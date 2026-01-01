AI editing studio

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Estudio de edición con IA

Cuando te registras por primera vez en HeyGen con tu correo de trabajo, automáticamente te conviertes en el administrador de tu espacio de trabajo. El rol de administrador te da acceso completo, incluyendo facturación, seguridad y permisos, para que puedas establecer una base sólida desde el primer día. Después de iniciar sesión, crearás tu espacio de trabajo dándole un nombre —normalmente el de tu empresa o equipo— y subiendo una imagen de perfil o un logotipo para que sea fácilmente reconocible.

A partir de ahí, pasarás a la configuración del espacio de trabajo. Aquí puedes actualizar el nombre del espacio, cambiar la imagen si es necesario y empezar a personalizar el entorno para que encaje con tu marca. Una vez hecho esto, es el momento de incorporar a tus compañeros. En la pestaña Miembros, puedes invitar a personas por correo electrónico y asignarles roles: los administradores gestionan la facturación y la seguridad, los editores crean y editan contenido, y los lectores pueden acceder a los vídeos sin realizar cambios. Cada invitación otorga a tu equipo el nivel de acceso adecuado y os ayuda a colaborar de forma eficiente.

Como administrador, también eres responsable de la seguridad. En los ajustes de Seguridad, puedes habilitar el inicio de sesión único con proveedores como Okta o Microsoft Entra ID, configurar la autenticación en dos pasos y aplicar permisos basados en roles. Estos controles garantizan que tu espacio de trabajo se mantenga seguro y que tu contenido esté protegido.

Al completar estos pasos, tendrás un espacio de trabajo de HeyGen totalmente configurado, listo para la colaboración y la creación de vídeos. Esta base te permite mantener el orden, proteger tu marca y escalar la producción en todo tu equipo.

Esta ha sido tu introducción a HeyGen. En los siguientes módulos, exploraremos cómo personalizar tu kit de marca, profundizar en AI Studio y empezar a crear tus primeros vídeos con avatares, voces y plantillas.