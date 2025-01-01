Home Academy Avatares Cómo usar Faceswap

Face Swap es el flujo de trabajo simplificado de HeyGen para la personalización de avatares. En lugar de crear un avatar desde cero, puedes tomar uno existente y sustituir la cara usando una sola foto.

Al elegir un avatar base y subir una imagen clara de frente, HeyGen genera una nueva versión en segundos y la guarda directamente en tu colección de Avatares. El avatar actualizado está listo para usarse de inmediato en cualquier proyecto.

Acceder a Face Swap

Para empezar, abre Aplicaciones, haz clic en Ver todo y selecciona Intercambio de caras.

Busca el avatar que quieres actualizar y elige el aspecto con el que te gustaría trabajar.

Cambia la cara de tu avatar

Después de seleccionar tu avatar base, sube una foto clara y frontal de la cara que quieras aplicar.

Haz clic en Vista previa del avatar para ver cómo queda la transformación. Si estás satisfecho con el resultado, guárdalo. Si no, puedes volver atrás y subir otra imagen o ajustar tu selección.

Una vez guardado, tu resultado de Face Swap se añade automáticamente como un nuevo Look al avatar que hayas seleccionado. Estará disponible de inmediato para usarlo en cualquier proyecto de vídeo en HeyGen.