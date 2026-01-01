HeyGen x Claude

Avant cette intégration, le flux de travail ressemblait à ceci : rédiger un script dans Claude, le copier, ouvrir HeyGen, le coller, configurer votre avatar, générer, attendre, télécharger, partager. Chaque étape était manuelle. Chaque étape impliquait un changement de contexte. Désormais, Claude gère l’ensemble du processus.

Désormais, Claude gère l’ensemble du processus. Vous décrivez ce dont vous avez besoin. Claude rédige le script, appelle les outils vidéo de HeyGen via MCP, surveille le rendu et renvoie un lien partageable, le tout au sein d’une seule conversation, sans que vous ayez à quitter Claude.