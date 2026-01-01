Accueil Académie Avatars Comment ajouter des produits à votre avatar

Comment ajouter des produits à votre avatar

Dans cette leçon, vous apprendrez à créer une vidéo de placement de produit en utilisant Avatar IV ou VEO 3.1. En combinant une image de produit, un avatar et un script, vous pouvez produire des vidéos réalistes de haute qualité en seulement quelques clics.

Accéder à l’application Product Placement

Depuis votre tableau de bord HeyGen, allez dans Applications. Sous Applications en vedette, sélectionnez Product Placement.

Vous pouvez importer votre propre image de produit et la photo de votre avatar, ou choisir parmi la bibliothèque d’exemples de produits et d’avatars de HeyGen. Pour de meilleurs résultats, utilisez un petit produit ou un objet pouvant être tenu en main, comme un téléphone ou une bouteille. Les objets plus volumineux, comme les bureaux ou les tables, peuvent être réduits afin de s’intégrer naturellement dans la main de l’avatar.

Une fois que vous avez sélectionné votre produit et votre avatar, cliquez sur Générer des images combinées. Ce processus peut prendre jusqu’à 60 secondes, et vous pouvez fermer la fenêtre en toute sécurité pendant son exécution. Vos résultats seront disponibles à votre retour.

Sélectionner une image générée

Lorsque les résultats sont prêts, examinez les quatre images générées et sélectionnez celle qui correspond le mieux à votre vision. Cliquez ensuite sur Suivant pour continuer.

Créer une vidéo avec Avatar IV

Si vous choisissez Avatar IV, commencez par ajouter votre script. Vous pouvez écrire le vôtre ou cliquer sur « Surprise Me » pour en générer un automatiquement.

Votre vidéo peut durer jusqu’à 180 secondes, même si votre script dépasse légèrement la limite de caractères.

Ensuite, choisissez une voix qui correspond à votre message. Vous pouvez utiliser vos voix personnalisées, sélectionner une voix dans la bibliothèque HeyGen ou intégrer des outils tiers comme 11 Labs ou LMNT pour disposer d’options supplémentaires.

Vous pouvez également ajouter des mouvements personnalisés pour définir des gestes ou des expressions faciales. Décrivez des actions comme sourire, faire un signe de la main ou avoir l’air surpris, puis sélectionnez parmi les suggestions générées. Utilisez l’icône d’actualisation pour afficher de nouvelles options de mouvement si nécessaire.

Lorsque tout est prêt, choisissez votre résolution, 720p ou 1080p, puis cliquez sur Générer la vidéo.

Créer une vidéo avec VEO 3.1

Si vous choisissez VEO 3.1, vous pouvez créer des vidéos multi-scènes comportant jusqu’à huit scènes, chacune durant jusqu’à huit secondes.

Chaque scène peut avoir son propre dialogue, ses gestes et sa description, vous offrant un contrôle créatif détaillé. Ajoutez vos scripts, décrivez les actions que vous souhaitez et choisissez une voix.

Vous pouvez activer Générer une voix adaptée à la vidéo pour une synchronisation automatique, ou sélectionner manuellement une voix parmi vos voix personnalisées, la bibliothèque de voix HeyGen, ou les intégrations tierces compatibles comme 11 Labs ou LMNT.

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Générer la vidéo. Chaque scène consomme des crédits, et vous verrez un compteur en bas indiquant combien de scènes vous pouvez générer en fonction de votre offre.

Vous venez de créer une vidéo de placement de produit entièrement scénarisée et entièrement réalisée, avec des dialogues naturels, des gestes expressifs et une animation d’avatar fluide.