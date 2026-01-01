HeyGen
Integration partner

HeyGen x Slack

Tu equipo ya vive en Slack. Ahora HeyGen también. Genera vídeos narrados por avatares sin salir de tu espacio de trabajo, desde cualquier canal, mensaje directo o comando de barra.

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Descripción general de la integración

Genera vídeos sin salir de Slack

La mayoría de las herramientas de vídeo quedan fuera de las que tu equipo realmente utiliza. Para cuando alguien las abre, la oportunidad ya ha pasado. HeyGen es ahora una aplicación nativa de Slack que se instala una sola vez y está disponible en todo tu espacio de trabajo.

@menciona a HeyGen en cualquier canal o mensaje directo con una indicación, y se publicará un vídeo terminado directamente en el hilo. Usa el comando de barra para tener control total. Configura notificaciones de vídeo automatizadas para que los vídeos completados de HeyGen aparezcan en el canal adecuado en cuanto estén listos. Sin compartir manualmente. Sin reenviar enlaces.

@HeyGen crea un vídeo de bienvenida para las nuevas incorporaciones

1

Añade HeyGen a tu espacio de trabajo de Slack

Haz clic en Añadir a Slack arriba y autoriza HeyGen en tu espacio de trabajo. Necesitarás permisos de administrador de Slack. La aplicación se instala en segundos y estará disponible de inmediato para todo tu equipo.

2

Conecta tu cuenta de HeyGen

Después de la instalación, vincula tu cuenta de HeyGen para autenticarte. Si aún no tienes una, puedes registrarte gratis en heygen.com. Un plan de pago desbloquea la generación completa de videos y tu gemelo digital.

3

Genera tu primer vídeo

Ve a cualquier canal o mensaje directo y escribe @HeyGen seguido de lo que necesites. HeyGen generará un vídeo narrado por un avatar y lo publicará directamente en el hilo. Normalmente tarda entre 2 y 5 minutos.

4

Configurar las notificaciones del canal

Configura opcionalmente HeyGen para enviar notificaciones de vídeos listos a canales específicos, de modo que tu equipo de contenidos, el equipo de ventas o los responsables de formación y desarrollo siempre sepan cuándo hay nuevos vídeos disponibles.

Funciones

Tres formas de crear vídeos en Slack

Una vez que HeyGen esté instalado en tu espacio de trabajo, todo tu equipo dispondrá de tres formas nativas de generar y recibir vídeos. Sin cambiar de aplicación. Sin pasos manuales.

@mención

@mención en cualquier canal

Etiqueta a @HeyGen en cualquier canal o envíale un mensaje directo con una indicación en lenguaje sencillo. En pocos minutos se generará un video terminado y se publicará directamente en el hilo.

Comando de barra

/comando heygen

Usa /heygen para tener un control total. Especifica el avatar, el idioma, el tono y el guion. Perfecto para tipos de vídeos con plantillas o repetibles que tu equipo utiliza con regularidad.

Notificaciones

Notificaciones automatizadas

Conecta los eventos de vídeo de HeyGen con canales de Slack para que tu equipo reciba una notificación en cuanto un vídeo termine de procesarse, con un enlace directo listo para compartir o revisar.

Casos de uso

Para qué lo utilizan los equipos

Desde actualizaciones de liderazgo que realmente se ven hasta vídeos de incorporación que dan la bienvenida a las nuevas contrataciones por su nombre.

Anuncios ejecutivos

Anuncios ejecutivos

Convierte un mensaje de Slack en un vídeo de anuncio del CEO o del director de producto que se publique en #announcements. Es imposible pasarlo por alto y mucho más atractivo que un muro de texto.

Bienvenidas a las nuevas incorporaciones

Bienvenidas a las nuevas incorporaciones

Cuando alguien se una a un canal, genera y publica automáticamente un vídeo de bienvenida personalizado usando su nombre, para que cada nuevo miembro del equipo se sienta valorado desde el primer día.

Celebraciones por victorias de ventas

Celebraciones por victorias de ventas

Cuando se cierre un acuerdo en tu CRM, envía un vídeo personalizado con avatar al canal #sales-wins para celebrar al representante por su nombre y darle un momento de reconocimiento.

Clips de formación bajo demanda

Clips de formación bajo demanda

Permite que los miembros del equipo mencionen a @HeyGen con un tema y reciban al instante un breve vídeo de formación o explicativo. Una base de conocimiento de autoservicio, creada a partir de las conversaciones.

Resúmenes de alertas de alta prioridad

Resúmenes de alertas de alta prioridad

Convierte mensajes urgentes de Slack en resúmenes en vídeo narrados por avatares para canales de alta prioridad como #incidents o #security-alerts, garantizando que la información crítica reciba la atención necesaria.

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