ELB Learning est un prestataire de services professionnels et de technologies d’apprentissage complet qui aide les organisations à passer à la formation en ligne et à l’améliorer. Rich Vass, vice-président principal de la formation globale, dirige les opérations d’ELB aux États-Unis et en Inde pour l’équipe services, en travaillant sur des formations sur mesure, des stratégies de conseil et des déploiements de technologies d’apprentissage.

Le portefeuille de clients d’ELB comprend environ 90 % des entreprises du Fortune 100. Ils conçoivent tout, des outils de formation en réalité virtuelle et des bibliothèques de ressources jusqu’aux plateformes de micro‑apprentissage pilotées par l’IA. À mesure que la vidéo est devenue centrale dans les parcours de formation, ELB avait besoin d’un moyen plus intelligent et plus rapide de produire des contenus évolutifs et de haute qualité. C’est là qu’HeyGen est intervenu.

Surmonter les goulets d’étranglement des workflows vidéo traditionnels

Depuis plus de dix ans, les équipes d’ELB Learning produisent des vidéos explicatives, des séquences face caméra et des animations graphiques à l’aide d’outils traditionnels comme Adobe After Effects et Camtasia. Comme le dit Rich, « la vidéo est un support tellement important pour l’apprentissage ». Pourtant, le processus restait très gourmand en main-d’œuvre et peu flexible.

Créer des vidéos à l’ancienne impliquait l’écriture du script, le tournage, le montage et la création des éléments graphiques, un processus coûteux en temps comme en ressources humaines. La traduction du contenu en plusieurs langues exigeait de reprendre de larges parties du flux de travail. De plus, les clients demandaient de plus en plus : « Quel outil utilisez-vous ? », ce qui poussait ELB à adopter des approches plus modernes et plus transparentes.

Rich a expliqué comment ELB avait d’abord expérimenté Colossyan, mais était ensuite passé à HeyGen sous l’impulsion de ses ingénieurs internes et des demandes des clients. Un client a insisté pour utiliser HeyGen, ce qui a accéléré leur décision. « La flexibilité que vous nous avez offerte était exactement ce dont nous avions besoin », a déclaré Rich.

Ce qui prenait autrefois des mois pour la création de versions, la traduction et les retouches était en train de devenir un frein stratégique majeur. ELB devait trouver une solution vidéo qui permette d’allier rapidité, montée en échelle, localisation et réduction des coûts, tout en maintenant un niveau de qualité élevé.