MindStamp + HeyGen
Mindstamp היא פלטפורמת וידאו אינטראקטיבית שהופכת סרטוני וידאו רגילים לחוויות קליקבליות ומערבות, עם שאלות, כפתורים ותוכן מותאם אישית.
שימושים אפשריים
גלה איך עסקים כמוך משתמשים ב‑MindStamp יחד עם HeyGen כדי להגדיל את יצירת הווידאו ולהניע צמיחה.
סרטוני הדרכה ואונבורדינג אינטראקטיביים
שלב את אווטארי ה-AI של HeyGen עם הפיצ׳רים האינטראקטיביים של Mindstamp כמו חידונים, פרומפטים ולוגיקת הסתעפות, כדי ליצור תוכן הדרכה מרתק שניתן למדידה ושמעודד שימור ידע אצל הלומדים.
העשרת לידים וסרטוני מכירה מותאמים אישית
להשתמש ב‑HeyGen כדי ליצור פיצ׳ים אישיים בווידאו, ואז להטמיע ב‑Mindstamp כפתורי CTA לחיצים, טפסי יצירת קשר או שאלות כדי לסנן לידים ולהוביל אותם במורד משפך המכירות בזמן אמת.
הדרכת לקוחות והדגמות מוצר
להפוך הדגמות מוצר סטנדרטיות לחוויות וידאו אינטראקטיביות על ידי שילוב הנראטור האנושי של HeyGen עם ה־hotspots, ה־tooltips ונקודות ההחלטה של Mindstamp, כדי לאפשר למשתמשים לחקור פיצ׳רים בקצב שנוח להם.
להתחיל ליצור סרטוני וידאו עם בינה מלאכותית
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.