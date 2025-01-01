Primeros pasos

Completemos tu cuenta con la lista de verificación de Primeros pasos. Primeros pasos es una lista de verificación integrada en el panel de HeyGen. La verás en el panel cuando inicies sesión en tu cuenta por primera vez. Está diseñada para guiar a los nuevos administradores a través de los pasos esenciales iniciales para activar su espacio de trabajo en HeyGen y preparar a su equipo para colaborar.

Accede al panel de primeros pasos

Inicia sesión en tu cuenta de HeyGen y abre el panel de control.

El panel de primeros pasos aparece cuando inicias sesión por primera vez como nuevo administrador. Esta lista de comprobación está integrada directamente en el panel de HeyGen y te ayuda a activar tu espacio de trabajo y preparar a tu equipo para colaborar.

Desde el panel, selecciona Comenzar para iniciar tu experiencia de incorporación.

Comprende los pasos de incorporación

La lista de tareas de primeros pasos incluye tres pasos principales:

Configura tu espacio de trabajo

Invitar a miembros

Configurar la configuración de seguridad

Cada paso se marca automáticamente como completado a medida que realizas las tareas requeridas. Puedes volver a la lista de comprobación en cualquier momento y no es necesario que lo completes todo en una sola sesión.

Configura tu espacio de trabajo

Este paso se centra en personalizar tu entorno de HeyGen.

Añadirás los detalles de tu marca, subirás los recursos clave y ajustarás la configuración del espacio de trabajo para que todo esté alineado con la identidad de tu equipo y listo para usarse.

Invitar miembros

Utiliza este paso para incorporar a tus compañeros a HeyGen.

Puedes invitar miembros a tu espacio de trabajo y asignarles los roles y permisos adecuados, asegurándote de que todos tengan el acceso que necesitan para colaborar de forma eficaz.

Configurar los ajustes de seguridad

Este paso garantiza que tu espacio de trabajo esté protegido.

Configurarás funciones de seguridad como el inicio de sesión único con proveedores como Okta o Azure, y establecerás controles de acceso para mantener tu cuenta segura.

A medida que se completa cada paso, se marca en el panel de Primeros pasos. Una vez terminado, tu espacio de trabajo se convierte en un centro totalmente personalizado con tu marca, seguro y colaborativo para tu equipo.