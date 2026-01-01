Nettoyage vocal par IA pour des prises vidéo impeccables
Transformez des enregistrements audio brouillons en vidéos soignées, sans coupes visibles. Speech Cleanup supprime les mots parasites, les silences, les reprises et les bruits de fond des fichiers audio et vidéo, puis recolle les images pour que chaque coupe soit imperceptible.
Fonctionnalités de l’optimisation vocale par IA
Suppression des tics de langage et des « euh » lors du téléversement
L’outil détecte et supprime les « euh », « hum », « tu vois » et autres tics de langage dès le téléversement. Il fonctionne avec les podcasts longs, les formats courts pour les réseaux sociaux et les vidéos face caméra dans tous les formats courants, afin que votre discours paraisse assuré et fluide, sans avoir à réenregistrer une seule phrase.
Assemblage visuel invisible entre les coupes
Coupe l’audio et reconstruit les images autour de chaque montage. Là où les outils audio seuls laissent des sauts brusques dans votre vidéo, Speech Cleanup fond de micro-mouvements entre les coupes pour que le résultat final ressemble à une prise continue fluide, et non à un mp4 rafistolé.
Réducteur de bruit de fond intégré
Un outil intégré de suppression du bruit de fond élimine en même temps le bourdonnement de la pièce, le souffle du micro et les interférences ambiantes, tout en nettoyant les mots parasites. Un seul import, une seule exportation, sans avoir à enchaîner un outil distinct d’amélioration audio, un générateur de sous-titres et un éditeur vidéo pour obtenir un son de qualité studio.
Faux départs et reprise des prises ratées
Corrige les regards en arrière, les phrases recommencées et les moments « laissez-moi recommencer » dans chaque clip de votre timeline. Marquez la bonne prise, et l’outil l’intègre au montage, en supprimant la version à jeter tout en conservant un rythme naturel sur l’ensemble de la vidéo.
Suppression des longs silences et des blancs audio
L’outil réduit les longues pauses, les respirations et les blancs sur l’ensemble de l’enregistrement, sans donner à votre voix un rythme précipité ou robotique. Il améliore également l’audio des extraits conservés, pour que le podcast ou la vidéo final(e) reste naturel(le) et humain(e), et non pas monté(e) par une machine.
Cas d’utilisation du nettoyage de la parole
Épisodes vidéo de podcast pour YouTube
Record raw and ship clean. The tool turns a 90-minute video podcast recording into a publish-ready episode, removing fillers and dead air so the final cut feels tight on YouTube and Spotify without any manual editing work on the video.
Vidéos talking-head pour créateurs YouTube
Skip the re-shoots. Read your script naturally, let the tool remove every "um" and false start across the upload, and export a confident on-camera take you can pair with text to video for fully scripted segments.
Cours en ligne et tutoriels de formation
Course recordings are full of self-corrections and retakes. Clean them up in a single pass so your educational video flows lesson-to-lesson without learners spotting the edits, the cuts, or the production gaps between each take.
Enregistrements de démonstrations commerciales et produits
Demo recordings rarely land on the first try, even with a script. The tool removes the hesitations and "let me show you that again" moments across the whole video, leaving a polished walkthrough you can drop into emails and decks.
Shorts, Reels et TikToks pour les réseaux sociaux
Cut faster, post faster. A ten-minute raw recording becomes a sub-sixty-second short with the rambling removed and the visuals locked in sync, ready for YouTube Shorts, TikTok, and Instagram Reels without manual trimming on the timeline.
Enregistrements vidéo d’entretiens et de webinaires
Multi-speaker interviews are filler-word minefields with cross-talk and overlapping audio between speakers. The tool handles each speaker independently, removes stutters and dead air across both tracks, and keeps the conversation moving without choppy jump cuts.
Comment fonctionne le nettoyage vocal par IA
Nettoyez n’importe quel enregistrement vocal en quatre étapes, depuis le téléchargement de l’audio ou de la vidéo brute jusqu’à la révision, pour obtenir un fichier nettoyé prêt à être publié.
Téléchargez un fichier audio ou vidéo
Importez un fichier audio ou vidéo. Prend en charge les formats mp4, mov, mp3 et wav, même pour les contenus longue durée.
Choisissez les options de nettoyage
Activez ou désactivez les tics de langage, les longs silences, le bruit de fond et les nouvelles prises avant le traitement.
Passez en revue chaque modification
Prévisualisez la coupe nettoyée. Ignorez ou rétablissez n’importe quelle modification. L’IA vous montre chaque changement avant que vous ne le validiez.
Exporter le fichier nettoyé
Exportez le fichier mp4 ou audio finalisé. Téléchargez-le, partagez-le ou envoyez-le à la traduction ou à l’upscaling.
Foire aux questions (FAQ)
Qu’est-ce que le nettoyage vocal par IA et comment fonctionne-t-il sur une vidéo ?
Le nettoyage vocal par IA est un nettoyage audio automatisé qui supprime les mots de remplissage, les pauses, les faux départs et les bruits de fond d’un enregistrement vocal. HeyGen analyse votre audio ou votre vidéo, détecte chaque élément ciblé, le supprime, puis reconstruit les transitions visuelles afin que la coupe paraisse continue.
La suppression des mots de remplissage dans ma vidéo va‑t‑elle créer des coupures visibles ?
Non. C’est la différence fondamentale entre Speech Cleanup et les outils de nettoyage audio uniquement. Quand des concurrents retirent un mot parasite d’une vidéo, l’image saute. HeyGen reconstruit les images entre les coupes pour que le visage parlant reste fluide et continu, même après des dizaines de modifications.
En quoi HeyGen Speech Cleanup est-il différent de Adobe Enhance Speech ou de Cleanvoice AI ?
Adobe Enhance Speech se concentre sur l’amélioration de la parole et la qualité audio. Cleanvoice AI est un nettoyeur vocal IA gratuit qui supprime les hésitations des podcasts. HeyGen Speech Cleanup fait les deux, puis s’occupe aussi de la vidéo, de sorte que les coupes face caméra restent invisibles à l’écran.
Puis-je revoir et approuver chaque modification avant l’exportation de la vidéo ?
Oui. Speech Cleanup affiche chaque mot parasite détecté, chaque pause et chaque segment de bruit dans un volet de prévisualisation. Ignorez, rétablissez ou validez chacun d’eux. Rien n’est supprimé sans votre accord, ce qui évite les coupes automatiques trop agressives pour lesquelles d’autres outils de nettoyage sont connus.
L’outil fonctionne-t-il avec des enregistrements longs de podcasts et de webinaires ?
Oui. L’outil gère les enregistrements longs, y compris les épisodes de podcast complets, les webinaires et les vidéos d’interview en un seul import. Il traite l’intégralité du fichier sans le découper en segments, afin que votre montage reste au même endroit, du début jusqu’à l’export.
Peut-il supprimer à la fois le bruit de fond ainsi que les mots de remplissage et les silences ?
Oui, en une seule et même opération. L’outil utilise un réducteur de bruit intégré, en plus de la suppression des mots de remplissage, de la coupe des longues silences et de la récupération des reprises, ce qui vous évite d’avoir à téléverser d’abord votre enregistrement vocal gratuit vers un autre outil d’amélioration audio.
Est-ce que ma voix sonnera toujours naturelle et humaine après le nettoyage ?
Oui. L’outil coupe les silences et les hésitations sans compresser votre débit, et applique un léger traitement audio pour améliorer la clarté de la voix. Si une prise est irrécupérable, régénérez la réplique avec clonage de voix par IA en utilisant votre propre clone vocal.
Quels formats de fichiers audio et vidéo sont pris en charge pour le téléversement et l’exportation ?
Importez des fichiers audio aux formats mp3, wav ou mov, ainsi que des vidéos dans la plupart des formats courants. Exportez la vidéo nettoyée avec l’audio intégré, ou en tant que fichier audio autonome si vous avez seulement besoin de la piste voix nettoyée pour un podcast ou une voix off.
Puis-je utiliser l’outil sur une vidéo dans une langue autre que l’anglais ?
Oui. Il détecte les mots de remplissage et les pauses dans plusieurs langues. Après le traitement, passez le fichier dans le traducteur vidéo IA pour le doubler en plus de 175 langues avec synchronisation labiale, afin qu’un seul enregistrement nettoyé devienne une ressource multilingue.
En quoi cela se compare-t-il aux autres outils de montage vidéo IA ?
Les autres outils vidéo d’IA se contentent soit de nettoyer uniquement l’audio (en laissant des sauts de coupe), soit de reconstruire toute la scène à partir d’un texte. Ce flux de travail est le seul qui préserve réellement votre prise de vue face caméra et la nettoie comme le ferait un monteur humain, sans vous imposer un nouveau tournage ni un remplacement synthétique.
Existe-t-il un essai gratuit ou un moyen d’améliorer l’audio gratuitement au préalable ?
Oui. HeyGen propose une offre gratuite, ce qui vous permet de nettoyer un enregistrement sur un vrai fichier en premier, sans carte bancaire. Les offres payantes débloquent des téléchargements plus longs, une exportation de meilleure qualité et le flux de travail complet du générateur de vidéos IA.
La correction audio par IA fait-elle réellement gagner du temps aux créateurs de vidéos dans la pratique ?
Oui. Des créateurs comme Anton Voroniuk économisent 15,5 heures par semaine et réduisent leurs coûts de production par 40 en combinant le monteur vidéo IA avec un nettoyage automatisé, plutôt qu’en recoupant manuellement chaque prise.
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Nettoyez vos enregistrements et publiez une vidéo soignée en quelques minutes grâce à l’IA.