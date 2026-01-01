דף הבית Academy לוקליזציה איך לתרגם את הווידאו שלך

איך לתרגם את הווידאו שלך

כדי להגיע לקהלים גלובליים כבר לא צריך לצלם מחדש או לעשות דיבוב. עם HeyGen אפשר לתרגם ולוקליזציה את הווידאוים שלך ישירות בתוך הפלטפורמה, בעזרת כלי AI מובנים לקול, כתוביות וסנכרון שפתיים. בין אם יוצרים וידאו חדש מאפס או מתאימים תוכן קיים, התרגום בנוי להיות מהיר, גמיש ועקבי עם המותג שלך.

להתחיל תרגום וידאו

בדאשבורד של HeyGen, לחץ על Create ואז בחר Translate a Video. תראה שתי אפשרויות תרגום: Hyperrealistic Translation ו-Audio Dubbing.

בחר ב-Hyperrealistic Translation כשהפנים של הדובר נראות בבירור, כי הוא כולל סנכרון שפתיים מתקדם. בחר ב-Audio Dubbing כשהדובר קטן, מחוץ לפריים, או כשמהירות היא בעדיפות, כי הוא מתמקד בתרגום הקול בלי סנכרון שפתיים.

להעלות את קובץ הווידאו ישירות או להדביק קישור מ-YouTube או Google Drive. אם משתמשים בקישור, לוודא שהוא נגיש לציבור. לקבלת תוצאות מיטביות, להשתמש בחומר מצולם ברזולוציה גבוהה עם סאונד ברור.

בחר מנוע תרגום

אחרי שהווידאו שלך יעלה, תראה את אפשרויות מנוע התרגום: Fast ו‑Quality.

מצב Quality משתמש במודל מתקדם יותר כדי לספק דיוק משופר בסנכרון שפתיים, תזמון ותנועת פה טובים יותר, אודיו ברור יותר, והתמודדות חזקה יותר עם חומרי וידאו מאתגרים כמו זוויות צד או תאורה חלשה. העיבוד שלו לוקח יותר זמן והוא משתמש ביותר קרדיטים, אבל הוא מייצר את התוצאות הכי מציאותיות ומלוטשות.

מצב Fast אידיאלי כשצריך תוצאה מהירה יותר או כשלא חייבים סנכרון שפתיים מדויק.

בחר תרגום מהיר או מתקדם

אחרי שבחרת את המנוע שלך, בחר בין Quick Translate ל‑Advanced Translate.

Quick Translate היא האפשרות המהירה ביותר. בחר את שפת המקור, בחר עד חמש שפות יעד ולחץ על Translate.

Advanced Translate נותן לך יותר שליטה. אפשר לבחור שפות או להעלות קובץ תרגום משלך, להוסיף מילון מונחי מותג כדי לשמור על אחידות במונחים, ולהתאים משך דינמי כך שהקצב ישמע טבעי בכל השפות. אפשר גם להפעיל או לכבות סנכרון שפתיים, להסיר רעשי רקע, להתאים למפרט הווידאו המקורי, לקבץ תרגומים לאוסף, להדליק או לכבות כתוביות, ולהפעיל שיפור קול לנראטיב ברור יותר.

יצירה ובדיקה של תרגומים

כשההגדרות מוכנות, לחץ על Translate. הסרטונים המתורגמים שלך יופיעו בספרייה שלך ובדף Share, שם הם יהיו מוכנים לסקירה, הורדה או שיתוף.