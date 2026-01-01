La magie de HeyGen, racontée par des créateurs comme vous

De vraies personnes, de vraies entreprises, une vraie magie. Des entreprises de pointe et des solopreneurs aux créateurs indépendants, découvrez les moments magiques qui naissent lorsque de grandes idées rencontrent la puissance de HeyGen.

Créez votre magie

Regardez la magie opérer

5x

Miro — augmentation de la création de vidéos

10-15

Workday — langues par vidéo

< 1 jour

Reid IA — pour produire des vidéos

Dans les coulisses de la magie : des histoires qui inspirent

Découvrez comment des créateurs de toutes tailles utilisent HeyGen pour reprendre la main sur la création vidéo, raconter des histoires inoubliables tout en réduisant le temps et les coûts. Aucun équipe de production ni prestataire externe n’est nécessaire. Juste une idée et une petite touche de magie.

a book titled i made this a series of creativity accelerated by heygen image

Commencez à créer des vidéos avec l’IA

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent la création de contenu et stimulent leur croissance grâce à la solution vidéo IA la plus innovante.

Get started for free
CTA background