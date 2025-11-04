ELB Learning est un prestataire de services professionnels et de technologies d’apprentissage complet qui aide les organisations à passer à la formation en ligne et à l’améliorer. Rich Vass, vice-président principal de la formation globale, dirige les opérations d’ELB aux États-Unis et en Inde pour l’équipe services, en travaillant sur des formations sur mesure, des stratégies de conseil et des déploiements de technologies d’apprentissage.
Le portefeuille de clients d’ELB comprend environ 90 % des entreprises du Fortune 100. Ils conçoivent tout, des outils de formation en réalité virtuelle et des bibliothèques de ressources jusqu’aux plateformes de micro‑apprentissage pilotées par l’IA. À mesure que la vidéo est devenue centrale dans les parcours de formation, ELB avait besoin d’un moyen plus intelligent et plus rapide de produire des contenus évolutifs et de haute qualité. C’est là qu’HeyGen est intervenu.
Surmonter les goulets d’étranglement des workflows vidéo traditionnels
Depuis plus de dix ans, les équipes d’ELB Learning produisent des vidéos explicatives, des séquences face caméra et des animations graphiques à l’aide d’outils traditionnels comme Adobe After Effects et Camtasia. Comme le dit Rich, « la vidéo est un support tellement important pour l’apprentissage ». Pourtant, le processus restait très gourmand en main-d’œuvre et peu flexible.
Créer des vidéos à l’ancienne impliquait l’écriture du script, le tournage, le montage et la création des éléments graphiques, un processus coûteux en temps comme en ressources humaines. La traduction du contenu en plusieurs langues exigeait de reprendre de larges parties du flux de travail. De plus, les clients demandaient de plus en plus : « Quel outil utilisez-vous ? », ce qui poussait ELB à adopter des approches plus modernes et plus transparentes.
Rich a expliqué comment ELB avait d’abord expérimenté Colossyan, mais était ensuite passé à HeyGen sous l’impulsion de ses ingénieurs internes et des demandes des clients. Un client a insisté pour utiliser HeyGen, ce qui a accéléré leur décision. « La flexibilité que vous nous avez offerte était exactement ce dont nous avions besoin », a déclaré Rich.
Ce qui prenait autrefois des mois pour la création de versions, la traduction et les retouches était en train de devenir un frein stratégique majeur. ELB devait trouver une solution vidéo qui permette d’allier rapidité, montée en échelle, localisation et réduction des coûts, tout en maintenant un niveau de qualité élevé.
Transformer la production et les ventes grâce à la mise en œuvre de HeyGen
Lorsque ELB a adopté HeyGen, la plateforme est devenue un outil stratégique non seulement dans leur chaîne de production, mais aussi pour les ventes et la conception de solutions. Rich explique que la vidéo IA fait désormais partie de leur offre standard : « Avant de signer un cahier des charges, nous incluons la vidéo comme solution. Les clients demandent quel outil nous utilisons — nous leur répondons HeyGen. »
Pour un vaste projet de micro‑apprentissage, ELB avait estimé plus de 200 heures de conception, de rédaction de scripts, de relecture et de production. Grâce à HeyGen, ils l’ont réalisé en environ 70 heures, soit une réduction d’environ 65 à 75 %.
Les équipes commerciales d’ELB présentent désormais HeyGen comme un véritable levier de valeur, et pas seulement comme une solution vidéo moins chère. Comme le dit Rich, elles évitent de le présenter comme une « option bon marché » et le positionnent plutôt comme une solution de diffusion « rentable et axée sur la valeur ».
HeyGen a également aidé ELB à décrocher de nouvelles affaires. Rich a mentionné un client agrégateur de contenus qui a attribué à ELB un contrat portant sur des centaines de micro‑formations principalement parce qu’ELB pouvait respecter des délais serrés grâce à HeyGen.
Enfin, ELB reste transparent avec ses clients au sujet de sa pile d’outils. « Ils nous demandent quel outil nous utilisons », a expliqué Rich. « Nous ouvrons le code et nous le leur montrons. Le fait d’utiliser HeyGen leur donne confiance, car ils savent que nous employons des solutions de pointe. »
Façonner l’avantage concurrentiel d’ELB grâce à une vidéo IA rapide et authentique
Depuis l’adoption de HeyGen, ELB a accéléré la livraison, élargi ses capacités et amélioré son positionnement sur le marché :
- Réduction de 65 à 75 % du temps de développement: pour un projet de micro‑learning de type SaaS, ELB est passé d’environ 200 + heures à environ 70 heures grâce à HeyGen.
- La rapidité devient un argument de vente dans les propositions: ELB peut désormais promettre en toute confiance des délais plus courts, aussi bien pour les projets à venir que dans ses propositions commerciales.
- Nouveaux clients gagnés grâce aux capacités de l’IA: HeyGen a aidé ELB à décrocher un contrat pour créer « des centaines de micro‑cours » en proposant des délais de livraison agressifs et des coûts de production réduits.
Rich a indiqué que les équipes internes et les responsables ingénierie des sociétés acquises ont poussé à ce changement : « Les ingénieurs recommandaient HeyGen en disant que c’est le meilleur du marché, et un client clé nous a demandé de l’utiliser, alors nous avons franchi le pas. » Aujourd’hui, HeyGen est systématiquement intégré aux offres de solutions d’ELB.
Au-delà des indicateurs chiffrés, Rich a souligné un changement plus intangible : les clients, les parties prenantes internes et les prospects perçoivent désormais ELB comme un partenaire innovant et compétent en vidéo IA. « Ils en savent assez pour demander quel outil nous utilisons », a expliqué Rich. « HeyGen fait désormais partie de notre manière de nous différencier. »