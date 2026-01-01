סאב־וורקפייסים הם סביבות נפרדות בתוך אותו חשבון HeyGen. לכל סאב־וורקפייס יכולים להיות חברים, הרשאות והגדרות משלו, מה שמקל לארגן צוותים, מחלקות או עבודת לקוחות בלי חפיפה.
הן שימושיות במיוחד עבור:
בהתאם להגדרות, תתי‑וורקפלאו יכולים או לשתף או להפריד חיוב, אווטארים, מפתחות API וטמפלייטים.
גישה לסאב-וורקפייסים
מהדאשבורד של HeyGen, לחץ על השם שלך ובחר Manage Workspace.
בתוך הסקשן הזה תראה את האפשרות Sub-workspaces.
צור תת-וורקפלואו חדש
כדי ליצור תת-וורקפלאס, בחר Create Sub-workspace.
להתחיל מ:
הזמן חברים והקצה תפקידים
לאחר מכן, הזמן חברים על ידי הזנת כתובות האימייל שלהם והקצאת תפקידים.
התפקידים הזמינים כוללים:
הגדרת הגדרות והרשאות
לאחר הקצאת התפקידים, הגדר את ההגדרות של תת־סביבת העבודה.
אם האפשרות ״Parent Workspace Manages Billing״ מופעלת:
אפשר גם לבחור אם תת־הוורקפלאס יוכל לראות את הגדרות ה‑API.
כשאפשרות זו מופעלת, תת־הוורקפלאס מקבל מפתח API ייעודי, והשימוש נעקב בנפרד, מה שמקל לעקוב אחרי הפעילות לפי צוות או לקוח.
כשהכול מוכן, בחר Create Sub-workspace כדי לסיים את ההגדרה.
לאחר יצירתו, המושבים מהוורקפלואו הראשי מוקצים אוטומטית.
כשמזמינים חברים, מקצים מושבים לפי זמינות. אם הגעת למגבלת המושבים, צריך להסיר חבר קיים לפני שמוסיפים חדש.
נהל משאבים ושימוש
על ידי בחירה בסמל גלגל השיניים ליד כל תת־וורקפלואו, אפשר לעדכן את ההגדרות שלו ואת המשאבים שהוקצו לו.
אמצעי הבקרה המרכזיים כוללים:
הקצאת קרדיטים לכל תת־וורקפלואו נותנת לאדמינים שקיפות טובה יותר, שליטה בעלויות וגמישות. אפשר גם למחוק תת־וורקפלואו מהתפריט הזה במידת הצורך.
שיתוף נכסים בין תתי-סביבות עבודה
שיתוף נכסים מתבצע בתהליך אחיד בכל HeyGen.
עבור אווטארים, קולות, קיטים למותג או טמפלייטים, לפתוח את ספריית הנכסים ולבחור בתפריט שלוש הנקודות על הנכס. לבחור ״שיתוף״ ולבחור את תת־הוורקפלואו שאליו רוצים לשתף אותו.
אחרי שמשתפים את הנכס, הוא זמין מיד בתת־הוורקפלואו שנבחר ליצירת וידאו.
עם תתי-וורקפלאו, אפשר לארגן צוותים, לשלוט בהרשאות, ולהגדיל את היקף יצירת הווידאו בלי לאבד שליטה כוללת.