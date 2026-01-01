צעדים ראשונים

בוא נסיים להגדיר את החשבון שלך עם צ׳קליסט Getting Started. Getting Started הוא צ׳קליסט מובנה בתוך הדאשבורד של HeyGen. תראה אותו בדאשבורד כשתתחבר לחשבון שלך בפעם הראשונה. הוא נועד להדריך אדמינים חדשים דרך הצעדים הראשונים והחשובים כדי להפעיל את סביבת העבודה שלהם ב‑HeyGen ולהכין את הצוות לשיתוף פעולה.

גישה לפאנל Getting Started

התחבר לחשבון HeyGen שלך ופתח את הדאשבורד.

פאנל Getting Started מופיע כשאתה נכנס בפעם הראשונה כאדמין חדש. הצ׳קליסט הזה מובנה ישירות בתוך הדאשבורד של HeyGen ועוזר לך להפעיל את סביבת העבודה שלך ולהכין את הצוות לשיתוף פעולה.

מהדאשבורד, בחר באפשרות Get Started כדי להתחיל את חוויית האונבורדינג שלך.

להבין את שלבי האונבורדינג

צ׳קליסט ה-Getting Started כולל שלושה שלבים מרכזיים:

הגדרת סביבת העבודה שלך

הזמן חברים

הגדרת הגדרות אבטחה

כל שלב מסומן אוטומטית כבוצע כשאתה מסיים את המשימות הנדרשות. אפשר לחזור לרשימת המשימות בכל רגע, ולא חייבים לסיים הכול במפגש אחד.

הגדרת סביבת העבודה שלך

בשלב הזה מתאימים אישית את סביבת העבודה שלך ב‑HeyGen.

תוסיף פרטי מותג, תעלה נכסים חשובים ותעדכן את הגדרות סביבת העבודה כך שהכול יתאים לזהות של הצוות שלך ויהיה מוכן לשימוש.

הזמנת חברי צוות

בשלב הזה אפשר להביא את חברי הצוות שלך ל‑HeyGen.

אפשר להזמין חברי צוות לסביבת העבודה שלך ולהגדיר להם תפקידים והרשאות מתאימים, כדי שלכולם תהיה הגישה שהם צריכים לשיתוף פעולה יעיל.

הגדרת הגדרות אבטחה

השלב הזה דואג שהוורקפייס שלך יהיה מוגן.

כאן מגדירים יכולות אבטחה כמו התחברות יחידה (SSO) עם ספקים כמו Okta או Azure, ומגדירים הרשאות גישה כדי לשמור על האבטחה של החשבון שלך.

כשכל שלב מסתיים, הוא מסומן בפאנל ה-Getting Started. בסיום, סביבת העבודה שלך הופכת להאב ממותג, מאובטח ושיתופי במלואו עבור הצוות שלך.