dialects, and emotional tones, but sometimes a custom voice clone that sounds exactly like you is the more powerful option for building trust with real estate clients.
Custom voice type
Creation method
הכי מתאים ל
אוטומטי בעת יצירת אווטאר היפר-ריאליסטיאו
Realistic voice clone based on your real voice and intonations. Supports multiple emotions.
A voice clone that sounds just like you
פרומפט טקסט שמגדיר מאפיינים (גיל, מבטא, מגדר, טון, גובה קול, רגש)
קול שנוצר לחלוטין באמצעות AI על בסיס פרומפט.
קול מותג אחיד שהוא לא הקול האישי שלך, לתוכן ברמת הצוות או כל המשרד
שירות קול AI חיצוני (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistic voice clone trained on your real voice and intonations. Fine-tune controls vary by service. Great option for a digital twin, but usually requires additional payment.
שליטה מדויקת יותר בכיוונון
For the best voice quality, start with strong source audio. Here’s how to get a great recording:
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• להקליט בחלל שקט וללא רעשי רקע
• לדבר ברור עם הפסקות טבעיות והבעה רגשית עדינה
• Upload multiple samples with different emotional tones for more versatility (for HeyGen Custom Voice Clones only)
רוצה להעמיק עוד?
→ Ultimate guide to hyper-realistic Custom Voice Cloning
Best practices: prompt like a pro
פרומפטינג הוא תהליך של ניסוח מדויק וחוזר של הוראות טקסט (פרומפטים) שמשמשות להכוונת כלי בינה מלאכותית ליצירת תוכן מאפס, כמו תמונות, תנועה או אודיו.
Prompting is a powerful skill for any AI creator. When paired with HeyGen, prompting unlocks countless ways to create high-impact videos where your imagination is your only limitation! Get ready to experiment and iterate.
פיצ׳ר
פונקציה
שימושים מומלצים
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
להחיות אווטארים מתמונות
Creating Custom Avatars (realistic or animated)
יצירת קולות מותאמים אישית
Prompting best practices
Be specific
The more clearly you describe what you want (tone, look, gesture, emotion) the better the AI can match your vision.
להתחיל עם מבנה ברור
להשתמש במבנה עקבי: מה, מי, איפה, איך. זה תקף לוויז׳ואלים, לטון הדיבור ולכיוון התנועה.
Include context & intent
Let the AI know the purpose: Is it for a product demo? A social ad? A tutorial? Context helps tailor the result.
להשתמש בשפה תיאורית
Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).
Iterate & refine
Don’t settle for your first try. Small prompt tweaks can lead to dramatically better results in all media types!
Prompting best practices can vary slightly depending on what you’re creating
Explore the resources below to dive deeper into each type and get the most out of your prompts!
Step 3: Choose your starting point
When you open HeyGen as a real estate agent, your homepage shows four video formats built specifically for your work. Each one is a shortcut to a finished, publish-ready video.
פורמט
מה זה יוצר
מתי להשתמש בזה
עדכון שוק
סרטון מקצועי עם אווטאר שמציג נתוני שוק מקומיים ותובנות לקהל היעד שלך
עדכון שוק שבועי או חודשי לאימייל, אינסטגרם או YouTube
סיור בית קולנועי
מצגת נכס באיכות קולנועית באמצעות Avatar Shots ו-Seedance 2 ליצירת סצנות קולנועיות ברמת הפקה מקצועית
נכסי יוקרה או כל נכס שבו האיכות הוויזואלית היא נקודת המכירה המרכזית
סיור בית מאורח
סרטון ווק־ת׳רו שבו האווטאר שלך הוא המנחה על המסך ומסביר את מאפייני הנכס
סרטוני ליסטינג סטנדרטיים שבהם אתה רוצה שהנוכחות האישית שלך תהיה במרכז הבמה
הבלטת מודעה
סקירה תמציתית של הנכס עם אווטאר מדבר, תמונות נכס וצילומי b-roll, מושלמת לרשתות חברתיות ולעמודי MLS
תוכן מודעת הנכס מוכן עוד לפני ההצגה הראשונה
שימוש בVideo Agent
לא מחפש אחד מארבעת הפורמטים למעלה? אפשר גם להשתמש ב-Video Agent כדי לתאר בפשטות מה רוצים. להזין את פרטי הליסטינג, קהל היעד או נושא הווידאו, ו-HeyGen תיצור עבורך טיוטה מלאה (תסריט, אווטאר, ויז׳ואלס וקריינות) באופן אוטומטי.
מכיוון שסרטוני נדל״ן דורשים דיוק (המחיר הנכון, הכתובת, פרטי השכונה וה-CTA), תמיד כדאי להעביר את הטיוטה ל-AI Studio לפני הפרסום. בתוך AI Studio אפשר לעבור על התסריט שורה-שורה, להחליף b-roll, להתאים כתוביות וללטש כל פרט לפני הייצוא.
לטיפים על פרומפטים ורעיונות לתהליכי עבודה יצירתיים, כדאי לבדוק את מדריך הפרומפטים של Video Agent.
רוצה להעמיק? ללמוד איך להשתמש ב-Video Agent ב-HeyGen Academy.
למה זה מושלם בשבילך
משימה
כתיבת תסריט
ויז׳ואלים
קריינות
עריכה
כתוביות
Video Agent מטפל בזה בשבילך
ממיר את הנושא או הפרומפט שלך לסיפור ברור ומשכנע
Auto-selects stock footage or images to match your tone and theme
מוסיף קריינות טבעית שמודעת לרגש ביותר מ־175 שפות
מטפל בקצב, במעברים ובתזמון באופן אוטומטי
Generates accurate captions for clarity and accessibility
טיפ מקצועי: להתייחס לפרומפטים כמו לבריף הקריאייטיב שלך. ככל שהרעיון שלך ברור יותר, ככה ה-Agent נהיה חכם יותר. להשתמש בפרומפטים ספציפיים כמו:
- ״ליצור סרטון הסבר באורך 90 שניות על בניית מותג אישי באמצעות אווטארים דיגיטליים.״
- ״לסכם את הניוזלטר האחרון שלי לתסריט טיקטוק של דקה אחת.״
- ״ליצור סרטון השקת מוצר בקצב קצבי וטון אנרגטי.״
תחשוב על פרומפטים כשיחות עם העורך שלך; ככל שתיתן יותר פרטים, כך התוצאות יהיו טובות יותר.
טיפים מקצועיים לתוצאות קולנועיות
- כתוב בריף ברור.חשוב על הפרומפט שלך כהנחיה הקריאייטיבית שלך, כולל טון, פורמט ומטרה. "צור סרטון הסבר של 90 שניות על בניית מותג אישי עם אווטארים דיגיטליים."
- Use strong visuals. Upload your own product clips or B-roll for a personalized touch.
- להתקדם מהר.לתצוגה מקדימה, כוונון מהיר ויצירה מחדש — ה-Agent לומד מהפידבק שלך.
- צא לעולם. התאם לשווקים שונים מיד עם תמיכה קולית רב־לשונית.
- להוסיף את האווטאר שלך. לשלב את Video Agent עם האווטאר שלך ב‑HeyGen כדי ליצור מותג אחיד.
קיצור דרך: להשתמש ב-Video Agent לטיוטה הראשונה, ואז ללטש או להתאים אישית ב-AI Studio (שלב 5). זו הדרך הכי מהירה להפוך ידע גולמי לסרטון מלוטש ומוכן לפרסום.
רוצה להעמיק עוד?
→ לחקור את אלה הבאים:
שיטות מומלצות: ללטש את הווידאו שלך ב‑AI Studio
רוצה יותר שליטה על מה ש-Video Agent יצר? להעביר את זה ל-AI Studio. שם אפשר לעבור על הכל ולערוך כל פרט לפני שהווידאו עולה לאוויר.
ב-AI Studio אפשר:
- Edit the script line by line. Check that the property address, price, neighborhood name, and any key details are accurate.
- להחליף או ליצור b-roll. אפשר להחליף כל סצנה בתמונת נכס, בסטוק פוטג׳ או ב-b-roll שנוצר עם בינה מלאכותית מפרומפט טקסטואלי.
- לכוונן כתוביות וטקסט על המסך. לוודא שהטקסט על המסך תואם את סגנון המותג שלך וקל לקריאה.
- ללטש את הביצוע של האווטאר. להשתמש ב-Voice Director כדי לכוון את הטון והקצב, או ב-Pauses ו-Pronunciation כדי לתקן שמות או כתובות שנשמעים לא מדויק.
אפשר גם לכתוב או לערוך תסריטים מאפס עם כלי AI Script Writer המובנה של HeyGen (להקליד "/" בפאנל התסריט כדי לפתוח את Quick Commands ולבחור Script Writer), או לכתוב את התסריט מחוץ ל‑HeyGen עם ChatGPT, Claude או Gemini ולהדביק אותו פנימה.
אם כותבים או משפרים תסריט עם בינה מלאכותית, השלבים האלה יעזרו להגיע לתוצאה חזקה ומהירה:
- שלב 1: להתחיל עם פרומפט ברור. ספר ל-AI איזה סוג וידאו אתה יוצר (סרטון ליסטינג, עדכון שוק, מדריך לקונים), למי הוא מיועד, מה המטרה ומה הטון.
- שלב 2: להוסיף את הפרטים המרכזיים. לכלול את כתובת הנכס, התכונות המרכזיות, המחיר, השכונה, מספר הימים בשוק או כל נתון אחר שהוא מרכזי.
- שלב 3: לבקש את המבנה הנכון. לוודא שהטקסט מנוסח כדיבור, קל לקריאה ומשוחח, ולא כתוב כמו תיאור מודעה.
- שלב 4: סקירה ושיפור. הצג תצוגה מקדימה של הווידאו, ואז ערוך את הסקריפט ישירות בציר הזמן. שפר לפי מה שאתה רואה ושומע.
דוגמאות לפרומפטים לעריכה מחדש:
- "להפוך את זה לבטוח ומלהיב יותר."
- "להוסיף פתיח חזק יותר."
- "לפשט את הסיום ולהפוך את ה-CTA ליותר מניע לפעולה."
- "תן לי גרסה של 30 שניות שמתרכזת ב־3 הפיצ׳רים המובילים."
טיפ מקצועי:
להשתמש ב-AI כשותף לכתיבה, לא כתחליף. התסריטים הכי טובים משלבים את המומחיות המקומית שלך עם המהירות של ה-AI. אתה מביא את התובנות, ה-AI מביא את הליטוש.
שלב 4: ליצור וללטש את הסצנות שלך ב‑AI Studio
עכשיו הזמן להחיות את הווידאו שלך בתוך AI Studio של HeyGen. תכנן את הווידאו שלך עם דגש על בהירות וזרימה.
- לעצב את הסצנות שלך תוך דקות בעזרת ה‑Brand Kit או הטמפלייטים שהגדרת בשלב 1.
- לחזק את המסר שלך עם טקסט על המסך, כמו מחיר, כתובת או CTA, ולהגדיר שהם יופיעו עם אנימציה.
- דפדף בספריית המדיה הסטוק של HeyGen כדי למצוא קטעי b-roll איכותיים, או צור קטעי b-roll קולנועיים מפרומפט טקסט באמצעות מודלי וידאו עם בינה מלאכותית שמובנים ישירות בתוך AI Studio.
- להשתמש ב-Avatar Shots כדי למקם את האווטאר שלך בסצנות קולנועיות באיכות סרט, מושלם לסרטוני ליסטינג פרימיום או לתוכן מותג יוקרתי.
- השתמש במעברי סצנות פרימיום כדי לתת לוידאו שלך מראה חלק ומקצועי.
- להוסיף ולהתאים כתוביות כדי להפוך את הסרטונים שלך למעניינים ונגישים יותר.
- להשתמש ב-Auto Edit כדי להסיר אוטומטית מילות מילוי, הפסקות או טייקים לא רצויים מכל חומר וידאו שאתה מייבא.
טיפ מקצועי
בסרטוני ליסטינג, שווה לשלב את פתיח האווטאר שלך מעל תמונת הנכס או צילום b-roll חיצוני שנוצר עם AI כרקע. זה נותן לקונים עוגן ויזואלי מיידי עוד לפני שהם בכלל ראו את התמונות ב‑MLS. לתוכן רב־לשוני, השתמש בנגן הרב־לשוני כדי לאגד את כל הגרסאות המתורגמות ללינק שיתוף אחד עם בוחר שפה בתפריט נפתח.
רוצה להעמיק עוד?HeyGen Academy: AI Studio, קורס וידאו מעמיק שמכסה את כל יכולות העריכה
שיטות מומלצות: התאמת ההגייה, הרגשות והאינטונציות
צריך שהאווטאר שלך ישמע בדיוק כמו שצריך? סקריפטים לנדל״ן כוללים שמות רחובות, שמות שכונות ואתרי מפתח מקומיים שבינה מלאכותית עלולה להגות לא נכון. HeyGen נותנת לך כלים חזקים לכוונון מדויק של דיבוב הקול, כדי לקבל תוצאה טבעית ומדויקת.
פיצ׳ר
איך זה עובד
הכי מתאים ל
הפסקות והגייה
להוסיף הפסקות ולהתאים את ההגייה ישירות בפאנל הסקריפט
לכתוב נכון את שמות הרחובות, השכונות והקהילות
שיקוף קול
להעלות או להקליט אודיו בטון ובקצב שאתה מעדיף, וכל אווטאר יעביר אותו בקול שלו
התאמת אותה אנרגיה מדויקת שהיית משתמש בה במצגת ליסטינג או בפגישת ייעוץ עם קונה
מנהל קול
לעצב רגש וטון בלחיצת כפתור
להוסיף תחושת חום והתרגשות לליסטינג חדש, או שקט וביטחון למדריך קנייה
רגשות מותאמים אישית בשיבוט קול
העלה הקלטות נוספות עם גוונים רגשיים שונים עבור השיבוט שלך
להרחיב את טווח היכולות של שיבוט הקול האישי שלך
רוצה לראות איך זה עובד בפועל?
אסטרטגיות להגדלת ההשפעה של התקשורת שלך
בין אם מרחיבים את מעגל ההשפעה, בודקים מה מייצר המרות או מגיעים לקהילות קונים חדשות, הכלים המתקדמים האלה עוזרים לאנשי נדל״ן להתרחב בדיוק מירבי.
לאופטם ולשפר כמו מקצוען
צור כמה גרסאות שונות לפתיח המודעה, ל-CTA או לאינטרו שלך והשווה את התוצאות.
- שכפל סצנות כדי לבדוק הדגשות שונות של הנכס או זוויות שונות.
- החלף אווטארים או קולות כדי לראות לאיזה טון הקונים מגיבים.
- למדוד זמן צפייה, קליקים ושיעורי פניות כדי לשמור על מה שעובד.
להגיע לקהל גלובלי עם תרגום
ללמוד איך לתרגם ולוקליזציה של הסרטונים שלך ליותר מ־175 שפות וניבים, בלי צורך בדיבוב או שחקני קול.
להשתמש בפיצ׳ר Brand Voice של HeyGen כדי לשמור על עקביות בסרטונים מתורגמים, על ידי התאמה אישית של איך מילים מסוימות מטופלות, כמו הגיית שם חברת התיווך או שמות שכונות.
משתמשי תוכניות Enterprise ו-Team יכולים גם לערוך ישירות את התסריטים המתורגמים בעזרת פיצ׳ר Proofread שלנו.
לפרסם עם הנגן הרב־לשוני. הוא מספק קישור שיתוף אחד עם תפריט בחירת שפה עבור כל תרגום מרונדר בתיקייה.
טיפ מקצועי
ליצור את סרטון הליסטינג שלך פעם אחת באנגלית, ואז ליצור בתוך דקות גרסאות בספרדית, מנדרינית ווייטנאמית. לפרסם את שלושתן עם כיתוב אחד: "מעניין אותך? לצפות בשפה שלך כאן למטה."
פרסונליזציה בקנה מידה גדול
להוסיף נגיעה אישית לפולואפים לקונים, לפניות למוכרים או לקמפיינים לספירה שלך עם סרטונים מותאמים אישית. בעזרת אלמנטים דינמיים, כמו שם הנמען, השכונה או טווח המחיר, יוצרים חוויה ייחודית ומעורבת יותר עבור כל איש קשר.
לשלב את זה עם האינטגרציות של ה‑CRM שלך ב‑HubSpot, Zapier, Make ו‑Clay כדי ליצור תהליך עבודה אוטומטי לחלוטין לוידאו אאוטריץ׳, ולהשתמש ב‑Batch Mode כדי ליצור מאות סרטוני וידאו מותאמים אישית בבת אחת מגיליון נתונים.
להפוך רעיונות לוויזואליים
להפוך רעיונות מופשטים לוויז׳ואלים ברורים ובלתי נשכחים.
- מעצב תנועה יוצר כותרות מונפשות, דיאגרמות והוקים חברתיים מפרומפטים. מעולה להצגת תהליכים, פריימוורקים והגדרות (משתמש בקרדיטים גנרטיביים).
- מדיה סטוק + מסכים: לחזק את הלמידה בעזרת דוגמאות, B‑roll או שכבות שקופיות
להפוך וידאו אחד לשמונה תכנים שונים
רוב יוצרי התוכן בתחום הנדל״ן לא צריכים רק עוד רעיונות. הם צריכים מערכות טובות יותר. כי ברגע שבונים את המערכת הנכונה, הרבה יותר קל לשמור על עקביות.
תהליך העבודה הכי חזק בתוכן נדל״ן היום הוא לא לצלם יותר, אלא להוציא יותר ערך מכל וידאו שכבר יצרת. הנה איך להפוך סיור נכס אחד לשמונה סוגי תוכן שונים בתוך HeyGen, בלי להקליט שוב.
שלב 1: חילוץ שורטס עם AI Clipping
להעלות את סרטון המקור שלך ל‑AI Clipping. המערכת מנתחת אוטומטית את החומר ומזהה את הרגעים החזקים שאפשר להוציא כקליפים נפרדים, בלי לעבור ידנית על הטיימליין. לבחור את אורך הקליפ (פחות מ‑30 שניות, 30–60 שניות או יותר), פורמט היצוא (אנכי, אופקי או ריבועי) וכתוביות. מסרטון סיור נכס אחד אפשר להפיק 3 עד 5 שורטים מוכנים לפרסום.
שלב 2: ליצור וריאציות של הוק עם Avatar V / Avatar Shots
אם אחד מהשורטס שלך עובד טוב אבל אתה רוצה לבדוק פתיח אחר, אין צורך להקליט מחדש. השתמש ב‑Avatar V או Avatar Shots כדי ליצור גרסת הוק חדשה לאותו קליפ. עם Voice Director אפשר לתקן מילים או משפטים ספציפיים בלי לבנות מחדש את כל הסרטון.
שלב 3: לתרגם את הקליפ החזק ביותר שלך
קח את הסרטון הקצר שמבצע אצלך הכי טוב והריץ אותו דרך Translate Videos. בחר ספרדית, מנדרינית, וייטנאמית או כל אחת מ־175+ השפות הזמינות. האווטאר שלך מעביר את התוכן באופן טבעי בשפת היעד, בלי הקלטה מחדש, בלי דיבוב, בלי מתרגם. סרטון אחד עכשיו מגיע לקהל קונים חדש לגמרי.
שלב 4: ליצור סרטון אווטאר AI עצמאי מהתמליל
תמליל הווידאו שלך כבר מלא בתוכן. להיכנס ל‑Projects, לפתוח את הווידאו שלך וללחוץ על Transcript כדי לקבל את כל הטקסט. לבחור משפט חזק או קטע טוב, להדביק אותו ב‑Avatar Shots עם התאום שלך ב‑Avatar V, וליצור סרטון עצמאי חדש. אותה מומחיות, זווית אחרת, בלי מצלמה.
שלב 5: להפוך את התמליל לפוסטים לרשתות חברתיות
לקחת קטע שימושי מהתמלול, לערוך אותו קצת, ולפרסם אותו כפוסט ב‑LinkedIn, פוסט ב‑X, ניוזלטר במייל או ככיתוב לתובנות שוק. הווידאו המקורי שלך עכשיו יוצר עבורך תוכן גם מחוץ לפורמט הווידאו.
סיור נכס אחד הופך ל־1 וידאו ארוך + 3 סרטונים קצרים + וריאציית הוק אחת + קליפ מתורגם אחד + סרטון AI אווטאר אחד + פוסט אחד לרשתות חברתיות = 8 יחידות תוכן
וזה אפילו לא מתקרב לגבול. המטרה היא לא ליצור יותר תוכן על ידי עבודה קשה יותר, אלא לבנות מערכת שמכפילה את הערך של כל וידאו שאתה כבר יוצר.
לצפות בכל תהליך העבודה: להפוך מודעת נדל״ן אחת ל־8 יחידות תוכן עם HeyGen
שימוש מספר 1: עדכוני שוק
מושלם עבור:
סוכנים שבונים מעגל השפעה, מנהלי צוותים שנשארים בתודעה של לקוחות עבר, וברוקראז׳ים שממצבים את המותג שלהם כסמכות המקומית בשוק.
ההזדמנות
הסוכנים שמקבלים הכי הרבה הפניות הם אלה שנשארים בתודעה בין העסקאות. סרטון עדכון שוק שבועי או חודשי הוא הדרך הכי אפקטיבית לעשות את זה. רוב הסוכנים מסכמים את נתוני השוק ב‑PDF או בכיתוב ארוך. סרטון של 90 שניות שבו האווטאר שלך מעביר את אותם תובנות יוצר רמת חיבור אחרת לגמרי, והוא עובד בכל הפלטפורמות הגדולות.
היכולות המובילות:
- Digital Twin / Avatar V כדי להעביר עדכונים כאילו אתה עצמך מדבר
- PPT/PDF לוידאו כדי להמיר אוטומטית את שקופיות נתוני השוק הקיימות שלך
- AI Clipping כדי לחלץ את הרגעים הכי שווים לשיתוף לקליפים לרשתות חברתיות
- פודקאסט וידאו כדי ליצור דיון שוק מרובה אווטארים מתוך דוח הנתונים שלך
- Translate Videos to publish in multiple languages for multilingual farm areas
- מצב Batch ליצירת גרסאות ייעודיות לשכונות שונות של אותו טמפלייט עדכון עם משתנים שונים
Customer story
Jim McDonner entered real estate after retiring from the U.S. Navy and found himself competing against more than 4,000 licensed agents in Northwest Arkansas, one of the country's fastest-growing markets, with roughly 40 new residents arriving every day.
Before HeyGen, creating a single video could consume most of a day. Even after hiring a professional videographer to produce a series of 12 videos, he was only publishing one or two a week and often skipping weeks entirely.
"It wasn't very consistent. It's no wonder my channel didn't get any traction." Jim McDonner
After completing an AI certification course, Jim built a workflow that is now almost entirely automated. He uses Manus to research market trends, ChatGPT to draft scripts, Gamma to build buyer and relocation guides, and HeyGen's Video Agent to produce polished videos using his brand assets.
"אני יכול להקדיש שלוש, ארבע שעות גג בבוקר יום שני, ליצור כמות סרטונים שמספיקה לשבוע שלם ולהגדיר את כולם לפרסום מראש." ג׳ים מקדונר
הגישה החינוכית שלו הזיזה בהדרגה את הקהל שלו לכיוון קונים בגילאי 25 עד 45. קמפיין מודעת מכירה חינוכית אחד עזר למכור נכס בשווי 650,000$ בתוך שבעה ימים בלבד. סרטון נוסף משך קונים שעברו מממפיס, וקמפיין שכוון לקליפורניה יצר פניות מקונים שמתכננים לעבור לצפון-מערב ארקנסו.
"לא הייתי מגיע בכלל לקהל שהצלחתי להגיע אליו." ג׳ים מקדונר
קרא את הסיפור המלא: איך Jim McDonner משתמש ב‑HeyGen כדי לבלוט בשוק נדל״ן בצמיחה מהירה
5 סרטונים בשבוע, עלייה מ-1 ל-2 | 3 עד 4 שעות כדי ליצור שבוע מלא של תוכן | יותר מ-1,000 מנויים ב-YouTube
Use case #2: Cinematic home tour
מתאים במיוחד ל:
Agents listing premium or luxury properties, brokerages building a high-production brand, and any agent who wants their content to stand out visually in a crowded social feed.
The opportunity
רוב סרטוני הליסטינג מצולמים בטלפון או מופקים על ידי וידאוגרפר חיצוני בעלות של מאות דולרים לכל צילום. סיור בית קולנועי עם HeyGen מספק הפקת וידאו באיכות קולנועית בחלק קטן מהעלות והזמן, בעזרת Avatar Shots מבוססי Seedance 2 שממקמים את האווטאר שלך בסצנות מרהיבות ויזואלית שמתאימות לאופי הנכס.
The result looks like a proper production. The process takes minutes.
שיטות עבודה מומלצות:
- התאם את הסצנה לנכס.השתמש ב‑Generating Looks כדי לתת בריף ל‑Avatar Shots על סגנון הנכס: מודרני ומינימליסטי, חמים ומסורתי, חופי, אורבני. הרקע צריך להרגיש כמו הבית.
- Pair avatar narration with property footage. Layer your Avatar Shot over actual listing photos or AI-generated exterior b-roll to ground buyers in the real property before the cinematic elements take over.
- להשתמש בפיקצ׳ר-אין-פיקצ׳ר לנראטיב. להשאיר את האווטאר שלך גלוי כמספר בפיקצ׳ר-אין-פיקצ׳ר בזמן שסרטוני הנכס רצים ברקע. זה שומר על הנוכחות האישית שלך בלי להשתלט על הפריים.
- Keep it premium. Cinematic home tours are not the place for text-heavy overlays or fast cuts. Let the visuals breathe. Use slow transitions and clean captions.
- Lead with the lifestyle. Open with the feeling of the property before the specs: the light, the space, the neighborhood energy. Buyers decide emotionally first.
Top features:
- Avatar Shots (Seedance 2): סצנות אווטאר באיכות קולנועית שנוצרות מפרומפט טקסטואלי, הכלי המרכזי ליצירת סיורי בית קולנועיים
- יצירת לוקים: להתאים את הרקע והסביבה של האווטאר לאופי הנכס בעזרת פרומפט טקסטואלי
- B-roll גנרטיבי: ליצור ויז׳ואלים קולנועיים שקשורים לנכס מתוך פרומפט טקסטואלי (Sora 2 / Veo 3.1) ישירות בתוך AI Studio
- Digital Twin / Avatar V: your digital twin as the on-screen narrator
- Picture-in-picture layout: keep your avatar present as a narrator while property visuals fill the frame
- Auto Edit: לנקות כל צילומי ווק־ת׳רו שהוקלטו לפני שמוסיפים עליהם קריינות עם אווטאר
- תרגם וידאו: ליצור את הסיור הקולנועי במספר שפות עבור קהלי קונים בינלאומיים או רב־לשוניים
טיפ מקצועי
בנכס יוקרה, כדאי ליצור 3–4 שוטים שונים של אווטארים שמתאימים לאסתטיקה של הבית (חמימות פנימית, ארכיטקטורה חיצונית, סגנון חיים בשכונה), ולהשתמש בהם כמעברי סצנות בין ההיילייטים המדובבים. זה נותן לוידאו תחושה של הפקה מלאה — בלי צוות צילום.
Customer story
Craig Veroni is a real estate agent in Vancouver, British Columbia, covering North Vancouver, West Vancouver, and the city itself. Before real estate, he spent more than a decade as a professional film and television actor, and video had always been at the center of his business.
אחרי ששריפה והצפה אילצו את משפחתו לעזוב את הבית שלהם כמעט לשנה, הפקת הווידאו שלו נעצרה לחלוטין.
"היינו מחוץ לבית שלנו בערך תשעה חודשים. לא הצלחתי להפיק שום תוכן. לא היה לי ציוד."קרייג ורוני
כשהוא ראה סוכנים אחרים משתמשים ב‑HeyGen כדי להגדיל ערוצי סושיאל חדשים עם אווטארים של AI, הוא היה סקפטי. במשך שלושה ימים בקבוצת הדרכה קטנה הוא בנה את התאום הדיגיטלי שלו, שיפר את תהליך העבודה שלו ופרסם את ה‑Instagram Reel הראשון שלו.
"I was freaked out because I'm known for my video. I thought people were going to hate this." Craig Veroni
התאום עבד מצוין כי הוא נבנה מהצילומים האיכותיים שלו עצמו, ואומן על ספריית הווידאו שהוא כבר צילם, כך שהוא משחזר את המראה והמחוות האמיתיים שלו. הוא שילב אותו עם מודלי קול מוקלטים באופן מקצועי ומעדכן אותו בכל פעם שיוצא מודל אווטאר משופר.
He moved from one video a week to two Reels a day. Within the first week, every post outperformed anything he had done personally. On three separate occasions, complete strangers stopped him in public to say they were subscribers.
"החיבור עבד." קרייג ורוני
לקרוא את כל הסיפור: איך Craig Veroni הגדיל את שיווק הנדל״ן שלו עם HeyGen
פי 4 עוקבים ב‑Instagram בתוך 10 חודשים | 2 Reels ביום עם HeyGen | יותר מ‑770,000 חשבונות נחשפים מדי חודש
Use case #3: Listing spotlight
Perfect for:
סוכנים עצמאיים, מנהלי צוותים, מתאמי ליסטינג וצוותי שיווק של ברוקראז׳.
The opportunity
מודעות וידאו מייצרות עד 403% יותר פניות לעומת מודעות עם תמונות בלבד, אבל רוב הסוכנים לא יוצרים בכלל וידאו בגלל העלויות והזמן. Listing spotlight עם HeyGen מספק סקירה מקצועית עם נראטיב של אווטאר בפחות מ־10 דקות, מוכנה לפני ההצגה הראשונה.
The format: your digital twin narrates the listing as a picture-in-picture presenter, with property photos, text callouts, and AI-generated b-roll filling the frame behind them. Buyers get a personal introduction from you and a visual anchor of the property in a single video.
שיטות עבודה מומלצות:
- Create before the first showing. Have your listing spotlight live before you post to the MLS — buyers doing pre-market research will find it immediately.
- להוביל עם סגנון חיים, לא עם מפרט טכני.קונים יכולים לקרוא את דף המפרט. ספר את הסיפור: אור הבוקר במטבח, ההליכה לבית הקפה, האווירה בשכונה.
- להשתמש בנראטור בתצוגת תמונה בתוך תמונה. להשאיר את האווטאר שלך גלוי בפינה בתור נראטור בזמן שתמונות הנכס וצילומי ה-b-roll רצים ברקע. זה מוסיף נגיעה אישית לסרטון בלי לחסום את הוויז׳ואלס.
- להשאיר את זה מתחת ל־90 שניות. לשמור פורמטים ארוכים יותר לנכסי יוקרה. 60 עד 90 שניות זה האורך האידיאלי לרוב המודעות.
- Generate multilingual versions immediately. If your market has a significant Spanish or other-language buyer community, translate the spotlight right after you publish the English version.
Top features:
- Digital Twin / Avatar V: התאום הדיגיטלי שלך מקריא את תיאור הנכס בקולך
- Picture-in-picture layout: your avatar as narrator over property photos and b-roll
- יצירת לוקים: למקם את האווטאר שלך ברקע שמתאים לסגנון הנכס
- Generative B-roll: generate cinematic property-adjacent visuals from a text prompt
- תרגום וידאו: ספוטלייט אחד לליסטינג, יותר מ־175 גרסאות שפה
- Captions: essential for silent autoplay on social and listing platforms
טיפ מקצועי
מבנה תסריט שעובד: הוק (משהו מפתיע או חי, 10 שניות), הדגשת הנכס (3–4 פיצ׳רים שמובלים ביתרון לחיים, 40 שניות), שכונה (נגישות רגלית, בתי ספר, שירותים, 20 שניות), CTA (צעד אחד ברור להמשך, 10 שניות).
Customer story
כבר כמעט עשרים שנה סקוט הנינג׳ר עוזר לרוכשים לעבור לצפון־מזרח טנסי ולדרום־מערב וירג׳יניה. היום ערוץ ה‑YouTube שלו הוא המנוע של כל העסק שלו: 85 עד 90 אחוז מהלקוחות שלו מגיעים אליו דרך סרטוני הסבר על מעבר לאזור.
Before HeyGen, every video required Scott to transform his living room into a temporary studio: multiple cameras, a DSLR with teleprompter, careful lighting management. Because everything had to be assembled and taken down each time, he sometimes went months without publishing.
"כל פעם שאני חוזר לפרסם סרטונים, העסק מזנק."סקוט הנינג׳ר
After switching to HeyGen, Scott now records his audio, uploads it into HeyGen to generate his avatar video, and finishes the project in Final Cut Pro with graphics, b-roll, and titles.
"From the time I record one, I can have it out in an hour and a half or two hours if I want to." Scott Henninger
מאז שסקוט התחיל להשתמש ב‑HeyGen, הסרטונים שלו צברו בערך 20,000 צפיות. רק צופה אחד אי פעם העלה את האפשרות שהסרטונים נוצרו בעזרת AI. היום הוא סוגר 25 עד 30 עסקאות בשנה, כשכמעט כל הלקוחות האלה מגלים אותו דרך YouTube עוד לפני שהם קובעים שיחת היכרות.
"לשבת פיזית מול מצלמה לא מכניס לי אפילו סנט. לכתוב את הסקריפטים, להציג אותם ולהוציא אותם החוצה — שם נכנס הכסף." סקוט הנינג׳ר
Read the full story: How Scott Henninger uses HeyGen to turn video into a real estate growth engine
3 hours saved per filming session | 2 hours to produce a 10 to 15-minute YouTube video | 25+ homes sold annually through YouTube-generated leads