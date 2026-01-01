Programme Ambassadeur HeyGen

Le programme d’ambassadeurs HeyGen est une opportunité sélective, sur candidature, destinée aux entrepreneurs, marketeurs, enseignants et créateurs de contenu fondé sur le savoir les plus remarquables, afin de devenir des leaders du futur de la création vidéo alimentée par l’IA.

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Aperçu du programme

Nous invitons un groupe restreint de visionnaires à devenir Ambassadeurs. Vous ferez partie d’un cercle de créateurs innovants qui réinventent la manière dont le monde communique. Vous cultiverez une communauté, ferez naître des idées et contribuerez à façonner ce qui vient ensuite.

This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.

Ce que vous ferez

Organisez des rencontres inspirantes et concrètes

Des ateliers vidéo IA aux événements de réseautage, rassemblez les innovateurs de votre communauté pour explorer l’avenir de la narration visuelle.

Faites rayonner HeyGen au sein de votre réseau

Aidez vos collègues, vos équipes et votre organisation à découvrir des moyens concrets d’intégrer la vidéo IA dans leurs processus professionnels, éducatifs et créatifs.

Ce que vous ferez

Animez des communautés locales ou virtuelles dynamiques

Constituez des groupes locaux de créateurs, de technologues et de conteurs enthousiastes à l’idée d’explorer ensemble la vidéo IA, au travers de rencontres régulières, de forums en ligne ou de projets collaboratifs.

Créez et partagez du contenu innovant

Utilisez les toutes dernières fonctionnalités de HeyGen pour montrer ce qui est possible et inspirer les autres à innover, tout en partageant vos retours avec l’équipe produit HeyGen.

Être ambassadrice m’a offert non seulement de nouveaux outils créatifs, mais aussi une plateforme pour donner du pouvoir aux autres et montrer comment l’IA peut rendre la narration, l’éducation et l’entrepreneuriat plus accessibles à tous.”
Jacinta Kamemba, ambassadrice HeyGen

Avantages

Reconnaissance professionnelle

Obtenez une reconnaissance professionnelle avec un badge officiel d’Ambassadeur à partager sur les réseaux sociaux.

Expérience en leadership

Une expérience de leadership valorisante pour votre CV en création de vidéos IA et en animation de communauté.

Subventions pour parrainer

Demandez des subventions pour financer vos ateliers et événements vidéo IA.

Crédits HeyGen 

Recevez gratuitement des crédits génératifs HeyGen pour créer davantage de vidéos.

Adhésion exclusive

Adhésion exclusive à une communauté privée d’Ambassadeurs pour le réseautage et le soutien.

Opportunités de mise en avant

Possibilités d’être mis en avant par HeyGen sur les blogs, les réseaux sociaux et dans les newsletters.

Opportunités de prise de parole

Invitations à participer ou à intervenir lors d’événements exclusifs HeyGen, en ligne et en présentiel.

Accès direct à l’équipe HeyGen 

Obtenez un accès direct à l’équipe HeyGen

Donner votre avis sur le produit

Possibilités de donner votre avis sur les produits et les fonctionnalités.

Postuler maintenant

Nous constituons une petite promotion d’Ambassadeurs à fort impact. Si vous êtes prêt à devenir un leader dans le domaine de la création de vidéos IA, postulez dès aujourd’hui. Les candidatures sont examinées au fil de l’eau, généralement dans un délai de 4 semaines après leur soumission.

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