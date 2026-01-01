La magie de HeyGen, racontée par des créateurs comme vous
De vraies personnes, de vraies entreprises, une vraie magie. Des entreprises de pointe et des solopreneurs aux créateurs indépendants, découvrez les moments magiques qui naissent lorsque de grandes idées rencontrent la puissance de HeyGen.
Regardez la magie opérer
Miro — augmentation de la création de vidéos
Workday — langues par vidéo
Reid IA — pour produire des vidéos
Dans les coulisses de la magie : des histoires qui inspirent
Découvrez comment des créateurs de toutes tailles utilisent HeyGen pour reprendre la main sur la création vidéo, raconter des histoires inoubliables tout en réduisant le temps et les coûts. Aucun équipe de production ni prestataire externe n’est nécessaire. Juste une idée et une petite touche de magie.
Commencez à créer des vidéos avec l’IA
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent la création de contenu et stimulent leur croissance grâce à la solution vidéo IA la plus innovante.