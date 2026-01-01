Ratava es una agencia de medios de IA que combina el cine tradicional con avatares de IA y herramientas generativas para crear vídeos para comunicaciones B2B, marketing, ventas y mensajes internos. Dirigida por los directores creativos Maximus Jenkins y Kaleb Manske, Ratava trabaja con clientes de agencias de marketing, corredurías y franquicias que necesitan contenido de vídeo dinámico y de gran volumen sin la pesada carga de la producción tradicional.

Antes de integrar HeyGen, Ratava se enfrentaba a cuellos de botella recurrentes. Cada rodaje con un cliente, especialmente con ejecutivos, requería una planificación precisa, múltiples tomas y una coordinación exhaustiva. “Hacíamos una grabación con un CEO y teníamos que dejarlo todo perfecto ese mismo día”, dijo Maximus. Si algo no se capturaba correctamente, no había una forma sencilla de volver atrás. Los ejecutivos a menudo iban justos de tiempo, se sentían incómodos frente a la cámara o no estaban disponibles para repetir tomas, lo que significaba que una sola oportunidad perdida podía frenar por completo todo un proyecto.

El propio proceso de producción aumentaba aún más la presión. Los pocos días de rodaje disponibles generaban plazos muy ajustados, mientras que el talento nervioso o con miedo a la cámara frenaba el ritmo. La posproducción alargaba todavía más los proyectos, lo que dificultaba entregar contenido fresco con rapidez. “Uno de los mayores retos era simplemente conseguir que alguien se pusiera delante de la cámara”, explicó Maximus. Para los clientes que necesitaban un flujo constante de vídeos personalizados, estas limitaciones hacían que escalar fuera casi imposible.

Crear una biblioteca reutilizable de avatares para producir a escala

HeyGen lo cambió todo para Ratava. Al grabar a los ejecutivos una sola vez y crear una biblioteca de avatares, Ratava pudo generar nuevo contenido bajo demanda sin necesidad de otra sesión de rodaje, ya fuera días, meses o incluso años después. “Ahora podemos crear una biblioteca de entre 15 y 30 avatares y generar nuevo contenido siempre que lo necesiten”, compartió Maximus. Lo que antes estaba limitado por las restricciones del rodaje en vivo se convirtió en un sistema flexible y abierto para una producción de vídeo continua.

El alcance creativo se amplió de forma espectacular. Las propuestas en vídeo evolucionaron de diapositivas estáticas a presentaciones dinámicas con avatares de los ejecutivos. El marketing de eventos se reinventó con vídeos promocionales personalizados antes de las conferencias, presentaciones en directo de ponentes mediante avatares durante los eventos y vídeos de resumen posteriores que combinaban imágenes de avatares con grabaciones en tiempo real. En lugar de producciones puntuales, Ratava ahora podía ofrecer campañas continuas a gran escala.

Para Maximus, el impacto fue tanto personal como profesional. Habiendo comenzado en el cine tradicional, vio la IA como una fuerza democratizadora: “La IA me permite hacer cosas que antes nunca podía, ya fuera porque eran demasiado caras, requerían demasiado tiempo o eran técnicamente complejas. Ahora puedo producir vídeos con efectos de paracaidismo y variaciones de idioma a nivel global sin millones de dólares ni un equipo completo.”

“HeyGen nos permite dar voz a nuestros clientes, muchos de los cuales no se sienten cómodos frente a la cámara. Ese es el corazón de la narración de historias, y ahora cualquiera puede hacerlo”, dijo Kaleb. También destacó lo sencillo que era usar la plataforma: “Como editor de vídeo, no hubo curva de aprendizaje. Pero incluso alguien nuevo en vídeo podría entrar y empezar a crear. Solo tienes que escribir tu guion y listo.”

Demostrando el poder de la IA con logros personales y profesionales

Desde que adoptó HeyGen, Ratava ha ampliado la producción de contenido en todos los casos de uso principales, ahorrando tiempo y desbloqueando nuevas oportunidades creativas.

Velocidad a gran escala : Redujeron el tiempo de entrega de los vídeos tipo entrevista de varias semanas a un solo día. “Terminamos y decimos: ‘He hecho esto hoy’. Eso nunca había pasado antes”, dijo Kaleb.

: Redujeron el tiempo de entrega de los vídeos tipo entrevista de varias semanas a un solo día. “Terminamos y decimos: ‘He hecho esto hoy’. Eso nunca había pasado antes”, dijo Kaleb. Alcance global : Aprovechó la localización de idiomas para expandirse a los mercados de habla hispana y francesa sin necesidad de dominar esos idiomas. “Puedo presentar a personas que hablan árabe o francés sin saber el idioma”, añadió Maximus.

: Aprovechó la localización de idiomas para expandirse a los mercados de habla hispana y francesa sin necesidad de dominar esos idiomas. “Puedo presentar a personas que hablan árabe o francés sin saber el idioma”, añadió Maximus. Personalización en profundidad: Las tasas de apertura de los vídeos en las campañas de prospección aumentaron del 10% al 30–40% gracias a los mensajes personalizados con avatares.

El momento mágico para Maximus llegó cuando vio en acción la calidad de sincronización labial de HeyGen. “Subí mi voz y vi a mi avatar hablar con la cara de mi cliente, y se veía perfecto”. Para Kaleb, fue enviar un vídeo de “buenos días” a su madre. “Ella respondió: ‘Yo también te quiero’, y no tenía ni idea de que era IA. Ahí fue cuando supe lo real que era esto”.

Desde entonces, HeyGen se ha convertido en un pilar fundamental del modelo de negocio de Ratava. Lo integraron en su CRM, lo que les permite realizar campañas de vídeo automatizadas y localizadas. “El 98 % de nuestros vídeos ahora incluyen avatares de HeyGen de alguna manera”, dijo Maximus. “Se ha convertido en parte de nuestras herramientas, como actores que podemos desplegar en cualquier momento.”

A medida que Ratava sigue creciendo, HeyGen sigue siendo clave en su visión: ayudar a sus clientes a contar mejores historias, más rápido y a una fracción del coste tradicional. “Hemos construido nuestro negocio sobre HeyGen”, señaló Maximus. “Los resultados hablan por sí solos.”