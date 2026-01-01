Fundada en 2016, Pray.com es la aplicación número uno para la oración y la meditación, y sirve como destino digital para la fe.

Ryan Beck, CTO y cofundador de Pray.com, detectó una clara carencia en la forma en que las organizaciones religiosas aprovechaban la tecnología. “Trabajamos con los ministerios y organizaciones sin ánimo de lucro más grandes del mundo para ayudarles a digitalizarse y conectar con nuevos miembros en línea”, dijo Ryan.

Desde el principio, la visión de Pray.com fue llevar herramientas modernas a un sector que históricamente se ha quedado atrás en la adopción digital. Esa visión evolucionó rápidamente hacia un enfoque en la inteligencia artificial (IA). “Cuando surgieron los modelos de lenguaje grandes y los modelos de difusión, supimos que teníamos que adoptarlos para nuestros socios ministeriales y organizaciones sin ánimo de lucro, para que pudieran amplificar su mensaje y su impacto”, dijo Ryan. Fue entonces cuando Pray.com recurrió a HeyGen.

Hacer posible lo imposible con vídeo de IA

Antes de adoptar HeyGen, el nivel de traducción y localización que Pray.com imaginaba simplemente no era viable. Muchos de los socios de Pray.com habían construido escuelas, iglesias y organizaciones humanitarias en regiones donde no se hablaba inglés. Estos fundadores nunca habían podido comunicarse directamente con los miembros locales en su lengua materna.

«No era solo un desafío; era imposible», dijo Ryan. «Estas organizaciones no tenían las herramientas ni el presupuesto para traducir miles de vídeos a distintos idiomas y regiones».

HeyGen no solo agilizó el proceso, sino que abrió una puerta que había estado cerrada. “Con las traducciones con IA, ahora pueden hablar con sus comunidades de todo el mundo sin depender de un traductor”, explicó Ryan. “Eso nunca había sido posible antes.”

Uno de los momentos más transformadores llegó durante un hackathon interno. Un compañero en Argentina presentó un vídeo de demostración que utilizaba la tecnología de traducción con IA de HeyGen para mostrar a uno de los socios ministeriales de Pray.com —un tejano de 75 años— hablando un español fluido. “Él no habla ni una palabra de español, pero sonaba exactamente como él”, recordó Ryan. “Se lo enviamos y se quedó alucinado.”

Ese momento marcó un cambio. “Fue un momento mágico no solo para nosotros, sino también para nuestros clientes. Vieron de primera mano lo que la IA podía hacer por su misión.”

Las herramientas de traducción de HeyGen se convirtieron en una parte fundamental de la oferta de Pray.com. Un pastor las utilizó para enviar un sermón traducido al tagalo al primo de su esposa en Filipinas, que nunca lo había escuchado predicar. “Se echó a llorar”, dijo Ryan. “Fue una experiencia transformadora para ambos.”

Para Ryan, estas historias son más que anécdotas. Son la prueba de que HeyGen está cerrando brechas culturales, lingüísticas y emocionales. “Estas organizaciones están haciendo un trabajo real: campañas de recogida de alimentos, formación en educación financiera, orfanatos. Con HeyGen, sus fundadores pueden hablar directamente con las personas a las que están ayudando. Ese tipo de conexión simplemente no era posible antes.”

Amplificando el mensaje, una voz a la vez

Desde que implementó HeyGen, Pray.com ha podido ampliar de forma espectacular lo que ofrece a sus clientes sin aumentar los costes de producción ni necesitar ayuda externa. Los principales resultados incluyen:

Alcance global : Miles de vídeos de temática religiosa ahora se traducen a entre 8 y 30 idiomas en cuestión de minutos, no de meses.

: Miles de vídeos de temática religiosa ahora se traducen a entre 8 y 30 idiomas en cuestión de minutos, no de meses. Eficiencia de contenido : Lo que antes llevaba semanas ahora puede lograrse en cuestión de horas, permitiendo a los líderes amplificar su voz sin comprometer la autenticidad.

: Lo que antes llevaba semanas ahora puede lograrse en cuestión de horas, permitiendo a los líderes amplificar su voz sin comprometer la autenticidad. Impacto emocional: Los mensajes de vídeo ahora conservan la emoción, el ritmo y el tono del hablante incluso en un idioma completamente diferente.

Ryan ve esto solo como el comienzo. “Hemos pasado de traducciones solo de audio a traducciones de vídeo completas. Los avatares no solo se mueven de forma sincronizada, sino que además conservan la emoción y el ritmo natural. No es un doblaje torpe. Se siente real.”

Para él, la parte más gratificante es escuchar a los líderes de ministerios decir: “Yo hice esto”. “Eso es lo que permite HeyGen”, dijo. “Un fundador puede ver miles de vídeos traducidos y decir: ‘Yo hice eso’. Eso es realmente extraordinario.”

¿Su consejo para quienes están empezando con el vídeo con IA? “Ya no hay fronteras, ni físicas ni lingüísticas. Si eres creador de contenido, tu audiencia acaba de multiplicarse por mil.”

Con HeyGen, Pray.com no solo mantiene el ritmo de la innovación; está liderando un movimiento que hace que la fe sea más accesible, inclusiva y transformadora a escala global.