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Apprenez, échangez et progressez avec HeyGen.

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Explorez le Geniverse

Le Geniverse prend vie à travers nos communautés en ligne, nos meetups, notre programme d’ambassadeurs et nos ressources pratiques qui vous aident à apprendre, à créer des liens et à progresser.

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académie

HeyGen Academy vous apprend à créer des vidéos IA professionnelles en quelques minutes grâce à des tutoriels simples et pratiques, directement dans HeyGen. Obtenez des vues d’ensemble et découvrez des produits et fonctionnalités spécifiques.

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ambassadeurs

Un programme sélectif, sur candidature, destiné aux entrepreneurs, marketeurs, éducateurs et créateurs de contenu fondé sur le savoir les plus remarquables, pour en faire des leaders du futur de la création vidéo propulsée par l’IA.

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rencontres

Les meetups sont des événements où créatifs, entrepreneurs, technologues, marketeurs et passionnés d’IA se retrouvent en présentiel pour partager, apprendre et s’inspirer autour des cas d’usage de la vidéo IA.

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communautés en ligne

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Webinaires et événements à venir

Participez aux webinaires et événements HeyGen pour bien démarrer avec HeyGen, découvrir les dernières nouveautés du produit et écouter des intervenants invités partager leurs workflows vidéo IA et leurs insights.

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Le Geniverse, en chiffres

Porté par une présence mondiale en pleine expansion, le Geniverse réunit des millions d’utilisateurs représentant chaque pays du monde à travers des événements, des rencontres et des expériences partagées.

40 M+Créateurs
195pays
150+événements en 2025
Je suis encore sous le choc. Je n’ai jamais rien vu de tel à Cabo. La démo de clonage m’a montré que je n’ai plus besoin de passer ma vie à créer du contenu. Ça pourrait littéralement tout changer pour moi.
Animateurs de l’événement : Lauren Turton & Caleb RobertsAnimateurs de l’événement : Lauren Turton & Caleb Roberts
Animateurs de l’événement : Lauren Turton & Caleb Roberts

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