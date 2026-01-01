Ratava est une agence média spécialisée en IA qui combine le cinéma traditionnel avec des avatars IA et des outils génératifs pour créer des vidéos destinées à la communication B2B, au marketing, aux ventes et à la communication interne. Dirigée par les directeurs créatifs Maximus Jenkins et Kaleb Manske, Ratava collabore avec des clients issus d’agences marketing, de cabinets de courtage et de réseaux de franchises, tous ayant besoin de contenus vidéo dynamiques et à fort volume, sans les lourdes contraintes d’une production traditionnelle.

Avant d’intégrer HeyGen, Ratava faisait face à des blocages récurrents. Chaque tournage client, en particulier avec des dirigeants, exigeait une planification minutieuse, de multiples prises et une coordination intensive. « Nous faisions un tournage avec un PDG et il fallait que tout soit parfait ce jour-là », explique Maximus. Si quelque chose n’était pas capté correctement, il n’y avait aucun moyen simple de revenir en arrière. Les dirigeants manquaient souvent de temps, n’étaient pas à l’aise devant la caméra ou n’étaient pas disponibles pour des retakes, ce qui faisait qu’une occasion manquée pouvait retarder tout un projet.

Le processus de production lui-même accentuait encore la pression. Le nombre limité de jours de tournage imposait des délais serrés, tandis que les intervenants nerveux ou mal à l’aise devant la caméra ralentissaient le rythme. La post‑production prolongeait encore davantage les projets, rendant difficile la livraison rapide de contenus frais. « L’un des plus grands défis, c’était simplement de réussir à mettre quelqu’un devant la caméra », expliquait Maximus. Pour les clients qui avaient besoin d’un flux constant de vidéos personnalisées, ces contraintes rendaient l’industrialisation quasiment impossible.

Créer une bibliothèque réutilisable d’avatars pour produire à grande échelle

HeyGen a tout changé pour Ratava. En filmant les dirigeants une seule fois et en constituant une bibliothèque d’avatars, Ratava a pu générer de nouveaux contenus à la demande, sans avoir besoin d’un nouveau tournage, que ce soit quelques jours, quelques mois ou même des années plus tard. « Désormais, nous pouvons créer une bibliothèque de 15 à 30 avatars et générer de nouveaux contenus à tout moment, selon leurs besoins », a expliqué Maximus. Ce qui était autrefois limité par les contraintes du tournage en direct est devenu un système flexible et ouvert pour une production vidéo continue.

Le champ des possibles créatifs s’est considérablement élargi. Les propositions vidéo sont passées de simples présentations statiques à des supports dynamiques mettant en scène des avatars d’exécutifs. Le marketing événementiel a été réinventé avec des vidéos de teasing personnalisées avant les conférences, des introductions de speakers en direct sous forme d’avatars pendant les événements, et des vidéos récapitulatives après coup mêlant images d’avatars et captations en temps réel. Au lieu de productions ponctuelles, Ratava peut désormais déployer des campagnes continues à grande échelle.

Pour Maximus, l’impact a été aussi personnel que professionnel. Ayant commencé dans le cinéma traditionnel, il voyait l’IA comme une force de démocratisation : « L’IA me permet de faire des choses que je n’aurais jamais pu faire auparavant, que ce soit parce que c’était trop coûteux, trop long ou trop complexe techniquement. Aujourd’hui, je peux produire des vidéos avec des effets de chute libre et des variantes linguistiques pour le monde entier, sans millions de dollars ni équipe complète. »

« HeyGen nous permet de donner une voix à nos clients, dont beaucoup ne sont pas à l’aise devant la caméra. C’est le cœur du storytelling, et maintenant tout le monde peut le faire », a déclaré Kaleb. Il a également souligné à quel point la plateforme était simple à utiliser : « En tant que monteur vidéo, il n’y a eu aucune courbe d’apprentissage. Mais même quelqu’un qui débute en vidéo peut se lancer et commencer à créer. Il suffit de taper votre script, et c’est parti. »

Démontrer la puissance de l’IA grâce à des réussites personnelles et professionnelles

Depuis l’adoption de HeyGen, Ratava a intensifié la production de contenu pour tous les principaux cas d’usage, tout en gagnant du temps et en libérant de nouvelles opportunités créatives.

Une vitesse à grande échelle : Le délai de réalisation des vidéos de type interview est passé de plusieurs semaines à une seule journée. « Nous terminons et nous nous disons : “J’ai fait ça aujourd’hui.” Ça n’était jamais arrivé auparavant », a déclaré Kaleb.

: Le délai de réalisation des vidéos de type interview est passé de plusieurs semaines à une seule journée. « Nous terminons et nous nous disons : “J’ai fait ça aujourd’hui.” Ça n’était jamais arrivé auparavant », a déclaré Kaleb. Portée mondiale : A exploité la localisation linguistique pour se développer sur les marchés hispanophones et francophones sans maîtrise native. « Je peux présenter à des interlocuteurs arabophones ou francophones sans connaître la langue », a ajouté Maximus.

: A exploité la localisation linguistique pour se développer sur les marchés hispanophones et francophones sans maîtrise native. « Je peux présenter à des interlocuteurs arabophones ou francophones sans connaître la langue », a ajouté Maximus. Personnalisation en profondeur: Les taux d’ouverture des vidéos dans les campagnes de prospection sont passés de 10 % à 30–40 % grâce à des messages personnalisés avec avatar.

Le moment magique pour Maximus est arrivé lorsqu’il a vu la qualité de synchronisation labiale de HeyGen en action. « J’ai téléchargé ma voix et j’ai regardé mon avatar parler avec le visage de mon client, et c’était parfait. » Pour Kaleb, c’était l’envoi d’une vidéo de « bonjour » à sa mère. « Elle a répondu : “Moi aussi je t’aime”, sans se douter que c’était une IA. C’est là que j’ai compris à quel point c’était réaliste. »

HeyGen est depuis devenu un pilier du modèle économique de Ratava. Ils l’ont intégré à leur CRM, ce qui leur permet d’automatiser et de localiser leurs campagnes de prospection vidéo. « 98 % de nos vidéos incluent désormais des avatars HeyGen d’une manière ou d’une autre », explique Maximus. « C’est devenu un élément de notre boîte à outils, comme des acteurs que nous pouvons mobiliser à tout moment. »

Alors que Ratava continue de se développer, HeyGen reste au cœur de leur vision : aider leurs clients à raconter de meilleures histoires, plus rapidement et pour une fraction du coût traditionnel. « Nous avons bâti notre entreprise sur HeyGen », a souligné Maximus. « Les résultats parlent d’eux-mêmes. »