Inicio Academia Avatares Cómo generar looks

Cómo generar looks

¿Quieres que tus vídeos sean más dinámicos cambiando la pose, la ropa o el entorno de tu avatar, incluso si no tienes fotos en todos los escenarios que te gustaría? Con Looks en HeyGen, puedes empezar solo con unas pocas fotos y usar indicaciones de IA para generar la variación perfecta. Es una forma sencilla de adaptar tus avatares para que encajen con el tono, el contexto o el estilo de cada proyecto que crees.

Qué son los Looks

Los Looks son estilos alternativos de tu Avatar de Foto. Puedes verlos como cambios de vestuario o de escenario para tu gemelo digital.

Cada avatar puede tener hasta 500 Looks, y puedes sustituirlos o eliminarlos en cualquier momento, lo que te da total flexibilidad a medida que tu contenido evoluciona.

Con Generate Looks, puedes partir de un único avatar fotográfico y crear múltiples variaciones usando sencillas indicaciones de texto. Estos Looks te permiten cambiar poses, vestuario y fondos manteniendo la misma identidad digital.

Generar nuevos looks

Abre la pestaña Avatares desde el menú de la izquierda. Selecciona tu avatar de foto y haz clic en Editar apariencia para empezar.

Desde aquí, elige el modelo de generación que quieras usar.

Usa Flux LoRa para nuevos looks

Flux LoRa es ideal para crear Looks completamente nuevos desde cero.

Al usar Flux LoRa, puedes establecer el formato y las dimensiones de la imagen, generar Look Packs y añadir objetos específicos a tu avatar. Elige un estilo, escribe tu prompt y haz clic en Generar.

HeyGen creará cuatro variaciones de Look y las añadirá a tu avatar, donde podrás revisarlas y seleccionar tus favoritas una vez que finalice la generación.

Usa Nano Banana para modificar Looks existentes

Para perfeccionar o ajustar un Look existente, cambia al modelo Nano Banana.

Selecciona un Look base y luego introduce tu prompt. También puedes subir hasta tres imágenes de referencia para guiar la generación.

Haz clic en Generar y HeyGen creará un Look actualizado según tus indicaciones.