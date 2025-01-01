Home Academy Avatares Cómo usar Avatar IV

Cómo usar Avatar IV

En esta lección aprenderás a dar vida a tu avatar usando Avatar IV, el modelo de avatar expresivo más avanzado de HeyGen.

Avatar IV te permite generar interpretaciones habladas realistas a partir de una foto o un vídeo, sin cámaras, rodajes ni montajes de estudio.

Crear un vídeo con Foto a vídeo

Desde la página de inicio de HeyGen, abre Aplicaciones y selecciona Foto a vídeo.

Sube una foto o elige una imagen de muestra. Después, añade tu contenido escribiendo un guion o subiendo un archivo de audio. Si necesitas inspiración, haz clic en «Sorpréndeme» para generar un guion automáticamente.

Para obtener mejores resultados, mantén tu vídeo por debajo de 180 segundos.

Si utilizas un guion escrito, selecciona una voz. Puedes elegir una de tus voces existentes, escoger una de la Biblioteca de HeyGen o generar una voz nueva con Voice Design introduciendo un prompt personalizado.

Configurar movimiento y expresividad

A continuación, elige tu modo de generación de movimiento. Selecciona Rápido para obtener resultados más rápidos o Calidad para un resultado de mayor fidelidad. Ten en cuenta que el modo Calidad consume el doble de créditos.

Establece el nivel de expresividad en Bajo, Normal o Alto, según lo animado que quieras que parezca el avatar.

En el campo Movimiento personalizado, puedes escribir indicaciones de movimiento o elegir entre las opciones predefinidas para guiar el movimiento del avatar.

También puedes ajustar la resolución de 720p a 1080p.

Cuando todo esté listo, haz clic en Generar. Tu vídeo aparecerá en tus Proyectos cuando se haya completado el procesamiento.

Usar Avatar IV en AI Studio

También puedes aplicar Avatar IV directamente dentro de AI Studio.

Elige tu avatar y luego abre el menú del motor de avatares en el editor de scripts, junto al selector de voz. Desde ahí, cambia entre Avatar Unlimited y Avatar IV.

Selecciona Avatar IV, elige tu modo de generación, ajusta la expresividad y añade indicaciones de movimiento personalizadas o ajustes predefinidos. Puedes actualizar los preajustes para explorar nuevas variaciones.

Cuando hayas terminado de configurar los ajustes, haz clic en Generar para procesar el vídeo.

Finalizar y enviar

Los vídeos de Avatar IV utilizan Créditos Generativos, que HeyGen calcula automáticamente.

Confirma tu configuración y haz clic en Enviar para crear tu vídeo final.

Ahora has aprendido a crear avatares parlantes realistas y expresivos usando Avatar IV. Esta función es ideal para mensajes personales, narraciones creativas y contenido de alta calidad generado con IA, entregado de forma rápida y sencilla.