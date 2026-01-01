Explora el Geniverso
El Geniverse cobra vida a través de nuestras comunidades en línea, encuentros, programa de embajadores y recursos prácticos que te ayudan a aprender, conectar y crecer.
academia
HeyGen Academy te enseña a crear vídeos profesionales con IA en cuestión de minutos mediante tutoriales prácticos y sencillos, directamente dentro de HeyGen. Obtén una visión general y aprende sobre productos y funciones específicas.
embajadores
Un programa selectivo, basado en solicitud, para emprendedores, especialistas en marketing, educadores y creadores de conocimiento destacados que quieran convertirse en líderes del futuro de la creación de vídeo impulsada por IA.
encuentros
Los meetups son encuentros donde creativos, dueños de negocios, tecnólogos, especialistas en marketing y entusiastas de la IA se reúnen en persona para compartir, aprender e inspirarse sobre casos de uso de vídeo con IA.
Próximos seminarios web y eventos
Únete a los seminarios web y eventos de HeyGen para empezar a usar HeyGen, conocer las últimas novedades del producto y escuchar a ponentes invitados que comparten sus flujos de trabajo e ideas sobre vídeos con IA.
El Geniverse, en cifras
Impulsado por una huella global en constante crecimiento, el Geniverse reúne a millones de usuarios de todos los países del mundo a través de eventos, encuentros y experiencias compartidas.
Sigo alucinado. Nunca había visto nada así en Cabo. La demostración de clonación me mostró que ya no tengo que pasarme la vida creando contenido. Esto literalmente podría cambiarlo todo para mí.