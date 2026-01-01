Comment créer un nouvel avatar avec l’IA

Étape 1 : Accédez à Avatars
Dans le menu HeyGen, accédez à Avatars et cliquez sur Créer un avatar.
Étape 2 : Sélectionner Conception avec IA
Dans la fenêtre Créer votre avatar, survolez Créer un personnage virtuel et sélectionnez Concevoir avec l’IA.
Étape 3 : Saisissez les informations de base de votre avatar
Dans la section « Informations de base », saisissez des informations telles que :
Étape 4 : Ajoutez votre prompt d’apparence
Allez dans la section Apparence et décrivez à quoi votre avatar doit ressembler. Si vous avez besoin d’inspiration, cliquez sur Try a Sample pour utiliser l’un des prompts pré‑rédigés de HeyGen et démarrer rapidement.
Étape 5 : choisissez l’orientation, la pose et le style
Une fois votre description prête, choisissez pour votre avatar :
Lorsque tout vous semble correct, cliquez sur Générer un aperçu.
Étape 6 : Vérifiez et enregistrez votre avatar
HeyGen va générer quelques avatars d’exemple pour que vous puissiez les examiner. Si vous n’êtes pas satisfait des résultats, vous pouvez :
Sinon, cliquez sur Enregistrer.
Étape 7 : Sélectionnez une voix
Vous serez invité à choisir une voix pour votre avatar. Vous aurez les options suivantes :
Étape 8 : Confirmer et générer
Une fois que vous aurez confirmé votre voix, HeyGen générera votre nouvel avatar et l’ajoutera à votre bibliothèque d’avatars.