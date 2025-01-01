Cómo generar un guion

Para los usuarios que quieren avanzar rápido, la IA de HeyGen puede generar un guion completo en cuestión de segundos. En lugar de empezar desde una página en blanco, solo tienes que describir de qué quieres que trate tu vídeo, el tono que buscas y los puntos clave que debe incluir. Cuantos más detalles añadas a tu indicación, más se parecerá el resultado a lo que habías imaginado.

Una vez que hagas clic en generar, HeyGen redactará un guion adaptado a tu contenido. Si no termina de convencerte, puedes ajustar tu prompt y volver a generarlo hasta encontrar la versión que mejor funcione. A continuación, el guion se coloca directamente en la línea de tiempo de tu proyecto, listo para impulsar la narración y los subtítulos.

A partir de ahí, puedes revisar y ajustar el texto igual que harías con un guion que hubieras escrito tú mismo. Las pausas, las pronunciaciones y la entonación se pueden afinar, dándote control sobre cómo suena la narración. La combinación de la rapidez de la IA y tu aportación creativa te permite producir guiones de alta calidad sin la inversión de tiempo que supone empezar desde cero.

Con la generación de guiones mediante IA, puedes pasar de la idea a una narración estructurada casi al instante, dejando más tiempo para centrarte en los elementos visuales, los avatares y las decisiones creativas que hacen que tu vídeo sea único.