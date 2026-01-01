HeyGen x Slack

La plupart des outils vidéo restent en dehors des outils que votre équipe utilise réellement. Au moment où quelqu’un les ouvre, l’occasion est déjà passée. HeyGen est désormais une application Slack native, installée une seule fois et disponible partout dans votre espace de travail.

@mentionnez HeyGen dans n’importe quel canal ou message privé avec une consigne, et une vidéo finalisée sera publiée directement dans le fil. Utilisez la commande slash pour un contrôle total. Configurez des notifications vidéo automatisées afin que les vidéos HeyGen terminées apparaissent dans le bon canal dès qu’elles sont prêtes. Aucun partage manuel. Aucun transfert de liens.