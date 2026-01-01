Comment utiliser Faceswap

Étape 1 : Ouvrir Face Swap
Ouvrez Applications, faites défiler jusqu’à Toutes les applications, puis sélectionnez Face Swap.
Étape 2 : Choisissez votre image source
Sélectionnez l’image source que vous souhaitez modifier.
Étape 3 : Importez le visage cible
Téléchargez une photo nette, de face, du visage que vous souhaitez appliquer. Assurez-vous que la photo soit :
Étape 4 : Traiter l’échange
Cliquez sur Traiter. Vous verrez un aperçu de la transformation.
Étape 5 : Vérifiez le résultat
Si le résultat vous convient, enregistrez-le sur votre avatar. Sinon, revenez en arrière et modifiez l’une des images avant de relancer le traitement.
Étape 6 : Nommez et enregistrez votre avatar
Donnez un nom à votre avatar, puis cliquez sur Save Avatar pour finaliser votre avatar personnalisé.
Étape 7 : Utilisez votre avatar
Vous pouvez maintenant utiliser cet avatar dans vos projets AI Studio ou dans d’autres applications HeyGen.