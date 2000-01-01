Invita a miembros a tu espacio de trabajo (para usuarios de Teams/Pro)

Veamos cómo invitar a tus compañeros de equipo a tu espacio de trabajo para que podáis colaborar y empezar a crear de inmediato.

Invitar a miembros a tu espacio de trabajo

Desde el panel de control, haz clic en tu cuenta y ve a gestionar espacios de trabajo. En la vista de gestión del espacio de trabajo, verás:

Lista de usuarios que ya has invitado

Sus funciones asignadas

Su estado actual de invitación

En esta sección también pueden aparecer compañeros de equipo que se hayan registrado en HeyGen usando el dominio de correo electrónico de tu empresa.

Puedes invitar a nuevos miembros de las siguientes maneras:

Introduciendo su dirección de correo electrónico, o

Copiar y compartir el enlace de invitación

Después de enviar una invitación, el correo electrónico del usuario aparecerá en la lista con el estado Invitación enviada.

Si tu espacio de trabajo está configurado para requerir aprobación para unirse, también verás las solicitudes de unión en esta vista.

Seguimiento del estado de invitaciones y solicitudes

Cuando un usuario inicia sesión en HeyGen, acepta la invitación y se une al espacio de trabajo, su estado se actualiza a Activo.

Si apruebas una solicitud para unirse, el usuario se convierte inmediatamente en un miembro activo del espacio de trabajo. Su nombre aparece en la lista de miembros activos y se ocupa una plaza.

Comprender los roles del espacio de trabajo

Los espacios de trabajo de HeyGen admiten varios roles, cada uno con diferentes permisos.

Superadministrador

Los superadministradores suelen gestionar el plan y los espacios de trabajo de HeyGen. Tienen acceso completo, incluido gestionar usuarios y permisos, realizar compras o mejoras, y crear, editar y revisar contenido.

Desarrollador

Los desarrolladores pueden crear contenido y acceder a la API de HeyGen. Asigna este rol a los miembros del equipo que necesiten integraciones avanzadas, como conectar un CRM o un sistema de correo electrónico.

Creador

Los creadores son usuarios que generan contenido de forma habitual. Pueden crear avatares, vídeos y voces, pero no pueden gestionar permisos, compras ni el acceso a la API.

Los creadores son usuarios que generan contenido de forma habitual. Pueden crear avatares, vídeos y voces, pero no pueden gestionar permisos, compras ni el acceso a la API. Visualizador

Los visualizadores suelen ser revisores o aprobadores. Pueden ver el contenido, pero no pueden editarlo.

Aprobar o denegar solicitudes para unirse

Si tu espacio de trabajo requiere que los usuarios soliciten acceso, puedes revisar las solicitudes en dos lugares:

El panel de notificaciones

La pestaña Miembros y Espacios de trabajo

Desde cualquiera de las dos ubicaciones, puedes aceptar o rechazar las solicitudes pendientes. Una vez aprobada, el usuario se convierte en miembro activo y ocupa una plaza.

Compartir contenido dentro del espacio de trabajo

Además de los roles, puedes controlar el acceso a proyectos, vídeos o carpetas individuales.

Para compartir contenido:

Selecciona el menú de tres puntos en un borrador, vídeo o carpeta

Elegir compartir

Desde ahí, puedes:

Compartir con usuarios específicos

Asignar permisos de solo visualización o de edición

Configura el acceso general para que sea solo para ti, solo para usuarios seleccionados o para cualquiera con acceso al espacio de trabajo

Los usuarios con el rol de Visualizador siempre tendrán acceso solo de lectura.

Compartir y publicar vídeos

Cuando se genera un vídeo, se abre en la página de compartir, donde puedes:

Proteger el vídeo con contraseña

Configurar permisos de acceso generales

Añadir o editar subtítulos

También puedes usar la pestaña Compartir para publicar el vídeo en la web, permitiendo que cualquiera vea una versión de solo visualización sin iniciar sesión.

Con estos pasos completados, ya estás listo para colaborar con tu equipo en HeyGen invitando a miembros, asignando roles y compartiendo contenido de forma segura.