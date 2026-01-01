HeyGen + Tolstoy
Tolstoy היא פלטפורמת וידאו אינטראקטיבית שמאפשרת לעסקים ליצור חוויות וידאו מותאמות אישית בסגנון ״בחר את המסלול שלך״, כדי להגדיל מעורבות, המרות ואינטראקציה עם לקוחות.
שימושים אפשריים
גלה איך עסקים כמוך משתמשים ב‑Tolstoy וב‑HeyGen כדי להגדיל את יצירת הווידאו ולהניע צמיחה.
משפכי מכירה אינטראקטיביים
להשתמש באווטארים של AI מ-HeyGen כדי להוביל צופים במסעות מכירה מותאמים אישית ואינטראקטיביים בתוך Tolstoy—לסנן לידים, לענות על התנגדויות, ולהפנות אותם למוצר או לנציג הנכון לפי התשובות שלהם.
אונבורדינג ותמיכת לקוחות
צור חוויות אונבורדינג בסגנון ״בחר את המסלול שלך״ עם סרטוני HeyGen שמספקים הוראות צעד-אחר-צעד, כדי שלקוחות יקבלו בדיוק את העזרה שהם צריכים בלי להציף אותם במידע לא רלוונטי.
גיוס ומעורבות מועמדים
בנה פלואי וידאו אינטראקטיביים עם פתיחי אווטאר של HeyGen ומקטעי שאלות ותשובות, כדי לעזור למועמדים להכיר את התפקידים, תרבות החברה והשלבים הבאים – בהתאם לבחירות שהם עושים במהלך החוויה.
להתחיל ליצור סרטוני וידאו עם בינה מלאכותית
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.