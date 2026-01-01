HeyGen x Claude
Claude escribe el guion. HeyGen entrega el vídeo. Estés en Claude.ai, Claude Desktop o Claude Code, solo necesitas un prompt para obtener un vídeo finalizado con narración de avatar.
Del prompt al vídeo dentro de Claude
Antes de esta integración, el flujo de trabajo era así: escribir un guion en Claude, copiarlo, abrir HeyGen, pegar, configurar tu avatar, generar, esperar, descargar, compartir. Cada paso era manual. Cada paso suponía un cambio de contexto. Ahora Claude se encarga de todo el ciclo.
Ahora Claude se encarga de todo el proceso. Tú describes lo que necesitas. Claude escribe el guion, llama a las herramientas de vídeo de HeyGen a través de MCP, supervisa el renderizado y devuelve un enlace para compartir, todo dentro de una única conversación, sin que tengas que salir de Claude.
“Escribe un vídeo explicativo de 45 segundos sobre nuestro nuevo flujo de incorporación para clientes empresariales. Utiliza el avatar ejecutivo.”
Ten a punto tu cuenta de HeyGen
Inicia sesión o crea una cuenta gratuita en heygen.com. Todos los planes son compatibles con MCP y Skills. La generación de vídeo utiliza tu saldo de créditos premium existente. No hay ningún coste adicional por la propia integración.
Elige tu interfaz de Claude
Claude.ai: Ve a Connectors y añade HeyGen. Claude Desktop: Añade el servidor MCP de HeyGen a la configuración de tu escritorio. Claude Code: Ejecuta npx skills add heygen-com/skills en tu terminal.
Autentica tu cuenta
Para Claude.ai y Claude Desktop, autoriza HeyGen a través de la pantalla de consentimiento de OAuth. No se necesita clave de API. Para Claude Code, configura tu HEYGEN_API_KEY como una variable de entorno.
Genera tu primer vídeo
En Claude.ai o en la versión de escritorio, simplemente describe en el chat el vídeo que quieres. En Claude Code, pega tu primer prompt y observa cómo Claude investiga, redacta el guion y produce un vídeo terminado.
Elige tu interfaz de Claude
HeyGen funciona en todos los entornos de Claude. Cada vía de integración está optimizada para un tipo de usuario diferente.
Claude.ai y Escritorio
Añade HeyGen como conector directamente en Claude.ai o Claude Desktop. Autentícate una sola vez con OAuth — sin claves de API, sin configuración — y empieza a generar vídeos desde cualquier conversación.
Claude Desktop (avanzado)
Ejecuta el servidor MCP de HeyGen localmente y conéctalo a Claude Desktop para una integración más profunda. Ideal para equipos que quieren tener el control total de su configuración o de sus flujos de trabajo on‑premise.
Código Claude
Instala HeyGen Skills en Claude Code y convierte tu terminal en una completa cadena de producción de vídeo. Investiga, redacta, genera y traduce, todo desde una única instrucción.
Lo que puedes crear
La capacidad de Claude para investigar, razonar y redactar, combinada con la producción de vídeo de HeyGen, desbloquea flujos de trabajo que antes no eran posibles cuando ambas herramientas vivían en pestañas separadas.
De la investigación al vídeo
Pídele a Claude que investigue un tema, redacte un guion y produzca el vídeo. Claude Code con HeyGen Skills puede tomar una sola instrucción y generar varios vídeos terminados.
Versiones multilingües instantáneas
Después de generar un vídeo, pídele a Claude que lo traduzca y lo vuelva a renderizar en cualquiera de más de 175 idiomas con la traducción con sincronización labial de HeyGen, todo desde un mensaje de seguimiento.
Producción automatizada de cursos
Proporciona un programa de estudios. Claude Code con HeyGen Skills investiga cada módulo, redacta los guiones y produce vídeos de lecciones dirigidas por avatares.
Vídeos de alcance personalizados
Claude redacta un guion personalizado para cada posible cliente. HeyGen genera un vídeo de avatar único para cada contacto. Claude Code puede ejecutar esto para cientos de leads.
Anuncios de productos
Proporciona a Claude tus notas de lanzamiento. Escribe el guion, llama a HeyGen para generar un vídeo con un avatar ejecutivo y devuelve un enlace listo para compartir por Slack o correo electrónico.
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