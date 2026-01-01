Pabbly + HeyGen
Pabbly היא פלטפורמת אוטומציה ואינטגרציה שעוזרת לעסקים לחבר אפליקציות, לאוטומט תהליכי עבודה, ולנהל שיווק, חיוב וטפסים – בלי צורך בקוד.
שימושים אפשריים
גלה איך עסקים כמוך משתמשים ב‑Pabbly יחד עם HeyGen כדי להגדיל את יצירת הווידאו ולהניע צמיחה.
סרטוני פולואפ לידים אוטומטיים
להפעיל סרטוני AI מותאמים אישית מ-HeyGen בכל פעם שנלכד ליד חדש דרך טפסים, CRM או הרשמות אימייל שמחוברות דרך Pabbly — כדי להעלות מעורבות והמרות.
אונבורדינג והנגשת לקוחות
שלח אוטומטית סרטוני אונבורדינג או ברוכים הבאים מותאמים אישית אחרי רכישה או הרשמה, תוך שימוש ב‑Pabbly למעקב אחרי האירוע וב‑HeyGen ליצירת תוכן וידאו אנושי וסקיילבילי.
קמפיינים של וידאו מונעי אירועים
השתמש ב‑Pabbly כדי לעקוב אחרי פעולות משתמשים כמו הרשמה לוובינר, שליחת טפסים או שדרוג מסלול, ולהפעיל סרטוני HeyGen ממוקדים כדי לעדכן, להדריך או להגדיל מכירה ברגע הנכון.
