Accueil Académie Avatars Comment utiliser Avatar IV

Comment utiliser Avatar IV

Dans cette leçon, vous apprendrez à donner vie à votre avatar en utilisant Avatar IV, le modèle d’avatar expressif le plus avancé de HeyGen.

Avatar IV vous permet de générer des performances parlées réalistes à partir d’une photo ou d’une vidéo, sans caméras, sans tournage ni installations de studio.

Créez une vidéo avec Photo to Video

Depuis la page d’accueil de HeyGen, ouvrez Applications et sélectionnez Photo to Video.

Importez une photo ou choisissez une image d’exemple. Ajoutez ensuite votre contenu en rédigeant un script ou en téléchargeant un fichier audio. Si vous avez besoin d’inspiration, cliquez sur « Surprise Me » pour générer automatiquement un script.

Pour de meilleurs résultats, gardez votre vidéo en dessous de 180 secondes.

Si vous utilisez un script écrit, sélectionnez une voix. Vous pouvez choisir l’une de vos voix existantes, en choisir une dans la bibliothèque HeyGen, ou générer une nouvelle voix avec Voice Design en saisissant une invite personnalisée.

Configurer le mouvement et l’expressivité

Ensuite, choisissez votre mode de génération de mouvement. Sélectionnez Rapide pour obtenir des résultats plus rapidement ou Qualité pour un rendu de meilleure fidélité. Gardez à l’esprit que le mode Qualité consomme deux fois plus de crédits.

Réglez le niveau d’expressivité sur Faible, Normal ou Élevé, en fonction du degré d’animation que vous souhaitez pour l’avatar.

Dans le champ Mouvement personnalisé, vous pouvez saisir des indications de mouvement ou choisir parmi des options prédéfinies pour guider les mouvements de l’avatar.

Vous pouvez également ajuster la résolution de 720p à 1080p.

Lorsque tout est prêt, cliquez sur Générer. Votre vidéo apparaîtra dans vos Projets une fois le traitement terminé.

Utiliser Avatar IV dans AI Studio

Vous pouvez également appliquer Avatar IV directement dans AI Studio.

Choisissez votre avatar, puis ouvrez le menu du moteur d’avatar dans l’éditeur de script, à côté du sélecteur de voix. À partir de là, basculez entre Avatar Unlimited et Avatar IV.

Sélectionnez Avatar IV, choisissez votre mode de génération, ajustez l’expressivité et ajoutez des invites de mouvement personnalisées ou des préréglages. Vous pouvez actualiser les préréglages pour explorer de nouvelles variations.

Une fois vos paramètres finalisés, cliquez sur Générer pour lancer le rendu de la vidéo.

Finaliser et soumettre

Les vidéos Avatar IV utilisent des Crédits Génératifs, que HeyGen calcule automatiquement.

Confirmez vos paramètres et cliquez sur Envoyer pour créer votre vidéo finale.

Vous avez désormais appris à créer des avatars parlants réalistes et expressifs avec Avatar IV. Cette fonctionnalité est idéale pour les messages personnels, la narration créative et la création de contenus IA de haute qualité, livrés rapidement et sans effort.