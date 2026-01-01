Accueil Académie Avatars Comment créer un nouvel avatar avec l’IA

Comment créer un nouvel avatar avec l’IA

Étape 1 : Accédez à Avatars

Dans le menu HeyGen, accédez à Avatars et cliquez sur Créer un avatar.

Étape 2 : Sélectionner Conception avec IA

Dans la fenêtre Créer votre avatar, survolez Créer un personnage virtuel et sélectionnez Concevoir avec l’IA.

Étape 3 : Saisissez les informations de base de votre avatar

Dans la section « Informations de base », saisissez des informations telles que :

nom

âge

genre

origine ethnique

Étape 4 : Ajoutez votre prompt d’apparence

Allez dans la section Apparence et décrivez à quoi votre avatar doit ressembler. Si vous avez besoin d’inspiration, cliquez sur Try a Sample pour utiliser l’un des prompts pré‑rédigés de HeyGen et démarrer rapidement.

Étape 5 : choisissez l’orientation, la pose et le style

Une fois votre description prête, choisissez pour votre avatar :

orientation

pose

style

Lorsque tout vous semble correct, cliquez sur Générer un aperçu.

Étape 6 : Vérifiez et enregistrez votre avatar

HeyGen va générer quelques avatars d’exemple pour que vous puissiez les examiner. Si vous n’êtes pas satisfait des résultats, vous pouvez :

générer à nouveau

modifiez votre invite

Sinon, cliquez sur Enregistrer.

Étape 7 : Sélectionnez une voix

Vous serez invité à choisir une voix pour votre avatar. Vous aurez les options suivantes :

choisir une voix dans votre bibliothèque existante

cloner une voix

concevoir une nouvelle voix

laisser HeyGen en sélectionner une automatiquement en cliquant sur Annuler

Étape 8 : Confirmer et générer

Une fois que vous aurez confirmé votre voix, HeyGen générera votre nouvel avatar et l’ajoutera à votre bibliothèque d’avatars.