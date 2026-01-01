HeyGen
Integration partner

HeyGen x Claude

Claude escribe el guion. HeyGen entrega el vídeo. Estés en Claude.ai, Claude Desktop o Claude Code, solo necesitas un prompt para obtener un vídeo finalizado con narración de avatar.

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Descripción general de la integración

Del prompt al vídeo dentro de Claude

Antes de esta integración, el flujo de trabajo era así: escribir un guion en Claude, copiarlo, abrir HeyGen, pegar, configurar tu avatar, generar, esperar, descargar, compartir. Cada paso era manual. Cada paso suponía un cambio de contexto. Ahora Claude se encarga de todo el ciclo.

Ahora Claude se encarga de todo el proceso. Tú describes lo que necesitas. Claude escribe el guion, llama a las herramientas de vídeo de HeyGen a través de MCP, supervisa el renderizado y devuelve un enlace para compartir, todo dentro de una única conversación, sin que tengas que salir de Claude.

Escribe un vídeo explicativo de 45 segundos sobre nuestro nuevo flujo de incorporación para clientes empresariales. Utiliza el avatar ejecutivo.

1

Ten a punto tu cuenta de HeyGen

Inicia sesión o crea una cuenta gratuita en heygen.com. Todos los planes son compatibles con MCP y Skills. La generación de vídeo utiliza tu saldo de créditos premium existente. No hay ningún coste adicional por la propia integración.

2

Elige tu interfaz de Claude

Claude.ai: Ve a Connectors y añade HeyGen. Claude Desktop: Añade el servidor MCP de HeyGen a la configuración de tu escritorio. Claude Code: Ejecuta npx skills add heygen-com/skills en tu terminal.

3

Autentica tu cuenta

Para Claude.ai y Claude Desktop, autoriza HeyGen a través de la pantalla de consentimiento de OAuth. No se necesita clave de API. Para Claude Code, configura tu HEYGEN_API_KEY como una variable de entorno.

4

Genera tu primer vídeo

En Claude.ai o en la versión de escritorio, simplemente describe en el chat el vídeo que quieres. En Claude Code, pega tu primer prompt y observa cómo Claude investiga, redacta el guion y produce un vídeo terminado.

Superficies

Elige tu interfaz de Claude

HeyGen funciona en todos los entornos de Claude. Cada vía de integración está optimizada para un tipo de usuario diferente.

Conector MCP

Claude.ai y Escritorio

Añade HeyGen como conector directamente en Claude.ai o Claude Desktop. Autentícate una sola vez con OAuth — sin claves de API, sin configuración — y empieza a generar vídeos desde cualquier conversación.

Servidor MCP local

Claude Desktop (avanzado)

Ejecuta el servidor MCP de HeyGen localmente y conéctalo a Claude Desktop para una integración más profunda. Ideal para equipos que quieren tener el control total de su configuración o de sus flujos de trabajo on‑premise.

Skills de HeyGen

Código Claude

Instala HeyGen Skills en Claude Code y convierte tu terminal en una completa cadena de producción de vídeo. Investiga, redacta, genera y traduce, todo desde una única instrucción.

Casos de uso

Lo que puedes crear

La capacidad de Claude para investigar, razonar y redactar, combinada con la producción de vídeo de HeyGen, desbloquea flujos de trabajo que antes no eran posibles cuando ambas herramientas vivían en pestañas separadas.

De la investigación al vídeo

De la investigación al vídeo

Pídele a Claude que investigue un tema, redacte un guion y produzca el vídeo. Claude Code con HeyGen Skills puede tomar una sola instrucción y generar varios vídeos terminados.

Icono de reproducción que representa iniciar un vídeo generado por IA en HeyGen

Versiones multilingües instantáneas

Después de generar un vídeo, pídele a Claude que lo traduzca y lo vuelva a renderizar en cualquiera de más de 175 idiomas con la traducción con sincronización labial de HeyGen, todo desde un mensaje de seguimiento.

Icono del botón de reproducción para iniciar un vídeo generado por IA

Producción automatizada de cursos

Proporciona un programa de estudios. Claude Code con HeyGen Skills investiga cada módulo, redacta los guiones y produce vídeos de lecciones dirigidas por avatares.

Vídeos de alcance personalizados

Vídeos de alcance personalizados

Claude redacta un guion personalizado para cada posible cliente. HeyGen genera un vídeo de avatar único para cada contacto. Claude Code puede ejecutar esto para cientos de leads.

Icono de reproducción para iniciar un vídeo generado por IA de HeyGen

Anuncios de productos

Proporciona a Claude tus notas de lanzamiento. Escribe el guion, llama a HeyGen para generar un vídeo con un avatar ejecutivo y devuelve un enlace listo para compartir por Slack o correo electrónico.

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