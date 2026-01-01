Accueil Académie Avatars Comment créer un nouvel avatar avec l’IA

Dans cette leçon, vous apprendrez à créer une version numérique de vous-même, ou à concevoir un tout nouveau personnage IA, en utilisant le concepteur d’avatar IA de HeyGen.

Ce flux de travail vous permet de générer un avatar personnalisé en seulement quelques étapes, de la définition de son apparence au choix d’une voix.

Lancer le concepteur d’avatar

Dans le menu HeyGen, ouvrez Avatars et cliquez sur l’icône plus (+) à droite.

Dans la fenêtre Créez votre avatar, sélectionnez Démarrer à partir d’une photo. Vous pouvez soit importer votre propre photo, soit choisir Concevoir avec l’IA pour générer un avatar entièrement à partir d’une invite.

Définir les détails de base de l’avatar

Ensuite, saisissez les informations clés telles que le nom, l’âge, le genre et l’ethnie de l’avatar. Ces informations aident l’IA à produire un résultat plus précis et personnalisé.

Personnaliser l’apparence avec une invite

Dans la section Apparence, ajoutez l’invite de votre avatar. Décrivez l’apparence que vous souhaitez pour votre avatar, y compris le style, les caractéristiques ou l’ambiance générale.

Si vous souhaitez démarrer plus rapidement, cliquez sur Try a Sample pour utiliser l’un des exemples de prompts de HeyGen et l’adapter selon vos besoins.

Choisissez l’orientation, la pose et le style

Sélectionnez l’orientation, la pose et le style visuel de votre avatar. Ces options déterminent la position de l’avatar et l’esthétique générale de l’image finale.

Lorsque tout semble prêt, cliquez sur Générer un aperçu.

Examiner et affiner les résultats

HeyGen générera plusieurs variantes d’images par IA à partir de vos paramètres. Parcourez les options et sélectionnez l’image qui correspond le mieux à votre vision.

Si vous souhaitez explorer davantage d’options, cliquez sur Générer à nouveau ou Modifier l’invite pour affiner votre description et générer de nouveaux résultats.

Enregistrer et attribuer une voix

Une fois que vous avez trouvé le look parfait, cliquez sur Enregistrer.

Avant de finaliser, choisissez une voix pour votre avatar. Vous pouvez en sélectionner une dans votre bibliothèque de voix existante ou laisser HeyGen attribuer automatiquement une voix pour vous.

Après confirmation, HeyGen générera votre avatar et l’ajoutera à votre bibliothèque d’avatars.

Vous venez de concevoir un avatar IA entièrement personnalisé, créé à partir de vos idées et affiné grâce à l’IA de HeyGen.