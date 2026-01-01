Rencontres HeyGen
Bienvenue au cœur du Geniverse HeyGen ! Les rencontres communautaires sont organisées par les membres de la communauté pour explorer ensemble la magie de HeyGen.
Événements à venir
Rejoignez-nous lors de nos prochains meetups. Que vous soyez débutant ou utilisateur expérimenté, il y en a pour tout le monde. Ne manquez pas l’occasion d’apprendre, de progresser et de vous laisser inspirer par la communauté Geniverse !
Pourquoi devriez-vous participer à une rencontre de la communauté ?
Connexions locales
Rencontrez d’autres utilisateurs HeyGen dans votre ville et commencez à développer votre réseau.
Démos en direct et ateliers
Découvrez comment d’autres utilisent HeyGen pour créer des avatars époustouflants et des cas d’usage révolutionnaires.
Inspiration et collaboration
Découvrez de nouvelles idées et des possibilités de collaboration avec d’autres créatifs.
Vous souhaitez organiser un événement communautaire ?
Nous sommes toujours à la recherche de membres de la communauté passionnés pour donner vie aux meetups HeyGen dans leurs villes ou en ligne. Si vous êtes enthousiaste à propos de HeyGen et que vous aimez rassembler les gens, nous serions ravis d’avoir de vos nouvelles !