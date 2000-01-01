Crea el video que tu startup necesita en minutos, no meses
Convierte tus actualizaciones en videos que la gente realmente vea. Con tu gemelo digital, puedes crear rápidamente anuncios de video del fundador, explicaciones de productos, publicaciones en redes sociales y formaciones de calidad empresarial. Sin estudio. Sin regrabaciones.
Escala sin perder velocidad
HeyGen empodera a los fundadores de startups para hacer más con menos, creando contenido de video de alto volumen, alta calidad y escalable sin agotar su limitado presupuesto o tiempo. Enfoca tus recursos en el desarrollo del producto y el crecimiento en su lugar.
La ventaja tenaz
La producción de vídeos tradicional es costosa y lleva mucho tiempo. HeyGen elimina estas barreras.
Estar presente en todas partes
Escala tu rostro y voz con un gemelo digital y un clon de voz. Preséntate ante clientes, inversores y tu equipo en todos los canales desde el primer día.
Muévete con la rapidez de una startup
Crea anuncios de vídeo del fundador, explicaciones, clips sociales y formaciones en minutos con un guion o indicación. No se necesita estudio ni equipo.
Siempre en marca
Bloquea fuentes, colores, logotipos y barras inferiores con el Kit de Marca para que cada vídeo mantenga una consistencia desde el primer día.
Tu estrategia de vídeo liderada por el fundador, impulsada por HeyGen
Cada actualización merece un vídeo. Ahora toma minutos, no meses.
Anuncios del fundador
Presenta características, comparte hitos o anima al equipo con un mensaje en vídeo del CEO. Graba una vez con tu gemelo digital, luego envía vídeos de comunicación en minutos.
Explicaciones de producto
Convierte funciones complejas en demos simples y visualizables. Cambia capturas de pantalla o edita el guion y regenera en cualquier momento para que tus ejemplos de video demostración de producto siempre coincidan con la última versión.
Vídeos sociales
Publica clips cortos que aumenten tu alcance y confianza. Programa un mes de publicaciones con subtítulos automáticos y tamaños con un solo clic para Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts y TikTok.
El producto de crecimiento más rápido en G2 por una razón
Menos producción, más comunicación, crecimiento más rápido. Estos son resultados reales de nuestros clientes
Capacidades clave que encantan a los fundadores
Gemelo digital
Crea una versión realista de ti mismo que aparezca en tus vídeos con movimientos y expresiones naturales. Perfecto para un anuncio, introducción y vídeo explicativo de inicio.
Clonación de voz
Haz que tu voz real coincida con alta fidelidad. Edita una frase o actualiza un párrafo sin necesidad de volver a grabar para mantener la consistencia del tono y la energía en todos los vídeos.
Actualizaciones fáciles
Edita el guion, cambia una pantalla y pulsa generar. Sin nuevas tomas, sin esperas. Los documentos, recorridos y formaciones se mantienen actualizados para que siempre tengas los mejores vídeos de demostración de productos.
Plantillas y proporciones
Comienza con diseños probados para notas de lanzamiento, videos de actualización para inversores, explicaciones de características y clips sociales. Exporta en formato vertical, cuadrado o apaisado con un solo clic.
Subtítulos y subtítulos automáticos
Mejorar la comprensión y accesibilidad a través de canales, reuniones y geografías.
Kit de marca
Sube tu logotipo, colores, fuentes, tercios inferiores y placas de introducción/conclusión. Asegura la consistencia en toda tu biblioteca de vídeos.
De la idea al vídeo instantáneamente
Convierte tu voz de fundador en vídeos atractivos y acordes a la marca sin necesidad de un estudio o de volver a grabar.
Graba una vez
Crea tu gemelo digital y clon de voz mediante un proceso guiado sencillo. Captura tu presencia una vez y luego está presente en todas partes cuando sea importante.
Escríbelo (o díctalo)
Escribe un mensaje, pega tu borrador o utiliza el asistente de guion para perfeccionar el mensaje. Mantenlo claro, humano y listo para encantar a los espectadores.
Marca y genera
Aplica tu Kit de Marca, añade pantallas o activos, elige la relación de aspecto y haz clic en generar. Resultados de calidad de estudio en minutos.
Publicar y actualizar
Descarga, integra o comparte en tus canales con calidad 4k. Edita una línea más tarde, regenera y mantén cada video actualizado a medida que tu producto se envía.
Certificado para cumplir con los estándares globales de seguridad y cumplimiento
Recursos
Preguntas Frecuentes
¿Qué es HeyGen para Fundadores?
HeyGen para Fundadores ayuda a los líderes de startups a crear vídeos de fundadores, productos y equipos de calidad de estudio en minutos utilizando generación de vídeo potenciada por IA.
¿Cómo pueden los fundadores utilizar HeyGen para crear los mejores vídeos de demostración de productos y vídeos explicativos de productos?
Los fundadores pueden convertir descripciones de características, videos de actualización para inversores o guías de usuario en videos demostrativos y explicativos atractivos utilizando un guion o una simple indicación.
¿Qué tipos de vídeos de startups funcionan mejor con HeyGen?
HeyGen es ideal para vídeos de fundadores, vídeos explicativos de productos, vídeos de actualización para inversores y vídeos de lanzamiento de productos que mantienen a las startups visibles y consistentes.
¿Es HeyGen adecuado para startups en etapas iniciales con presupuestos pequeños?
Sí. HeyGen reemplaza a costosos equipos de producción con herramientas de video AI escalables, ayudando a las startups a comunicarse de manera efectiva mientras ahorran tiempo y dinero.
¿Cómo protege HeyGen la imagen y los datos de los fundadores?
HeyGen cumple con los estándares SOC 2 Tipo II, GDPR y CCPA para garantizar que cada gemelo digital y video permanezca privado, seguro y conforme.
¿Cómo pueden las startups utilizar HeyGen para crear vídeos de actualización para inversores?
Las startups pueden convertir informes regulares para inversores en actualizaciones de video atractivas en minutos. Con HeyGen, los fundadores pueden grabar una vez y generar automáticamente videos pulidos listos para inversores que comunican hitos, métricas y objetivos claramente.
¿Qué hace diferente a HeyGen de otros creadores de videos para startups?
HeyGen utiliza inteligencia artificial para crear gemelos digitales realistas y plantillas de marca, permitiendo que los fundadores produzcan vídeos explicativos de startups, demostraciones de productos y mensajes en vídeo de CEOs que se ajusten a su identidad de marca sin depender de un equipo de producción.
¿Puede HeyGen ayudar con vídeos de lanzamiento de productos y demostraciones?
Sí. Los fundadores pueden utilizar HeyGen para crear al instante vídeos de lanzamiento de productos o ejemplos de vídeos de demostración de productos subiendo activos, añadiendo un guion y generando vídeos potenciados por IA que se mantienen perfectamente alineados con la marca en todos los canales.