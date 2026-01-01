Un outil intégré de suppression du bruit de fond élimine en même temps le bourdonnement de la pièce, le souffle du micro et les interférences ambiantes, tout en nettoyant les mots parasites. Un seul import, une seule exportation, sans avoir à enchaîner un outil distinct d’amélioration audio, un générateur de sous-titres et un éditeur vidéo pour obtenir un son de qualité studio.