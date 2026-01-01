הגדרת סביבת העבודה שלך (למשתמשי Teams/Pro)

ברוך הבא ל-HeyGen Academy.

הצעד הראשון כדי להתחיל הוא להגדיר את סביבת העבודה שלך. בתהליך הזה תוכל ליצור ולהתאים אישית את סביבת העבודה כך שהיא תהיה מוכנה לשיתוף פעולה יעיל של הצוות שלך.

גש להגדרות סביבת העבודה שלך

מדף הבית של HeyGen, לחץ על החץ ליד השם שלך בפינה השמאלית התחתונה.

מתחת ל-Personal תראה את החשבון האישי שלך.

מתחת ל-Workspace תראה את כל סביבת העבודה של HeyGen שאליה הצטרפת או שהוזמנת אליה.

כשיוצרים לראשונה חשבון אישי, בדרך כלל מתחילים בתוכנית חינמית. ברגע שמצטרפים לסביבת העבודה הארגונית, מקבלים גישה לכל הפיצ׳רים הארגוניים והגדרות האבטחה.

תדע שאתה נמצא בסביבת העבודה הארגונית כשתראה ״Enterprise״ בפינה השמאלית התחתונה.

יצירה והגדרה של וורקস্পייס חדש

כדי ליצור וורקस्पייס חדש, פתח את התפריט התחתון-שמאלי ועבור אל Settings.

בהגדרות ה־workspace שלך אפשר:

הזן את שם סביבת העבודה שלך

העלה לוגו

הוסף תיאור קצר

הגדר מי יכול להצטרף לסביבת העבודה

שלוט מי יכול להזמין חברים חדשים

אפשר גם להפעיל סימון מים בעזרת AI כדי להוסיף סימן מים לכל הווידאוים שנוצרים בסביבת העבודה.

בחר מי יכול להצטרף לסביבת העבודה שלך

יש לך שלוש אפשרויות לשליטה בגישה לסביבת העבודה שלך:

כל מי שמשתמש בדומיין האימייל של החברה שלך יכול להצטרף אוטומטית

כל מי שמשתמש בדומיין האימייל של החברה שלך חייב לשלוח בקשת הצטרפות

רק חברים שמוזמנים ידנית יכולים להצטרף

האפשרות הזו מספקת את רמת השליטה והפרטיות הגבוהה ביותר. סביבת העבודה נגישה רק למשתמשים שאתה מזמין ישירות.

אחרי שתסיים את השלבים האלה, סביבת העבודה שלך תהיה מוכנה לגמרי.

נתת שם לסביבת העבודה, הוספת את הלוגו שלך והתאמת את ההגדרות כך שישקפו את המותג שלך.

הוורקפלואו שלך מוכן עכשיו, ואתה יכול להתחיל להזמין חברי צוות בכל פעם שאתה מוכן לשתף פעולה.