Repurpose.io + HeyGen
Repurpose.io היא פלטפורמת אוטומציה לתוכן שעוזרת ליוצרים ולמשווקים למחזר ולהפיץ באופן אוטומטי סרטונים, פודקאסטים ולייבים בערוצי מדיה חברתית מרובים.
שימושים אפשריים
גלה איך עסקים כמוך משתמשים ב-Repurpose.io יחד עם HeyGen כדי להגדיל את יצירת הווידאו ולהניע צמיחה.
הפצת תוכן רב-פלטפורמית
לפרסם אוטומטית סרטוני AI שנוצרו ב-HeyGen לפלטפורמות כמו YouTube, TikTok, Instagram ו-LinkedIn באמצעות Repurpose.io, כדי לשמור על נוכחות מותג עקבית בכל הערוצים.
הפיכת תסריטי וידאו לתוכן קצר וקל לצפייה
להפוך סרטוני AI ארוכים לקליפים קצרים או היילייטים, ולהשתמש ב-Repurpose.io כדי להפיץ אותם בהיקף רחב — מושלם לאריזה מחדש של וובינרים, ראיונות או תוכן לימודי לפורמטים קצרים שקל לשתף.
קמפיינים אוטומטיים של סרטוני סושיאל
להגדיר וורקפלואים שבהם סרטוני HeyGen מופעלים לפי אירועים או קמפיינים (כמו השקות מוצר או מבצעים), ואז נשלחים ומופצים אוטומטית דרך Repurpose.io כדי למקסם חשיפה ומעורבות.
