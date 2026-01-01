En esta lección aprenderás a crear un avatar personalizado usando tus propias fotos. Es una forma rápida y sencilla de dar vida a tu gemelo digital, sin necesidad de grabar vídeo ni de configurar ningún equipo.
Empieza desde la página de Avatares
Desde tu panel de HeyGen, haz clic en Avatars en la navegación de la izquierda. Selecciona Crear nuevo avatar y luego elige Empezar con foto.
Sube tus fotos
Sube fotos recientes y de alta calidad en las que solo aparezcas tú con claridad. Para obtener mejores resultados, incluye una combinación de primeros planos y fotos de cuerpo entero, tomadas desde distintos ángulos y con expresiones variadas, como sonriendo, neutra o seria. Utiliza fotos que representen fielmente tu aspecto actual.
Los avatares fotográficos deben crearse a partir de rostros de apariencia humana, con rasgos faciales y proporciones realistas. Si tu imagen es un dibujo animado o una ilustración, Avatar IV es la opción más adecuada.
Crear o añadir a un avatar
Después de subir tus fotos, elige si quieres añadirlas a un Look existente o crear un avatar completamente nuevo. Si vas a crear un nuevo avatar, introduce un nombre, selecciona la edad, el género y la etnia, revisa los términos y haz clic en Continuar.
Elige una voz
A continuación, selecciona una voz para tu avatar. Puedes elegir una de la Biblioteca de voces de HeyGen, usar una de tus voces personalizadas o crear una voz nueva.
Una vez seleccionado, HeyGen comenzará a generar tu avatar.
Gestionar tu avatar
Cuando termine la generación, tu Foto Avatar aparecerá en tu lista de Avatares. Desde ahí podrás añadir nuevos Looks, editar los existentes o cambiar el nombre del avatar en cualquier momento.
Si alguna vez necesitas eliminarlo, haz clic en el menú de tres puntos del avatar y selecciona Eliminar.