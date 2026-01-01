HeyGen x Slack
Tu equipo ya vive en Slack. Ahora HeyGen también. Genera vídeos narrados por avatares sin salir de tu espacio de trabajo, desde cualquier canal, mensaje directo o comando de barra.
Genera vídeos sin salir de Slack
La mayoría de las herramientas de vídeo quedan fuera de las que tu equipo realmente utiliza. Para cuando alguien las abre, la oportunidad ya ha pasado. HeyGen es ahora una aplicación nativa de Slack que se instala una sola vez y está disponible en todo tu espacio de trabajo.
@menciona a HeyGen en cualquier canal o mensaje directo con una indicación, y se publicará un vídeo terminado directamente en el hilo. Usa el comando de barra para tener control total. Configura notificaciones de vídeo automatizadas para que los vídeos completados de HeyGen aparezcan en el canal adecuado en cuanto estén listos. Sin compartir manualmente. Sin reenviar enlaces.
“@HeyGen crea un vídeo de bienvenida para las nuevas incorporaciones”
Añade HeyGen a tu espacio de trabajo de Slack
Haz clic en Añadir a Slack arriba y autoriza HeyGen en tu espacio de trabajo. Necesitarás permisos de administrador de Slack. La aplicación se instala en segundos y estará disponible de inmediato para todo tu equipo.
Conecta tu cuenta de HeyGen
Después de la instalación, vincula tu cuenta de HeyGen para autenticarte. Si aún no tienes una, puedes registrarte gratis en heygen.com. Un plan de pago desbloquea la generación completa de videos y tu gemelo digital.
Genera tu primer vídeo
Ve a cualquier canal o mensaje directo y escribe @HeyGen seguido de lo que necesites. HeyGen generará un vídeo narrado por un avatar y lo publicará directamente en el hilo. Normalmente tarda entre 2 y 5 minutos.
Configurar las notificaciones del canal
Configura opcionalmente HeyGen para enviar notificaciones de vídeos listos a canales específicos, de modo que tu equipo de contenidos, el equipo de ventas o los responsables de formación y desarrollo siempre sepan cuándo hay nuevos vídeos disponibles.
Tres formas de crear vídeos en Slack
Una vez que HeyGen esté instalado en tu espacio de trabajo, todo tu equipo dispondrá de tres formas nativas de generar y recibir vídeos. Sin cambiar de aplicación. Sin pasos manuales.
@mención en cualquier canal
Etiqueta a @HeyGen en cualquier canal o envíale un mensaje directo con una indicación en lenguaje sencillo. En pocos minutos se generará un video terminado y se publicará directamente en el hilo.
/comando heygen
Usa /heygen para tener un control total. Especifica el avatar, el idioma, el tono y el guion. Perfecto para tipos de vídeos con plantillas o repetibles que tu equipo utiliza con regularidad.
Notificaciones automatizadas
Conecta los eventos de vídeo de HeyGen con canales de Slack para que tu equipo reciba una notificación en cuanto un vídeo termine de procesarse, con un enlace directo listo para compartir o revisar.
Para qué lo utilizan los equipos
Desde actualizaciones de liderazgo que realmente se ven hasta vídeos de incorporación que dan la bienvenida a las nuevas contrataciones por su nombre.
Anuncios ejecutivos
Convierte un mensaje de Slack en un vídeo de anuncio del CEO o del director de producto que se publique en #announcements. Es imposible pasarlo por alto y mucho más atractivo que un muro de texto.
Bienvenidas a las nuevas incorporaciones
Cuando alguien se una a un canal, genera y publica automáticamente un vídeo de bienvenida personalizado usando su nombre, para que cada nuevo miembro del equipo se sienta valorado desde el primer día.
Celebraciones por victorias de ventas
Cuando se cierre un acuerdo en tu CRM, envía un vídeo personalizado con avatar al canal #sales-wins para celebrar al representante por su nombre y darle un momento de reconocimiento.
Clips de formación bajo demanda
Permite que los miembros del equipo mencionen a @HeyGen con un tema y reciban al instante un breve vídeo de formación o explicativo. Una base de conocimiento de autoservicio, creada a partir de las conversaciones.
Resúmenes de alertas de alta prioridad
Convierte mensajes urgentes de Slack en resúmenes en vídeo narrados por avatares para canales de alta prioridad como #incidents o #security-alerts, garantizando que la información crítica reciba la atención necesaria.
Empieza a crear vídeos con IA
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