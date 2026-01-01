Crear un avatar personalizado en HeyGen es una de las formas más potentes de dar vida a tu personalidad, marca o personaje. HeyGen ofrece varias formas de crear avatares, cada una diseñada para distintos casos de uso y niveles de control creativo.
HeyGen ofrece tres formas principales de crear un avatar:
Avatar hiperrealista Esta es la opción más realista de HeyGen. Al subir o grabar un breve vídeo, capturas expresiones faciales, movimientos y voz reales. El resultado es una versión digital de ti mismo muy realista, lo que hace que esta opción sea ideal para comunicaciones ejecutivas, formación corporativa y mensajes de cara al cliente en los que la autenticidad es fundamental.
Avatar de foto Si la grabación de vídeo no está disponible, los avatares de foto ofrecen una alternativa sencilla. Sube entre 10 y 15 imágenes de alta calidad y la IA de HeyGen generará un avatar con movimientos naturales, sincronización labial precisa y la voz que elijas. Este enfoque es rápido, fiable y muy adecuado para crear un gemelo digital sin necesidad de grabar vídeo.
Avatar Generado Para lograr la máxima libertad creativa, los Avatares Generados se crean íntegramente a partir de un prompt de texto. HeyGen diseña un personaje totalmente generado por IA con rasgos, estilos y voces únicos. Esta opción es ideal para personajes ficticios, branding estilizado y narrativas creativas.
Una vez que hayas creado tu avatar, podrás mejorarlo con Avatar IV, una función de nueva generación que añade movimientos expresivos y entornos dinámicos.
Avatar IV adapta las expresiones faciales, los gestos y los fondos para que coincidan con la emoción y el contexto de tu guion. Esto da como resultado una interpretación más natural, una mayor alineación emocional y una narración más inmersiva, independientemente del tipo de avatar con el que empieces.
Tanto si estás creando una representación realista de ti mismo como si estás diseñando una personalidad completamente nueva, HeyGen te ofrece las herramientas para que tu avatar sea realmente tuyo.