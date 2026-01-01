Fondée en 2016, Pray.com est l’application n°1 pour la prière et la méditation, servant de destination numérique pour la foi.

Ryan Beck, CTO et cofondateur de Pray.com, a identifié une lacune évidente dans la façon dont les organisations religieuses utilisaient la technologie. « Nous travaillons avec les plus grands ministères et organismes à but non lucratif à travers le monde pour les aider à se digitaliser et à entrer en contact avec de nouveaux membres en ligne », a déclaré Ryan.

Dès le départ, la vision de Pray.com était d’apporter des outils modernes à un secteur qui a historiquement pris du retard dans l’adoption du numérique. Cette vision a rapidement évolué vers un focus sur l’intelligence artificielle (IA). « Lorsque les grands modèles de langage et les modèles de diffusion sont apparus, nous avons su que nous devions les adopter pour nos partenaires ministériels et associatifs afin qu’ils puissent amplifier leur message et leur impact », a déclaré Ryan. C’est à ce moment-là que Pray.com s’est tourné vers HeyGen.

Rendre l’impossible possible grâce à la vidéo IA

Avant d’adopter HeyGen, le niveau de traduction et de localisation imaginé par Pray.com n’était tout simplement pas réalisable. De nombreux partenaires de Pray.com avaient construit des écoles, des églises et des organisations humanitaires dans des régions où l’anglais n’était pas parlé. Ces fondateurs n’avaient jamais pu communiquer directement avec les membres locaux dans leur langue maternelle.

« Ce n’était pas seulement un défi, c’était impossible », a déclaré Ryan. « Ces organisations n’avaient ni les outils ni le budget pour traduire des milliers de vidéos dans différentes langues et régions. »

HeyGen n’a pas seulement simplifié le processus. La plateforme a ouvert une porte qui était restée fermée. « Grâce aux traductions par IA, ils peuvent désormais s’adresser à leurs communautés partout dans le monde sans dépendre d’un traducteur », a expliqué Ryan. « Cela n’avait encore jamais été possible. »

Un moment décisif est survenu lors d’un hackathon interne. Un membre de l’équipe en Argentine a présenté une vidéo de démonstration qui utilisait la technologie de traduction IA de HeyGen pour mettre en avant l’un des partenaires ministériels de Pray.com — un Texan de 75 ans — parlant un espagnol fluide. « Il ne parle pas un mot d’espagnol, mais on aurait dit lui », se souvient Ryan. « Nous lui avons envoyé la vidéo et il a été stupéfait. »

Ce moment a provoqué un tournant. « C’était un moment magique non seulement pour nous, mais aussi pour nos clients. Ils ont vu de leurs propres yeux ce que l’IA pouvait faire pour leur mission. »

Les outils de traduction de HeyGen sont devenus un élément central de l’offre de Pray.com. Un pasteur les a utilisés pour envoyer un sermon traduit en tagalog au cousin de sa femme aux Philippines, qui ne l’avait encore jamais entendu prêcher. « Il a fondu en larmes », raconte Ryan. « Ce fut une expérience transformatrice pour eux deux. »

Pour Ryan, ces histoires sont bien plus que de simples anecdotes. Elles prouvent que HeyGen comble des fossés culturels, linguistiques et émotionnels. « Ces organisations font un vrai travail : collectes alimentaires, formation à la gestion d’entreprise, orphelinats. Avec HeyGen, leurs fondateurs peuvent s’adresser directement aux personnes qu’ils touchent. Ce type de lien n’était tout simplement pas possible auparavant. »

Amplifier le message, une voix à la fois

Depuis la mise en place de HeyGen, Pray.com a pu étendre considérablement ce qui est possible pour ses clients, sans augmenter les coûts de production ni faire appel à des ressources externes. Les principaux résultats incluent :

Portée mondiale : Des milliers de vidéos à caractère religieux sont désormais traduites en 8 à 30 langues en quelques minutes, et non plus en plusieurs mois.

: Des milliers de vidéos à caractère religieux sont désormais traduites en 8 à 30 langues en quelques minutes, et non plus en plusieurs mois. Efficacité du contenu : Ce qui prenait autrefois des semaines peut désormais être réalisé en quelques heures, permettant aux responsables de démultiplier leur voix sans compromettre leur authenticité.

: Ce qui prenait autrefois des semaines peut désormais être réalisé en quelques heures, permettant aux responsables de démultiplier leur voix sans compromettre leur authenticité. Impact émotionnel: Les messages vidéo conservent désormais l’émotion, la cadence et le ton du locuteur, même dans une langue complètement différente.

Ryan voit cela comme un simple début. « Nous sommes passés de l’audio aux traductions vidéo complètes. Non seulement les avatars bougent de manière synchronisée, mais ils conservent l’émotion et le rythme naturel. Ce n’est pas un doublage maladroit. Ça paraît réel. »

Pour lui, ce qu’il trouve le plus gratifiant, c’est d’entendre les responsables de ministère dire : « C’est moi qui ai fait ça. » « C’est ce que permet HeyGen », dit-il. « Un fondateur peut regarder des milliers de vidéos traduites et se dire : “C’est moi qui ai fait ça.” C’est assez remarquable. »

Son conseil à ceux qui débutent avec la vidéo IA ? « Il n’y a plus de frontières — ni physiques ni linguistiques. Si vous êtes créateur de contenu, votre audience vient de se multiplier par mille. »

Avec HeyGen, Pray.com ne fait pas que suivre le rythme de l’innovation ; ils mènent un mouvement qui rend la foi plus accessible, plus inclusive et plus percutante à l’échelle mondiale.