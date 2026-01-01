Programa de Embajadores de HeyGen
El programa de Embajadores de HeyGen es una oportunidad selectiva basada en solicitudes para que emprendedores, especialistas en marketing, educadores y creadores de contenido basado en conocimiento destacados se conviertan en líderes del futuro de la creación de videos impulsada por IA.
Descripción del programa
Estamos invitando a un grupo selecto de visionarios a convertirse en Embajadores. Formarás parte de un círculo de innovadores creativos que están reinventando la forma en que el mundo se comunica. Fomentarás comunidad, encenderás ideas y ayudarás a dar forma a lo que viene después.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
Lo que harás
Organiza encuentros inspiradores y reales
Desde talleres de vídeo con IA hasta eventos de networking, reúne a los innovadores de tu comunidad para explorar el futuro de la narración visual.
Promociona HeyGen dentro de tu red
Ayuda a tus compañeros, equipos y organizaciones a descubrir formas prácticas de integrar el vídeo con IA en sus flujos de trabajo empresariales, educativos y creativos.
Lidera comunidades locales o virtuales vibrantes
Crea grupos locales de creadores, tecnólogos y narradores entusiasmados por explorar juntos el vídeo con IA mediante encuentros periódicos, foros en línea o proyectos colaborativos.
Crea y comparte contenido innovador
Utiliza las funciones más recientes de HeyGen para demostrar lo que es posible e inspirar a otros a innovar, mientras compartes tus comentarios con el equipo de producto de HeyGen.
Ser embajadora no solo me dio nuevas herramientas creativas, sino también una plataforma para empoderar a otras personas y demostrar cómo la IA puede hacer que la narración de historias, la educación y el emprendimiento sean más accesibles para todo el mundo.”
Ventajas
Reconocimiento profesional
Recibe reconocimiento profesional con una insignia oficial de Embajador para compartir en redes sociales.
Experiencia en liderazgo
Experiencia de liderazgo que impulsa tu currículum en creación de videos con IA y construcción de comunidad.
Subvenciones para patrocinar
Solicita subvenciones para patrocinar tus talleres y eventos de vídeo con IA.
Créditos de HeyGen
Recibe créditos generativos de HeyGen de cortesía como premio para crear más vídeos.
Membresía exclusiva
Membresía exclusiva en una comunidad privada de Embajadores para hacer networking y recibir apoyo.
Oportunidades para aparecer en destacados
Oportunidades de aparecer en HeyGen en blogs, redes sociales y boletines.
Oportunidades para hablar en público
Invitaciones para asistir o hablar en eventos exclusivos de HeyGen, tanto en línea como presenciales.
Acceso directo al equipo de HeyGen
Obtén acceso directo al equipo de HeyGen
Enviar comentarios sobre el producto
Oportunidades para proporcionar comentarios de los usuarios sobre productos y funciones.
Solicitar ahora
Estamos seleccionando una pequeña clase de Embajadores de alto impacto. Si estás listo para convertirte en un líder en el ámbito de la creación de vídeos con IA, presenta tu solicitud hoy mismo. Las candidaturas se revisan de forma continua, normalmente en un plazo de 4 semanas desde su envío.