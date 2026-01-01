Programme Ambassadeur HeyGen
Le programme d’ambassadeurs HeyGen est une opportunité sélective, sur candidature, destinée aux entrepreneurs, marketeurs, enseignants et créateurs de contenu fondé sur le savoir les plus remarquables, afin de devenir des leaders du futur de la création vidéo alimentée par l’IA.
Aperçu du programme
Nous invitons un groupe restreint de visionnaires à devenir Ambassadeurs. Vous ferez partie d’un cercle de créateurs innovants qui réinventent la manière dont le monde communique. Vous cultiverez une communauté, ferez naître des idées et contribuerez à façonner ce qui vient ensuite.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
Ce que vous ferez
Organisez des rencontres inspirantes et concrètes
Des ateliers vidéo IA aux événements de réseautage, rassemblez les innovateurs de votre communauté pour explorer l’avenir de la narration visuelle.
Faites rayonner HeyGen au sein de votre réseau
Aidez vos collègues, vos équipes et votre organisation à découvrir des moyens concrets d’intégrer la vidéo IA dans leurs processus professionnels, éducatifs et créatifs.
Animez des communautés locales ou virtuelles dynamiques
Constituez des groupes locaux de créateurs, de technologues et de conteurs enthousiastes à l’idée d’explorer ensemble la vidéo IA, au travers de rencontres régulières, de forums en ligne ou de projets collaboratifs.
Créez et partagez du contenu innovant
Utilisez les toutes dernières fonctionnalités de HeyGen pour montrer ce qui est possible et inspirer les autres à innover, tout en partageant vos retours avec l’équipe produit HeyGen.
Être ambassadrice m’a offert non seulement de nouveaux outils créatifs, mais aussi une plateforme pour donner du pouvoir aux autres et montrer comment l’IA peut rendre la narration, l’éducation et l’entrepreneuriat plus accessibles à tous.”
Avantages
Reconnaissance professionnelle
Obtenez une reconnaissance professionnelle avec un badge officiel d’Ambassadeur à partager sur les réseaux sociaux.
Expérience en leadership
Une expérience de leadership valorisante pour votre CV en création de vidéos IA et en animation de communauté.
Subventions pour parrainer
Demandez des subventions pour financer vos ateliers et événements vidéo IA.
Crédits HeyGen
Recevez gratuitement des crédits génératifs HeyGen pour créer davantage de vidéos.
Adhésion exclusive
Adhésion exclusive à une communauté privée d’Ambassadeurs pour le réseautage et le soutien.
Opportunités de mise en avant
Possibilités d’être mis en avant par HeyGen sur les blogs, les réseaux sociaux et dans les newsletters.
Opportunités de prise de parole
Invitations à participer ou à intervenir lors d’événements exclusifs HeyGen, en ligne et en présentiel.
Accès direct à l’équipe HeyGen
Obtenez un accès direct à l’équipe HeyGen
Donner votre avis sur le produit
Possibilités de donner votre avis sur les produits et les fonctionnalités.
Postuler maintenant
Nous constituons une petite promotion d’Ambassadeurs à fort impact. Si vous êtes prêt à devenir un leader dans le domaine de la création de vidéos IA, postulez dès aujourd’hui. Les candidatures sont examinées au fil de l’eau, généralement dans un délai de 4 semaines après leur soumission.