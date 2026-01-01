הזמנת חברים לסביבת העבודה שלך (למשתמשי Teams/Pro)

נעבור על איך להזמין חברי צוות לסביבת העבודה שלך כדי שתוכלו לשתף פעולה ולהתחיל ליצור מיד.

הזמן חברים לסביבת העבודה שלך

מהדאשבורד, לחץ על החשבון שלך ועבור לניהול סביבת עבודה. במסך ניהול סביבת העבודה תראה:

רשימה של משתמשים שכבר הזמנת

התפקידים שהוקצו להם

סטטוס ההזמנה הנוכחי שלהם

האזור הזה יכול גם להציע לך חברי צוות שנרשמו ל-HeyGen באמצעות דומיין האימייל של החברה שלך.

אפשר להזמין חברי צוות חדשים באמצעות:

הזנת כתובת האימייל שלהם, או

העתקה ושיתוף קישור ההזמנה

לאחר שליחת ההזמנה, האימייל של המשתמש יופיע ברשימה עם הסטטוס Invite Sent.

אם סביבת העבודה שלך מוגדרת כך שנדרשת אישור כדי להצטרף, תראה גם בקשות הצטרפות בתצוגה הזו.

עקוב אחרי סטטוס ההזמנה והבקשה

ברגע שמשתמש מתחבר ל-HeyGen, מקבל את ההזמנה ומצטרף לסביבת העבודה, הסטטוס שלו מתעדכן ל-Active.

אם תאשר בקשת הצטרפות, המשתמש יהפוך מיד לחבר פעיל בסביבת העבודה. השם שלו יופיע ברשימת החברים הפעילים, ומושב אחד ינוצל.

להבין תפקידי וורקפלאס

וורקפלאסים של HeyGen תומכים בכמה תפקידים, שלכל אחד מהם הרשאות שונות.

סופר אדמין

סופר אדמינים בדרך כלל מנהלים את תוכנית HeyGen ואת הוורקפלאו של ה־workspace. יש להם גישה מלאה, כולל ניהול משתמשים והרשאות, ביצוע רכישות או שדרוגים, ויצירה, עריכה ובדיקה של תוכן.

מפתחים יכולים ליצור תוכן ולהשתמש ב־HeyGen API. הקצה את התפקיד הזה לחברי צוות שצריכים אינטגרציות מתקדמות, למשל חיבור ל־CRM או למערכת אימייל.

יוצרי תוכן הם משתמשים שיוצרים תוכן באופן קבוע. הם יכולים לבנות אווטארים, סרטונים וקולות, אבל לא יכולים לנהל הרשאות, רכישות או גישה ל‑API.

צופים הם בדרך כלל מבקרים או מאשרים. הם יכולים לצפות בתוכן אבל לא יכולים לבצע שינויים.

אישור או דחייה של בקשות הצטרפות

אם הוורקפלאו שלך דורש מהמשתמשים לבקש גישה, אפשר לעבור על הבקשות בשני מקומות:

פאנל ההתראות

טאב החברים וסביבות העבודה

מכל אחד מהמקומות אפשר לאשר או לדחות בקשות ממתינות. אחרי האישור, המשתמש הופך לחבר פעיל ותופס מושב.

שיתוף תוכן בתוך סביבת העבודה

בנוסף לתפקידים, אפשר לשלוט בגישה לפרויקטים, סרטונים או תיקיות בודדים.

כדי לשתף תוכן:

בחר בתפריט שלוש הנקודות בטיוטה, בווידאו או בתיקייה

בחר באפשרות Share

משם אפשר:

שיתוף עם משתמשים ספציפיים

הקצה הרשאות לצפייה בלבד או לעריכה

הגדר גישה כוללת רק לעצמך, רק למשתמשים נבחרים, או לכל מי שיש לו גישה לסביבת העבודה

משתמשים עם תפקיד Viewer יישארו תמיד במצב צפייה בלבד.

שיתוף ופרסום סרטונים

אחרי שהסרטון נוצר, הוא נפתח בעמוד השיתוף, שבו אפשר:

להגן על הווידאו באמצעות סיסמה

הגדרת הרשאות גישה כלליות

הוספה או עריכה של כתוביות

אפשר גם להשתמש בלשונית Share כדי לפרסם את הווידאו ברשת, ולאפשר לכל אחד לצפות בגרסת צפייה בלבד בלי להתחבר.

אחרי שסיימת את השלבים האלה, אתה מוכן לשתף פעולה עם הצוות שלך ב‑HeyGen על ידי הזמנת חברים, הקצאת תפקידים ושיתוף תכנים בצורה מאובטחת.