HeyGen x Slack
Votre équipe vit déjà dans Slack. Désormais, HeyGen aussi. Générez des vidéos narrées par avatar sans quitter votre espace de travail, depuis n’importe quel canal, message privé ou commande slash.
Générez des vidéos sans quitter Slack
La plupart des outils vidéo restent en dehors des outils que votre équipe utilise réellement. Au moment où quelqu’un les ouvre, l’occasion est déjà passée. HeyGen est désormais une application Slack native, installée une seule fois et disponible partout dans votre espace de travail.
@mentionnez HeyGen dans n’importe quel canal ou message privé avec une consigne, et une vidéo finalisée sera publiée directement dans le fil. Utilisez la commande slash pour un contrôle total. Configurez des notifications vidéo automatisées afin que les vidéos HeyGen terminées apparaissent dans le bon canal dès qu’elles sont prêtes. Aucun partage manuel. Aucun transfert de liens.
“@HeyGen, crée une vidéo de bienvenue pour les nouvelles recrues”
Ajoutez HeyGen à votre espace de travail Slack
Cliquez sur « Add to Slack » ci-dessus et autorisez HeyGen dans votre espace de travail. Vous aurez besoin des autorisations d’administrateur Slack. L’application s’installe en quelques secondes et est immédiatement disponible pour toute votre équipe.
Connectez votre compte HeyGen
Après l’installation, connectez votre compte HeyGen pour l’authentifier. Si vous n’en avez pas, vous pouvez en créer un gratuitement sur heygen.com. Un abonnement payant débloque la génération vidéo complète et votre double numérique.
Générez votre première vidéo
Allez dans n’importe quel canal ou message privé et tapez @HeyGen suivi de ce dont vous avez besoin. HeyGen générera une vidéo narrée par un avatar et la publiera directement dans le fil de discussion. Cela prend généralement 2 à 5 minutes.
Configurer les notifications de canal
Configurez éventuellement HeyGen pour envoyer des notifications de vidéos prêtes à être publiées vers des canaux spécifiques, afin que votre équipe de contenu, votre plateau de vente ou vos responsables L&D sachent toujours quand de nouvelles vidéos sont disponibles.
Trois façons de créer des vidéos dans Slack
Une fois HeyGen installé dans votre espace de travail, toute votre équipe dispose de trois façons natives de créer et de recevoir des vidéos. Sans changer d’application. Sans étapes manuelles.
@mention dans n’importe quel canal
Identifiez @HeyGen dans n’importe quel canal ou envoyez un message privé avec une consigne en langage simple. Une vidéo finalisée est générée et publiée directement dans le fil en quelques minutes.
/commande heygen
Utilisez /heygen pour un contrôle total. Indiquez l’avatar, la langue, le ton et le script. Idéal pour les modèles ou les types de vidéos répétables que votre équipe utilise régulièrement.
Notifications automatisées
Connectez les événements vidéo HeyGen à des canaux Slack afin que votre équipe soit avertie dès qu’une vidéo a terminé son rendu, avec un lien direct prêt à être partagé ou examiné.
À quoi les équipes l’utilisent
Des mises à jour de la direction qui sont réellement regardées aux vidéos d’intégration qui accueillent les nouvelles recrues par leur prénom.
Annonces de la direction
Transformez un message Slack en une annonce vidéo du PDG ou du responsable produit qui arrive dans #announcements. Impossible à manquer et bien plus engageant qu’un simple pavé de texte.
Accueil des nouvelles recrues
Lorsqu’une personne rejoint un canal, générez et publiez automatiquement une vidéo de bienvenue personnalisée utilisant son nom, afin que chaque nouveau membre de l’équipe se sente reconnu dès le premier jour.
Célébrations de victoires commerciales
Lorsqu’une affaire se conclut dans votre CRM, envoyez une vidéo personnalisée avec avatar dans #sales-wins pour célébrer le commercial par son nom et lui offrir un moment de reconnaissance.
Clips de formation à la demande
Permettez aux membres de l’équipe de @mention HeyGen avec un sujet pour obtenir instantanément une courte vidéo de formation ou d’explication. Une base de connaissances en libre-service, construite au fil des conversations.
Résumés d’alertes à haute priorité
Transformez les messages urgents sur Slack en briefs vidéo narrés par avatar pour les canaux à haute priorité comme #incidents ou #security-alerts, afin de garantir que les informations critiques retiennent l’attention.
Commencez à créer des vidéos avec l’IA
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent la création de contenu et stimulent leur croissance grâce à la solution de vidéo IA la plus innovante.