Tu gemelo digital, en movimiento cinematográfico
Seedance 2.0 ya está integrado en toda HeyGen. Crea vídeos completos con tu Gemelo Digital verificado moviéndose a través de metraje cinematográfico, genera b-roll impactante a partir de una sola indicación y amplía cualquier escena con un control preciso del primer y último fotograma. Calidad de vídeo profesional, sin necesidad de equipo de rodaje.
Tres herramientas, una plataforma. Elige cómo creas
Seedance 2.0 está integrado en tres herramientas distintas dentro de HeyGen. Cada una está diseñada para un flujo de trabajo creativo diferente. Utiliza una sola o combina las tres.
Coloca tu gemelo digital en metraje cinematográfico de Seedance
Avatar Shots te permite crear escenas cinematográficas en las que tu Gemelo Digital verificado se mueve, gesticula y actúa dentro de metraje generado por Seedance. Elige cualquier entorno, ángulo de cámara o tipo de movimiento, con animaciones realistas y una consistencia total del personaje en cada plano.
Movimiento de personajes realista
Caminar, gesticular y actuar con un peso físico real y una credibilidad palpable en cada plano.
Apariencia coherente entre tomas
El rostro, la ropa y la identidad visual se mantienen fijos desde el primer fotograma hasta el último, sin deformaciones ni pérdida de detalle.
Varios avatares en una misma escena
Coloca varios gemelos digitales verificados en una única escena cinematográfica con movimiento sincronizado en todos los personajes del plano.
Cualquier fondo, cualquier tipo de plano
Movimientos de dolly, planos con grúa, FPV, grandes planos generales y primeros planos con un lenguaje de cámara cinematográfico que responde a tu prompt.
Tu identidad, totalmente protegida. Seedance no permite rostros humanos en su API pública. La infraestructura de consentimiento de primera parte y verificación de identidad de HeyGen es la razón por la que tu Gemelo Digital verificado puede aparecer en las grabaciones de Seedance, algo que ninguna otra plataforma puede ofrecer.
Pasa de una sola indicación a un vídeo completo y terminado
Video Agent toma tu prompt y crea un vídeo completo a partir de él: guion, estructura, edición y locución. Tu Gemelo Digital se integra automáticamente en metraje cinematográfico de Seedance para generar un vídeo terminado, listo para publicar.
Del guion al vídeo final
Escribe tu prompt o pega tu guion y Video Agent creará la estructura, seleccionará los planos y te entregará un vídeo editado y terminado.
Hasta tres minutos por vídeo
Lo bastante largo para transmitir un mensaje real, pero lo bastante corto para mantener la atención, con planos cinematográficos de Seedance montados automáticamente.
Varios avatares en una misma escena
La estructura, el ritmo y la edición se gestionan por ti, para que puedas publicar directamente en cualquier canal sin trabajo de producción adicional.
Identidad verificada integrada
Cada vídeo utiliza tu Gemelo Digital verificado y está protegido por la infraestructura de consentimiento de primera parte de HeyGen.
Creado para producir a gran escala sin sacrificar la calidad. Video Agent está diseñado para equipos y creadores que necesitan generar contenido de forma constante para campañas, cursos y canales.
Genera metraje b‑roll cinematográfico a partir de un prompt o de una imagen de referencia
El Generador de Vídeo con IA te da acceso directo a Seedance 2.0 para la generación de texto a vídeo e imagen a vídeo. Describe una escena, sube una referencia y obtén metraje cinematográfico de calidad premium con un control preciso del primer y último fotograma.
Texto a b-roll cinematográfico
Describe cualquier escena y Seedance genera metraje cinematográfico con control de cámara a nivel de director y un movimiento físicamente preciso.
Imagen de referencia para el metraje
Sube una foto de producto, una imagen de ubicación o cualquier referencia visual y mantén el estilo, la sensación y el tema coherentes en cada fotograma.
Control del primer y último fotograma
Define con precisión dónde empieza y termina una escena y deja que Seedance genere todo lo que ocurre entre medias con una continuidad visual perfecta.
Imágenes de calidad de estudio con solo un prompt
Genera material de recurso que parezca rodado en localización con un equipo completo, usando iluminación dinámica, física realista y movimientos de cámara cinematográficos.
El b-roll cinematográfico ya no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de indicaciones. Cuando sube el listón, ajusta tu creatividad en la edición. Usa Seedance 2.0 para incorporar lo imposible en cada plano.
Vídeo cinematográfico para cualquier caso de uso
Desde vídeos de marca completos hasta contenido social que detiene el scroll, Seedance 2.0 dentro de HeyGen te ofrece material de calidad profesional en todos los formatos y para todo tipo de audiencias.
Vídeos de marca y de producto
Crea vídeos de marca completos con tu Gemelo Digital presentando en entornos cinematográficos. Presentaciones comerciales, lanzamientos de productos y comunicados corporativos con una calidad de producción a la altura de tu marca.
Contenido para redes sociales y anuncios
Genera tomas cinematográficas de recurso y planos de avatar que detengan el scroll. Añade referencias de producto, de localización o de estilo, y Seedance creará metraje que encaje exactamente con tu briefing creativo.
Formación y educación
Crea módulos de formación completos y contenido educativo con tu Gemelo Digital. Un solo prompt genera un vídeo estructurado y totalmente editado de hasta tres minutos, listo para integrarse en cualquier LMS o plataforma de aprendizaje.
Liderazgo de opinión y marca personal
Publica de forma constante sin tener que ponerte delante de la cámara cada vez. Tu Gemelo Digital verificado transmite tu mensaje en escenarios cinematográficos, con el realismo y la presencia que tu audiencia espera de tu marca personal.
Demostraciones y presentaciones de productos
Sube una foto de tu producto y genera un vídeo cinematográfico construido a su alrededor. Iluminación dinámica, movimiento realista, múltiples ángulos. Contenido de producto que detiene el scroll sin necesidad de estudio, fotógrafo ni presupuesto de producción.
Contenido con varias personas y en formato de panel
Coloca varios avatares verificados en una misma escena cinematográfica. Conversaciones, entrevistas y contenidos tipo mesa redonda con una apariencia coherente y movimiento sincronizado en todos los personajes del plano.
Sea lo que sea que quieras crear, ahora puedes hacerlo
Seedance 2.0 funciona con Avatar Shots, Video Agent y el Generador de Vídeo con IA. El modelo de vídeo con IA más cinematográfico del mundo ahora está integrado en cada herramienta que creas. Valorada como nº 1 en realismo en G2. Tu Gemelo Digital, tu identidad verificada, tu historia.