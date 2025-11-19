BI Studio of Emotional Intelligence is the creation of Lisa Anugwom Narh, a storyteller, author, and YouTube creator behind The 2 a.m. Code. Through her studio and channel, Lisa explores emotional intelligence, personality, and self-awareness to help people connect with their authentic selves. Her storytelling focuses on the INFJ community, one of the rarest personality types in the Myers-Briggs framework, representing only one to two percent of the population.

Lisa’s mission is to use stories to open minds and hearts, helping people see their experiences in a new light. “I think there’s so much knowledge and wisdom to be found in a story,” she said. However, while her creative vision was clear, the process of producing professional video content was slow, costly, and exhausting on its own.

Tout a changé lorsque Lisa a découvert HeyGen. La plateforme vidéo basée sur l’IA lui a donné la possibilité de transformer ses idées en vidéos professionnelles et riches en émotions, à tout moment et depuis n’importe où. Elle est devenue le pont entre sa créativité et son audience, lui permettant de partager rapidement des contenus porteurs de sens, avec une régularité jamais atteinte auparavant.

Dépasser les limites de production pour garantir une constance optimale

Avant HeyGen, Lisa faisait tout elle-même. Elle était à la fois rédactrice, conteuse, monteuse et directrice de création, tout en jonglant avec la création de contenu et son emploi à temps plein de responsable de la conformité pour le comté de Los Angeles. Chaque vidéo nécessitait des heures de préparation, d’installation et de rangement avant même que le processus créatif ne commence.

« Il me fallait faire appel à différentes facettes de ma personnalité à différents moments de la journée pour y arriver », dit-elle. « J’étais la personne en charge de l’informatique, l’équipe lumière et la monteuse, tout à la fois. » Créer du contenu signifiait réorganiser sa maison, installer le matériel et garantir le silence. « Je devais déplacer les meubles, m’assurer que les enfants n’étaient pas à la maison, recharger mes micros et mes caméras, et veiller à ce que tout soit impeccable », explique Lisa.

Cet effort constant entraînait des retards et de la frustration. « Si je n’étais pas assez reposée ou que je ne me sentais pas à l’aise devant la caméra, je reportais le tournage », dit-elle. « Il y avait tellement de prétextes qui ralentissaient le processus. » Même lorsqu’elle tournait, les étapes de montage et de post‑production prenaient encore plus de temps et d’énergie.

Le résultat, c’était de l’irrégularité. Sa capacité à développer son audience était limitée par le temps qu’elle pouvait consacrer à la création. « Il était difficile de trouver le temps et le bon environnement pour créer du contenu comme je le voulais », a-t-elle expliqué. « Et quand on travaille seul, cela peut être décourageant. »

Embracing AI to scale storytelling without limits

La première expérience de Lisa avec HeyGen a été une véritable surprise et un soulagement. « HeyGen était l’exact opposé de tout ce que je faisais auparavant », a-t-elle expliqué. « Tout ce dont j’ai besoin maintenant, c’est d’une idée, et elle prend vie à n’importe quel moment de la journée. »

For the first time, she could produce videos without cameras, lights, or perfect conditions. Using HeyGen’s avatars and voice features, Lisa was able to create and publish videos from anywhere. “I’ve even made videos on my phone. It’s me, but a smarter version of me, delivering my message better than I ever could,” she said.

HeyGen also helped her rediscover her creative confidence. “There’s always a little anxiety when you get in front of a camera,” Lisa said. “But with HeyGen, that fear disappeared. As long as I had an idea that was well researched and authentic, I felt comfortable and confident presenting it to the world.”

Son « moment magique » est arrivé lorsqu’elle a généré son premier jumeau numérique. « Quand j’ai appuyé sur générer et que j’ai vu mon avatar parler avec ma voix et mon ton, c’était l’expérience la plus authentique que j’aie jamais vécue », a-t-elle déclaré. « J’ai presque cessé de respirer. Je me suis dit : “Ce n’est pas possible.” Et pourtant, si. »

À partir de ce moment-là, Lisa a considéré HeyGen comme bien plus qu’un simple outil. C’est devenu un partenaire créatif qui lui a permis de donner vie aux histoires plus rapidement, plus intelligemment et avec une connexion émotionnelle plus forte. « Pour la première fois, j’ai eu l’impression d’avoir une marque qui m’appartenait vraiment », a-t-elle déclaré. « HeyGen m’a aidée à trouver ma voix et à la partager avec le monde. »

Transformer la connexion et la communauté grâce aux avatars

L’impact le plus inattendu de l’utilisation de HeyGen est venu de la réaction du public de Lisa. « Ce qui m’a le plus choquée, c’était les retours », dit-elle. « Les gens me ressentent à travers mon avatar. Ils s’y connectent émotionnellement et le partagent avec les autres. Ils ne se demandent jamais si c’est réel. »

Son double numérique est devenu un pont entre son message et ses spectateurs. « C’est moi. C’est ma voix. C’est mon message. Et cela fait une différence », dit-elle. Grâce aux avatars, elle a pu introduire des personnages dans sa narration, offrant à son audience plus de profondeur et de variété. « Les gens ont hâte de retrouver ces personnages chaque semaine. Ils leur paraissent vivants. »

Cette transformation a également libéré Lisa du perfectionnisme et de la peur. « Je ne retarde plus la publication de vidéos à cause de mon apparence ou de ma fatigue », dit-elle. « Je peux me concentrer sur ce qui compte le plus : l’histoire et le message. »

Achieving measurable growth and creative freedom with HeyGen

Les résultats de l’adoption de HeyGen par Lisa ont été spectaculaires. Sa chaîne YouTube a enregistré une augmentation de 43,8 % des impressions et une croissance de 70 % de l’engagement sur les vidéos longues. Elle gagne désormais plus de 10 000 nouveaux abonnés par mois, tout en conservant son emploi à temps plein et en produisant son contenu seule.

« Je peux créer des vidéos en moins de deux heures, avec transitions et musique », a déclaré Lisa. « Je suis passée de la difficulté à suivre le rythme à la publication régulière de contenus qui trouvent un véritable écho. »

HeyGen a donné à Lisa la possibilité de diffuser son message à grande échelle et de se connecter profondément avec son audience. « Avant HeyGen, je me battais constamment contre le temps, l’espace et l’énergie », dit-elle. « Après HeyGen, j’ai trouvé mon rythme, mon audience et ma voix. »

Son conseil aux autres créateurs est simple : « Cliquez. N’ayez pas peur d’explorer chaque fonctionnalité. Vous serez stupéfait de ce que vous pouvez faire. Commencez avec la version gratuite. Vous n’êtes qu’à quelques clics de la liberté. »

Pour Lisa, HeyGen a fait bien plus que simplifier la production. Cela a ravivé sa créativité et l’a aidée à construire une communauté grandissante et engagée. « Ce n’est pas juste une plateforme », dit-elle. « C’est mon partenaire créatif. Il m’a aidée à donner vie à mes histoires et à être présente pour mon audience de la manière la plus authentique possible. »