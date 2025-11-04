Julia McCoy est la PDG et fondatrice de First Movers, une plateforme d’apprentissage et d’innovation qui aide les entrepreneurs et les créateurs à maîtriser les outils d’IA pour développer leur activité. Stratège de contenu, autrice et formatrice de longue date, Julia a bâti son entreprise sur la constance : publier, prendre la parole et enseigner sans relâche. Mais au début de 2025, ce rythme s’est brusquement interrompu.

After a sudden and severe health crash, Julia could no longer film, record, or even sit upright for long periods. “It was the scariest time of my life,” Julia said. “I went from hiking one day to being in the hospital that night turning blue. I couldn’t lift my arms. I couldn’t breathe.” Months of tests and misdiagnoses followed. Doctors couldn’t explain her symptoms. “If I didn’t have my clone and my avatar,” Julia reflected, “I wouldn’t have been able to talk to my audience at all.”

Son activité reposait sur sa présence. Elle avait besoin d’un moyen de rester visible, de servir sa communauté et de faire tourner First Movers sans les contraintes physiques de la production vidéo. C’est à ce moment-là que Julia s’est tournée vers HeyGen pour créer un clone numérique réaliste d’elle-même.

Explorer l’IA pour surmonter les obstacles physiques et créatifs

Before adopting HeyGen, Julia’s business relied entirely on live video. She filmed every tutorial, webinar, and course herself, managing everything from makeup and camera setup to editing. “It was fun,” Julia said. “But from a practical and financial point of view, it was a huge amount of work. One ten‑minute video could take days.”

Même avant sa maladie, ce processus n’était pas viable. « Je suis entrepreneure. Je veux aller vite. J’ai une idée de vidéo et je la veux prête pour hier », a déclaré Julia. « Mais le processus me ralentissait toujours. »

Lorsque sa crise de santé a frappé, tout le modèle a dû changer. Elle ne pouvait plus physiquement filmer ni voyager. « Chaque fois que je m’asseyais pour parler, j’avais l’impression que mes organes se déchiraient », a expliqué Julia. « Je devais rationner mon énergie et choisir entre me brosser les cheveux ou enregistrer une vidéo. »

C’est à ce moment-là que Julia a commencé à expérimenter avec l’IA. Elle s’est mise à tester des outils de voix et d’avatar IA, en explorant jusqu’où elle pouvait reproduire sa présence à l’écran sans perdre en authenticité. « Mon clone n’est pas seulement devenu un outil », a expliqué Julia. « C’était ma bouée de sauvetage. »

Créer un jumeau numérique pour libérer sa créativité sans limites

Julia a combiné le créateur d’avatar personnalisé de HeyGen avec ElevenLabs pour un clonage vocal professionnel, passant plus de 25 heures à affiner les données afin de s’assurer que son double numérique ait une apparence et une voix vraiment réalistes.

« Le plus important, ce sont les données d’entraînement », a déclaré Julia. « Un son propre et cohérent. Pas de coupes brusques. Le même micro du début à la fin. Vous êtes littéralement en train d’apprendre à l’IA qui vous êtes. »

En utilisant ses propres vidéos de haute qualité et des séquences tournées en studio, Julia a créé un avatar capable de présenter des contenus YouTube de longue durée. HeyGen gérait les expressions faciales, les gestes et les mouvements de la bouche, tandis qu’Eleven Labs fournissait une voix fluide et fidèle aux émotions.

When she tested her first cloned video, the results shocked her. “I published a video that had a clone of me inside it and it had the most engagement out of anything I’ve ever released,” Julia said. The video, titled “03 Just Broke the AI Ceiling,” achieved 3.8x higher views, a 7.8% clickthrough rate, and an average view duration of eight minutes, which were well above her previous benchmarks.

That success gave her confidence to double down. In a single three‑day sprint, Julia produced six videos. Before, that volume would’ve taken weeks. “For the first time in 12 years of marketing, this became manageable. I could write, direct, and publish without burning out,” Julia said.

Behind the scenes, Julia still relied on her human team for editing and creative polish. “My producer is based in the Philippines,” Julia said. “She edits everything by hand. That human touch goes the extra mile.” But HeyGen handled the heavy lifting, freeing her to focus on research, writing, and strategy.

“Cloning yourself is freedom from work,” Julia said. “It’s freedom from the grind. Now I can rest, recharge, and still create.”

Reprendre du temps, de la santé et de l’impact grâce à HeyGen

Since adopting HeyGen, Julia has transformed not only her workflow, but her entire relationship with work.

Résultats

Engagement vidéo 3,8 fois supérieur : la vidéo pilotée par le clone de Julia a surpassé toutes les précédentes, avec un CTR de 7,8 % et une durée de visionnage moyenne de 8 minutes.

: la vidéo pilotée par le clone de Julia a surpassé toutes les précédentes, avec un CTR de 7,8 % et une durée de visionnage moyenne de 8 minutes. 6 vidéos en 3 jours : Un nouveau record de production rendu possible grâce au clonage.

: Un nouveau record de production rendu possible grâce au clonage. Maintien durable de la continuité de l’activité pendant la maladie : HeyGen a permis à Julia de garder le lien avec son audience et de maintenir ses revenus, même en ne travaillant que 30 minutes par jour.

Beyond the data, the emotional impact was profound. “This clone saved my business, but more importantly, it saved me,” Julia said. “I could rest, heal, and still show up for my audience.”

Elle enseigne désormais ces méthodes au sein de First Movers Labs, aidant les entrepreneurs à créer leurs propres workflows pilotés par l’IA. « Je veux que davantage de personnes sachent comment faire cela », a déclaré Julia. « On peut régler un clone au point que personne ne voit la différence, tout en conservant une touche humaine. C’est ça, la clé. »

Today, Julia calls HeyGen the defining tool of her career. “There’s an era before HeyGen and an era after HeyGen,” Julia said. “It’s the biggest game‑changer I’ve ever seen.”

See Julia’s clone in action: @JuliaEMcCoy