HeyGen x Slack

La mayoría de las herramientas de vídeo quedan fuera de las que tu equipo realmente utiliza. Para cuando alguien las abre, la oportunidad ya ha pasado. HeyGen es ahora una aplicación nativa de Slack que se instala una sola vez y está disponible en todo tu espacio de trabajo.

@menciona a HeyGen en cualquier canal o mensaje directo con una indicación, y se publicará un vídeo terminado directamente en el hilo. Usa el comando de barra para tener control total. Configura notificaciones de vídeo automatizadas para que los vídeos completados de HeyGen aparezcan en el canal adecuado en cuanto estén listos. Sin compartir manualmente. Sin reenviar enlaces.