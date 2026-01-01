HeyGen x Claude
Claude rédige le script. HeyGen livre la vidéo. Que vous soyez sur Claude.ai, Claude Desktop ou Claude Code, vous n’êtes qu’à une invite d’une vidéo finalisée, narrée par un avatar.
Du prompt à la vidéo dans Claude
Avant cette intégration, le flux de travail ressemblait à ceci : rédiger un script dans Claude, le copier, ouvrir HeyGen, le coller, configurer votre avatar, générer, attendre, télécharger, partager. Chaque étape était manuelle. Chaque étape impliquait un changement de contexte. Désormais, Claude gère l’ensemble du processus.
Désormais, Claude gère l’ensemble du processus. Vous décrivez ce dont vous avez besoin. Claude rédige le script, appelle les outils vidéo de HeyGen via MCP, surveille le rendu et renvoie un lien partageable, le tout au sein d’une seule conversation, sans que vous ayez à quitter Claude.
“Rédigez une vidéo explicative de 45 secondes sur notre nouveau parcours d’onboarding pour les clients grands comptes. Utilisez l’avatar dirigeant.”
Ayez un compte HeyGen prêt
Connectez-vous ou créez un compte gratuit sur heygen.com. Tous les forfaits prennent en charge MCP et Skills. La génération de vidéos utilise votre solde de crédits premium existant. Aucuns frais supplémentaires pour l’intégration elle-même.
Choisissez votre interface Claude
Claude.ai : allez dans Connectors et ajoutez HeyGen. Claude Desktop : ajoutez le serveur MCP de HeyGen à la configuration de votre application de bureau. Claude Code : exécutez npx skills add heygen-com/skills dans votre terminal.
Authentifiez votre compte
Pour Claude.ai et Claude Desktop, autorisez HeyGen via l’écran de consentement OAuth. Aucune clé API n’est nécessaire. Pour Claude Code, définissez votre HEYGEN_API_KEY comme variable d’environnement.
Générez votre première vidéo
Dans Claude.ai ou sur Desktop, décrivez simplement la vidéo que vous voulez dans le chat. Dans Claude Code, collez votre premier prompt et regardez Claude faire ses recherches, rédiger le script et produire une vidéo finalisée.
Choisissez votre interface Claude
HeyGen fonctionne dans tous les environnements Claude. Chaque voie d’intégration est optimisée pour un type d’utilisateur différent.
Claude.ai & Desktop
Ajoutez HeyGen comme connecteur directement dans Claude.ai ou Claude Desktop. Authentifiez-vous une seule fois avec OAuth — sans clés API, sans configuration — et commencez à générer des vidéos à partir de n’importe quelle conversation.
Claude Desktop (avancé)
Exécutez le serveur MCP de HeyGen en local et connectez-le à Claude Desktop pour une intégration plus poussée. Idéal pour les équipes qui souhaitent garder un contrôle total sur leur configuration ou leurs workflows sur site.
Claude Code
Installez les Skills HeyGen dans Claude Code et offrez à votre terminal une chaîne de production vidéo complète. Recherchez, rédigez, générez et traduisez — le tout à partir d’une seule invite.
Ce que vous pouvez créer
La capacité de Claude à rechercher, raisonner et rédiger — associée à la production vidéo de HeyGen — ouvre des flux de travail qui étaient impossibles lorsque les deux outils vivaient dans des onglets séparés.
De la recherche à la vidéo
Demandez à Claude de rechercher un sujet, de rédiger un script et de produire la vidéo. Claude Code avec les Skills HeyGen peut prendre une seule instruction et générer plusieurs vidéos finalisées.
Versions multilingues instantanées
Après avoir généré une vidéo, demandez à Claude de la traduire et de la re-générer dans l’une des plus de 175 langues grâce à la traduction avec synchronisation labiale de HeyGen — le tout à partir d’un simple message de suivi.
Production de cours automatisée
Fournissez un programme. Claude Code avec les compétences HeyGen recherche chaque module, rédige les scripts et produit des vidéos de cours animées par un avatar.
Vidéos de prospection personnalisées
Claude rédige un script personnalisé pour chaque prospect. HeyGen génère une vidéo avatar unique pour chaque contact. Claude Code peut exécuter cela pour des centaines de leads.
Annonces produit
Fournissez vos notes de version à Claude : il rédige le script, appelle HeyGen pour générer une vidéo avec un avatar de direction, puis renvoie un lien prêt à être partagé sur Slack ou par e-mail.
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